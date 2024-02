Det är fredag och helgen står runt hörnet. Kvällens powerplay-kupong har 250 000 kronor extra i potten och bjuder på full omgång i Hockeyallsvenskan samt SDHL-kvartsfinalen mellan Djurgården-Frölunda. Hockey spelas in på småtimmarna i afton och valmöjligheterna är många när de gröna bockarna ska hittas. Nu kör vi!

Spelstopp: 17:59

1. Björklöven - Västerås 1

Ingen onsdagsmatch för Björklöven som har haft en veckas uppehåll sedan hemmavinsten mot Kalmar. Förstakeepern Joona Voutilainen är åter i full träning efter skadefrånvaron och enligt finländaren själv är han redo för match om chansen ges. Gästerna från gurkstaden bröt en åtta matcher lång segertorka i Småland med en 4-1 seger över Tingsryd. Västerås spelar för att nå play in och Björklöven är i stort behov av tre pinnar för att haka på lagen i toppen av tabellen. Björklöven har inte imponerat och jag lockas inte av ettan. Helgardering!

2. Brynäs - BIK Karlskoga 2

Johan Larsson stod i händelsernas centrum i mötet med Östersund. Lagkaptenen noterades för dubbla fullträffar när Brynäs kom tillbaka och vann med 6-4 efter en sömnig start. 31-åringen var även inblandad i en situation som inte renderade i något straff ute på isen, men som resulterade i en tre matchers lång avstängning. Gästande Karlskoga har mäktat med 21 mål framåt på lagets tre senaste matcher. Hemma i Värmland blev det en klar 5-2 seger mot tabelltvåan AIK i onsdags. Ettan ser ut att segla iväg och alla tecken välkomnas när bortasegern ska jobbas in.

3. Kalmar - Mora X

Trots sin fortsatt långa skadelista hittar Mora vägar att vinna hockeymatcher. Mot Djurgården på Hovet i onsdags hängde Chat Yetman två kassar i Moras straffvinst (5-4). Den 24-årige kanadensaren är förste spelaren i laget att nå 20 strutar denna säsong och nu fortsätter bortaturnén till Kalmar. Hemmalaget vann Smålandsderbyt i onsdags mot tabelljumbon Västervik, men först efter förlängning. I Hatstore Arena är Mora favoriter, men Kalmars chanser ska inte förbises och jag målar från höger efter storleken på lädret.

4. Västervik - Almtuna 1

Västervik går fortsatt tungt. Trots Victor Öhmans 2-1 mål i början av den andra perioden i onsdagens smålandsderby blev det nytt nederlag efter förlängning i Kalmar. Almtuna har de senaste veckorna fått se flera namnkunniga spelare lämna truppen för spel i SHL och andra hockeyallsvenska konkurrenter. Trots tappen tog Uppsala-laget en imponerande övertidstriumf hemma mot Södertälje. Västervik sprattlar trots allt ibland på hemmais och ettan känns given att plocka med när den är såpass lågt streckad. Almtuna är för ojämna för stunden och sämre på bortaplan. Vi chansar på spiken här.

5. AIK - Nybro 1

Richard Gynge och hans AIK fick en drömstart i Nobelhallen när lagkaptenen gjorde 1-0 efter 39 sekunder. Efter den blixtrande starten på matchen visade AIK upp ett svajigt försvarsspel som inte gick att känna igen och Antoine Bibeau fick släppa fem puckar förbi sig. Skadelistan har kortats ned, men alltjämt saknas försvarspjäserna Erik Norin och Matthew Maione. Nybro har även dem dragits med en del skador på slutet och mot topplagen har den tunna truppen inte räckt till. Här ser dock Tex Williamsson ut att göra comeback. Ettan till runt 70 procent är ingen rolig spik, men ibland får man bara ta det. AIK vinner hemma.

6. Tingsryd - Östersund 1

Tingsryd kommer till kvällens match med tre raka torsk och så som spelet har sett ut kan inte huvudtränaren Arto Miettinen vara speciellt nöjd. Gapet upp till åttondelsfinalen är sex poäng och nu börjar goda råd bli dyra för småläningarna. Östersunds prestationer har varit bättre de senaste matcherna, men uppryckningen kommer väl sent även om en seger ikväll skulle innebära en teoretisk chans att undvika kvalspel. Utifrån lagens grundkapacitet och nuvarande procent är ettan första tecknet att ta plats på kupongen och sedan krysset.

7. Södertälje - Djurgården 1

När Djurgården besökte Scaniarinken i slutet av november kom mycket att handla om det som hände på läktaren. Södertäljes form har inte pekat uppåt på slutet och Kringlorna kommer till mötet mot Djurgården med endast en vinst på sina fyra senaste matcher. Gästerna i sin tur har det kämpigt med skador. Hugo Hävelid klev av mot Mora och är det senaste namnet att sättas upp på den listan. En liten ljusglimt för stockholmarna är att Wiktor Nilsson ska vara tillbaka efter sjukdom. Ettan känns som ett rimligt första tecken och kan vara en fin spik till en ganska låg procent.

8. Djurgården - Frölunda 2

I SDHL har seriespelet avslutats och det har blivit dags för slutspel. På Stora Mossen i Bromma gästas tabellfemman Djurgården av Frölunda som slutade fyra under klubbens första säsong i den högsta divisionen. Lagen har under vintern mött varandra vid fyra tillfällen och har delat lika på vinsterna. Mycket av Djurgårdens offensiv går genom amerikanskan Anneke Linser och för att stockholmarna ska ta sig vidare i slutspelet krävs det att hon fortsätter att leverera. Frölunda är både favoriter på Stora Mossen och att vinna hela serien. Svårtippat och jag helgarderar.

Superspiken! - Södertälje

Trots ett par blekare insatser på slutet ska inte Södertälje förkastas hemma mot ett skadedrabbat Djurgården. Ettan under 40 procent är en fin värdespik.

Skrällbudet! - Karlskoga

Karlskoga fortsätter ösa in mål. Kan värmlänningarna undvika att bjuda Brynäs på lägen finns goda möjligheter till poäng i Monitor Arena.

