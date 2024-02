Lördagens Powerplay-kupong bjuder på en full SHL-omgång kryddad med en match från Hockeyallsvenskan. Jakten på en slutspelsplats i Dalarna sticker ut, men även streckstriden i grundseriens sista skånederby. Med flera stora favoriter bör minst en fällas när de gröna bockarna ska hittas. Nu kör vi!

Spelstopp: 15:14

1. Leksand - Luleå 2

Joel Lassinantti som har missat stora delar av denna säsong är tillbaka i fullt slag och fortsätter dryga ut sitt SHL-rekord. Nollan hemma mot Oskarshamn i lagets 4-0 seger var den andra för säsongen och karriärens 49:e. Leksand är inne i en tung period just nu och borta mot Örebro blev det sjunde raka nederlaget. Båda lagen står på 69 pinnar inför dagens drabbning och tre poäng är av stor betydelse för att fortsatt ha häng på en topp sex-plats. Det ser ut att vara en match där folk klickar i en helgardering och går vidare. Ja, det kanske är enklast så. Tvåan först och främst för min del om jag måste välja något tecken.

2. Malmö - Rögle 2

Säsongens sista Skånederby stundar i Malmö mellan två lag som slåss om att undvika negativt kval. Till dagens möte kommer båda lagen med en seger på sina fem senaste matcher. Rögle har haft stora problem med målskyttet under säsongen. Därför får de tre fullträffarna i övertidsförlusten mot Frölunda ses som ett fall framåt och dessutom skapar man återigen väldigt många chanser. De vitgröna har vunnit samtliga derbyn tidigare denna säsong och sett till spelarmaterialet ska de hållas som det starkare laget i Malmö. Utgå från högersidan och fyll på med tecken efter plånbok.

3. Timrå - Växjö 2

Alla avslut som Filip Hållander tar för tillfället tycks hitta nätmaskorna. I Jönköping var det dags igen när han för sjätte matchen i följd nätade i Timrås 3-2 seger. Gästande Växjö förlorade seriefinalen hemma efter straffar och är nu tre poäng bakom Färjestad med en match till godo inför avslutningen. På hemmaplan har Timrå blandat och gett, men senast lagen spelade i SCA Arena var det medelpadingarna som drog det längsta strået. Jörgen Jönssons manskap är favoriter här såklart och med tanke på att Timrå fortfarande har lite problem på backsidan så singlas tvåan. Växjö studsar tillbaka direkt!

4. Linköping - MoDo 1

Lassi Lehtinen som gav MoDo chansen att knippa nio poäng i förra veckan, kunde inte rädda hemmalaget mot Skellefteå (3-7). Modo saknade ett par spelare inför matchen och Mattias Karlins huvudbry blev inte mildare när Adam Pettersson fick kasta in handduken. Linköping tog en trepoängare i Malmö och Marcus Högberg stod för en ny stabil insats när han motade 24 av 25 skott. Lejonen har nollat MoDo i de två senaste mötena lagen emellan och målas upp som klara favoriter även denna lördag. Ettan singlas till runt 55-60 procent.

5. HV71 - Frölunda 2

Hemmastarka HV71 förlorade på nytt i Husqvarna Garden mot Timrå. Som om inte uddamålsförlusten sved nog för Jönköpingsborna gick lagets fixstjärna André Petersson sönder på nytt. Tiden börjar rinna ut för Johan Lindboms mannar som är pressade att ta poäng för att hålla huvudet ovanför vattenytan. Dagens motståndare är ligans just nu hetaste gäng. I Ängelholm tog Frölunda sin nionde raka seger och de får hållas som favoriter i Jönköping. Tvåan först, men jag tycker gott och väl man kan plocka med fler tecken. HV är normalt sett starka hemma och bör spela oerhört desperat.

6. Färjestad - Örebro 1

Jonathan Lekkerimäki gjorde säsongens 15:e strut när han på övertid såg till att Örebro knep extrapoängen mot Leksand. Torsdagens seger innebar med största sannolikhet att närkingarna har säkrat SHL-kontraktet för kommande säsong. Färjestad går även de som tåget just nu. Bortatriumfen mot Växjö var lagets sjunde raka och det har varit svårt att komma till Löfbergs Arena denna vinter och plocka poäng. Ettan är såklart trolig, men när den favoriseras av många välkomnas samtliga tecken i hopp om en knall. Örebro har som sagt spelat upp sig rejält senaste omgångarna och kanske slappnar FBK av en aning efter torsdagens fina insats mot Växjö.

7. Skellefteå - Oskarshamn 1

Oskarshamn har inte vunnit sedan den 18:e januari. Det är dystra siffror och än mer skrämmande för Martin Filander är att hans lag har stora bekymmer med målproduktionen och samtidigt fortsätter det att läcka bakåt. Skellefteå hade målkalas i Ö-vik när femte raka segern bärgades. Med sin frejdiga offensiv och täta försvarsspel talar samtliga parametrar till fördel för hemmalaget. Över 80 procent på ettan är dock svårmotiverad. I jakten på hög utdelning åker åtminstone krysset med.

8. BIK Karlskoga - Östersund 1

Det spelas full omgång i Hockeyallsvenskan fredag kväll och frågan är hur mycket kraft som går åt för Karlskoga i “Monitorn” mot tabellettan Brynäs. Halls mannar befinner sig i en positiv trend med en glödhet offensiv som få andra lag i ligan matchar för tillfället. Östersund har även dem en match i benen de senaste 24 timmarna. Gästerna är ett av lagen i ligan som släpper till minst antal farliga chanser bakåt. Defensiven är prio om Jämtlandslaget ska lämna Nobelhallen med poäng. Jag tror återigen BIK visar styrka och hemma vinner man tämligen komfortabelt. Spik!

Superspiken! - Växjö

Växjö åker upp till Sundsvall med en förlust i ryggen. Tänk dock inte för mycket på det. De är otroligt stabila och mot ett lite försvagat hemmalag så bör man ha bra chans. Jag tror man vinner på ett säkert sätt tillslut.

Skrällbudet! - Örebro

Örebro bör kunna spela mer avslappnat när SHL-kontraktet med största sannolikhet är i hamn. I Värmland slår man i underläge, men chansen till poäng är större än vad många tror. Procenten är tilltalande på krysstvåan.

1. Leksand - Luleå 1x2

2. Malmö - Rögle 1x2

3. Timrå - Växjö 2

4. Linköping - MoDo 1

5. HV71 - Frölunda 1x2

6. Färjestad - Örebro 1x2

7. Skellefteå - Oskarshamn 1x

8. Karlskoga - Östersund 1

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.