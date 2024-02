Grannfejd i dubbel bemärkelse väntar i Malmö Arena, något som givetvis uppmärksammas på helgens SHL-trippel. Rögle spås dra det längsta strået, liksom Linköping ett par timmar senare när MoDo hälsar på. Därtill luktar det offensiv pyspunka om duellen mellan Leksand och Luleå.

Malmö - Rögle: Rögle ML @ 1,88

Omgångens självklara höjdare går av stapeln i Malmö Arena och kommer att få tydliga ringar på vattnet i bottenstriden. Redhawks kom in i den här veckan med en försiktigt positiv trend efter att Janne Kuokkanen briljerat sedan skadecomebacken. Prestationen mot Linköping i torsdags var det heller inget större fel på, men slarv framför Marmenlind mellan stolparna straffades gång på gång (1-3).

En timme norrut har ljudet i skällan försiktigt skiftats till dur de senaste matcherna. Det reflekteras inte nödvändigtvis i Rögles resultatrad, men det är också värt att bära med sig att motståndet inte kunde ha varit mycket svårare. Insatsen mot Färjestad var värd betydligt mer än en 1-3-torsk. Mot Frölunda blev det åtminstone tröstpinne efter Abols förlösande pyts i slutminuterna. Den kan betyda oerhört mycket, för laget i allmänhet och letten i synnerhet.

I de senaste matcherna har RBK spelat sin bästa hockey sedan Roger Hansson och gänget tog över vid rodret. Äntligen har stjärnorna i den påkostade truppen börjat röra på sig. När de planerade härförarna går i bräschen kan kollektivet växa. Jag håller “Bandyklubben” som favorit även på bortais. Med relativt jämna odds gillas Rögle ML (seger inklusive övertid och straffar) skarpt.

Leksand - Luleå: Under 4,5 mål @ 1,90

Nervositeten går att ta på i Tegera Arena. Slutspelet närmar sig med stormsteg och allt det vackra som Leksand åstadkom under hösten och vintern håller på att spolieras. Förlustraden sträcker sig halvvägs runt Siljan och än mer anmärkningsvärt än resultaten är att masarna bara mäktat med en enda balja vid samtliga sju tillfällen. Det går hand i hand med att Lucas Elvenes lämnat isen utan poäng varje gång.

Läget i Luleå är inte särskilt mycket bättre, även om det i deras fall också funnits toppar bland dalarna. Huruvida 4-0 mot Oskarshamn är att betrakta som en sådan topp går att ifrågasätta. Det sprudlade knappast om norrbottningarnas offensiv och mer än något annat var det motståndets uselhet som föranledde den tydliga segern. Regissören Omark närvarar utan att glänsa, men där bakom är truppen tunn och frånvaron stor. Hedqvist och Eklind är avstängda och supertalangen Ihs Wozniak saknas efter att ha dragit axeln ur led.

Vem som vinner denna duell och därmed intensifierar jakten på topp sex, ja det låter jag vara osagt. En tillknäppt och fysisk tillställning är dock att vänta. Med två offensiver som går på tomgång dras jag till underlinan. Den är visserligen pressad, men jag tycker fortfarande att under 4,5 mål under ordinarie tid till 1,90 är klart spelbart.

Linköping - MoDo: 1 @ 1,81

Det går inte att komma ifrån att Linköping har varit en maskin den här säsongen. Sällan har det varit vackert, sällan har det varit särskilt rättvist. Men poängen, de har alltjämt trillat in på kontot i strid ström. 3-1 mot Malmö var en signifikativ seger för ett lag vid god vigör. Prestationen stack inte ut på något sätt, men östgötarna var kliniska när tillfällena uppstod och tog därmed ett stort steg mot en direktbiljett till kvartsfinalerna.

Dystrare var minerna i MoDo som åkte på en rejäl baksmälla efter att ha gått på knock i derbyt mot Timrå. 7-1 där kan det inte varit någon som såg komma. 3-7-torsken mot Skellefteå var däremot mer väntad. När Lassi Lehtinen i kassen inte riktigt kom upp i sin normala höga standard föll grabbarna från Ö-vik pladask. Med Theodor Niederbach avstängd och Adam Pettersson skadad är truppen återigen lite tunn.

Resan till “Saaben” har skördat många offer under säsongen. Ångermanlänningarna var chanslösa på sin senaste visit (0-4) och ska inte ha något att hämta här. Norr om 1,75 plockar jag den raka ettan med god känsla.

