MJÖRNBERG: The winner takes is all väntar

Att Mjölby lyckades plocka en poäng av Troja-Ljungby i kvällens drabbning kan knappast betraktas som något annat än oväntat. Men matchen var bara en lätt bris inför det som nu väntar. The winner takes it all i Stockholm på söndag.



Mjölby förlorade kvällens hängmatch hemma mot Troja-Ljungby med 1-2 efter förlängning. Det var knappast mer än väntat. Vare sig sett till förväntningarna eller till hur matchen gestaltade sig. Men det är förstås att betrakta som en bonus att östgötarna fick med sig en poäng.



Efter en pigg Mjölby-inledning tog Troja-Ljungby över mer och mer efter sitt ledningsmål i den första perioden och efter det var det en storspelande Aleksanteri Heiskanen (ikväll gjorde han verkligen skäl för sitt egeninstiftade smeknamn ”The biggest showman you will ever see”) som höll hemmala