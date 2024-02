ANNONS

Södertälje verkar ha prickat helt rätt på marknaden.

Derbytrenden mot Djurgården bröts - efter nyförvärvens succé.

– Oj vilken pärla han får på där, säger TV4:s expert Staffan Kronwall i 2–1-matchen.

Pyroteknik redan innan nedsläpp och uppskjuten matchstart. Sedan kom till slut ett händelserikt derbymöte mellan Södertälje och Djurgården.

Efter en mållös, men inte chansfattig första period smällde det till ordentligt. Olle Liss gav gästerna 1–0 i powerplay efter en framspelning av Linus Klasen, men fick inte jubla länge. Pucken hann vara i spel i 36 sekunder innan Miikka Pitkänen presenterade sig på riktigt för sina nya supportrar i Scaniarinken.

Den finske forwarden som anslöt vid deadline 15 februari har gjort succé sedan intåget med tre assist på sina två första matcher, men med ett rappt skott fick han ikväll även fira sitt första egna mål i SSK-tröjan.

– Vilket anfall och uppspel. Det är en otroligt häftig hockeymatch. Den här Pitkänen träffar där helt perfekt. Oj vilken pärla han får på där, säger TV4:s expert Staffan Kronwall i sändningen.

Lagen bytte chanser och bjöd som sagt på underhållande hockey, men i Djurgårdslägret var man inte helt nöjda, speciellt med tanke på att man tagit nio av nio poäng mot just SSK denna säsong.

– Lite mer in på kassen. Vi får inte riktigt in pucken. Vi tar inte tillvara på tiden vi har i anfallszon, så lite mer skitigt in på mål bara. Vi har det i oss. Det behöver inte vara så skönt och så snyggt hela tiden, säger Liss till TV4.

Nyförvärven avgjorde i powerplay

I den sista perioden var det sedan två ytterligare nyförvärv som låg bakom SSK:s ledningsmål. Amil Krupic skickade in pucken från blålinjen i powerplay och Hampus Harlestam såg ut att vara på pucken innan den hittade nätet.

De båda spelarna som värvades från Västerås, respektive Almtuna tidigare i februari, visade vägen framåt medan Tomas Sholl fortsatte att hålla tätt bakåt. Södertälje spelade därefter av matchen och kunde bryta den tunga derbysviten man haft mot Djurgården. Denna seger var nämligen den första mot stockholmarna denna säsong, av fyra möjliga.

– Jo den tar på "Harle". Han sa det till mig, men det kändes som jag gjorde mål i all fall, skrattar Amil Krupic i TV4 innan han fortsätter:

– Det är jämnt hela vägen in och många skickliga spelare. En bra hockeymatch. Det känns som att vi har en väldigt fin grupp här, en trygghet i spelet. Jag tror definitivt att det finns stor potential här.

