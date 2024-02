ANNONS

Filip Forsberg stod för 1+1 i Nashvilles 4-2-vinst mot San Jose i natt.

Den svenske stjärnan har nu gjort näst flest poäng i “Preds” historia.

2013 ingick Filip Forsberg i en trejd som skickade honom från Washington Capitals till Nashville Predators och det blev ett succédrag för både Nashville och Forsberg.

Forsberg har varit Nashvilles största stjärna i flera år och fortsätter ösa in poäng för NHL-klubben – så även i natt.

“Preds” vann bortamatchen mot San Jose Sharks med 4-2 och svensken stod då för 1+1. Även landsmannen Gustav Nyquist stod också för 1+1 då de kombinerade för två mål i vinsten.

Först kunde Forsberg skicka upp pucken i krysset via ett vasst skott i powerplay under andra perioden, bland annat efter assist av Nyquist. I slutet av matchen spelade Forsberg också upp pucken till Nyquist som kunde lägga in pucken i tom kasse för att fastställa 4-2-vinsten.

Filip Forsberg – näst bäst i Nashvilles historia

De båda poängen gör att Filip Forsberg nu totalt har gjort 568 poäng i sin NHL-karriär och han kliver därmed upp på ensam andraplats i Nashvilles poängliga genom tiderna då han passerar David Legwand (566 poäng). Forsberg jagar nu lagkamraten Roman Josi som är Nashvilles bästa poängplockare med 653 poäng.

Forsberg är därmed 85 poäng bakom rekordet men kommer att behöva jobba ikapp den differensen eftersom Josi fortfarande spelar och kommer fortsätta att förbättra rekordet.

Den här säsongen har Filip Forsberg gjort 27 mål och 57 poäng på 58 matcher vilket gör honom till en av de bästa svenskarna den här säsongen. Gustav Nyquist har också en toppensäsong då han har gjort 14 mål och 45 poäng på 58 matcher för Nashville.

San Jose Sharks – Nashville Predators 2–4 (0-1,0-1,2-2)

San Jose: Mikael Granlund (7), Filip Zadina (8).

Nashville: Kiefer Sherwood 2 (7), Filip Forsberg (27), Gustav Nyquist (14).