Det är inte många veckor kvar på SHL:s grundseriespel. Flera sylvassa matcher väntas den kommande perioden där streckstrider ska avgöras, positionering inför slutspelet ska slås fast och playout-duon ska spikas. Vi rivstartar torsdagens kupong med en riktig höjdare. HV71 - Timrå i Jönköping är något av en måstematch för smålänningarna i sin kamp om att undvika botten två-positionerna. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. HV71 - Timrå 1

Timrå åkte på dubbla smällar i Ö-vik senast. Inte bara 1-7 mot rivalerna MoDo fanns att ta hänsyn till utan även en tung skada på Axel Rindell som verkar ha drabbats av hjärnskakning. TIK har också duon Per Svensson och Joonas Lyytinen borta på grund av skador och med en sargad defensiv kommer de rödvita få stora bekymmer att freda sig i Jönköping. HV71 tar som bekant mer eller mindre alla sina segrar i hemmahallen. Truppläget är okej och hoppet om att kunna spela med nye backen Colby Sissons finns också då papprena ska vara på plats nu. Vi spikar ettan med tanke på gästernas bekymmer och hemmalagets styrka i Jönköping.

2. MoDo - Skellefteå X

Skellefteå har varit nere i Schweiz och spelat en häftig CHL-final mot Servette. Dessvärre för de gulsvartas del så blev det torsk i alplandet och nu behöver Ohlssons mannar snabbt ställa om för att spela SHL-match i Hägglunds Arena mot ett formstarkt MoDo. Värdklubben har gått igenom den senaste veckan lysande och radat upp vinster. 7-1-krossen mot Timrå senast blev såklart något av pricken över i:et. Niederbach saknas till denna fajt (avstängd), men visst ska ett i övrigt starkt hemmalag kunna hota. Helgardera mötet i Örnsköldsvik i hopp om poängtapp för gästerna.

3. Malmö - Linköping 1

Linköping vägrar att ge sig in kampen om kvartsfinalplatserna. När lag som Timrå och Leksand vikt ner sig på slutet så har LHC istället fixat sju av nio möjliga poäng och befinner sig med god marginal på rätt sida strecket. Malmö borta blir emellertid ingen lätt uppgift. Rödhökarna har tidigare lidit tungt av spelarbrist, men har under de senaste veckorna fyllt på sin enheter på planen. Kollars grabbar har skördat poäng i sex av sina sju senaste matcher och närmast kommer skåningarna från en stabil insats mot Örebro hemma. En något för hårt spelad tvåa får inte plats i första taget. Helgardera om kassan räcker till.

4. Luleå - Oskarshamn X

Det har blåst storm i Luleå under flera etapper av årets ligasäsong. Är det inte det ena så är det det andra. Fyra förluster på fem raka försök samt en deadline day utan aktivitet fick återigen känslorna att bubbla i Norrbotten. Det slutade med spott och spe från supportrar mot sportchef Nilsson och även Linus Omark fick ta emot en del mindre väl valda ord på sociala medier. All denna turbulens ska nu försöka läggas åt sidan då Björnarna från norr är i behov av poäng för att positionera sig inför slutspelet. Oskarshamn ska planenligt bara städas av, men jag vette katten om detta blir en walk in the park för Luleå. Filanders jumbogäng har inget att förlora och kan spela avslappnat och jobba med sitt kollektiv i hopp om att finna svar på sina frågor inför ett stundande kvalspel. När högersidan ser smått magisk ut värdemässigt är det bara att kasta ut heltäckningsmattan och jobba in knallen. Det finns inget SHL-lag som ska vara streckat upp emot 85%.

5. Örebro - Leksand 1

Leksand har flugit fram under vintern, men efter en ursvag insats hemma mot Skellefteå i slutet av januari (1-5) så har raset bara fortsatt. Inför resan till Örebro så visar de blåvita sex raka torsk med en totalt bedrövlig målskillnad på 6-22. Nu väntar dessutom ett av masarnas största boogie team på motsatt sida. ÖHK var för drygt två veckor sedan i Tegera och stängde där och då ner LIF fullständigt och vann till slut med 2-1. Niklas Eriksson har givetvis stenkoll på de blåvita och spelar med tung defensiv disciplin samt förlitar sig på att de mer namnkunniga och skickliga anfallarna i laget ska kunna göra jobbet. Det luktar väldigt mycket Örebro om denna fajt och stannar ettan strax söder om 45 procent är jag villig att testa chansspiken.

6. Rögle - Frölunda 1

Rögle är ett pressat hockeylag. Inför säsongen målades skåningarna upp som en utmanare i toppen men så har det sannerligen inte blivit. Bandyklubben dras med stora offensiva bekymmer då skickliga högavlönade lirare inte fått den utdelning som varit tilltänkt. Frölunda är i kanonform och har hittat rätt med Friberg, Ruohomaa och Strömvall. En trio som gör lite vad man vill framåt. Nu ska dessa herrar samt övriga i VF-dressen ställas mot ett bortalag som varit en svårgreppad motståndare över tid och framförallt nere i Ängelholm. Med detta i åtanke är vänstersidan med 1X en spännande väg att inledningsvis vandra. Finns tillräckligt med stålar i pluskan är ändå heltäckt bricka att föredra. Jag är dock inne på att Rögle, som trots sina förluster senaste tiden ändå visat goda intentioner, kommer att vinna mot detta formstarka Frölunda. Börja från vänster med tecken efter storlek på plånbok. Jag smäller till med en härlig chansspik.

7. Växjö - Färjestad X

Färjestad har i och med en period av idel segrar lyckats passera Växjö i den yttersta ligatoppen. Spontant är detta mina två lag som kommer mäta svärd i en final längre fram i vår då jag har svårt att se något sällskap i SHL orka utmana dessa bjässar. Lakers är ligans bästa hemmalag samtidigt som FBK kontrar med att vara bäst på resande fot. Truppläget hos smålänningarna är bra och likaså formen. Senaste fajten mellan lagen slutade med 5-1-seger för VLH efter en magiskt fin defensiv insats från Lakejerna samtidigt som FBK famlade bakåt och hade dessutom en utlämnad Löven-keeper i Thelin mellan stolparna som inte orkade stå emot. Helt andra förutsättningar nu och jag väljer att kladda ner samtliga tecken och gå vidare. Fin procent på bortapoäng här.

8. Marcus Sylvegård - David Tomásek X

En riktigt mustig spelarduell står för tröskeln. Sylvegård mot Tomásek känns stekhet på förhand även om jag inte tror att matchen mellan Växjö och Färjestad kommer att målmässigt skena iväg. Båda dessa herrar är ledande både i spelet fem mot fyra och i lika styrka. Ungefär 0,5 mål per match kan vi i snitt notera för både Sylvegård och Tomasek. Då jag tror vi får se en tajt historia i Vida Arena ligger krysset ändå klart närmast till hands. Spikläge således för den som vill, men jag vägrar förlora på att någon av dem gör mål så plockar med alla tecken. Det är trots allt två av seriens bästa målskyttar.

Superspiken! - HV 71

Timrå ser ut att få resa söderöver utan ett gäng backar. Det kommer således bli en galet tuff uppgift för ett vingklippt TIK att orka stå emot desperata HV-spelare i Jönköping. Ettan gillas skarpt.

Skrällbudet! - Oskarshamn

Luleå har inte rosat någon vintermarknad direkt och även om Oskarshamn inte är något sällskap att lita på finns det ändå ingen anledning att låta värdarnas etta kliva ifrån till gigantiska höjder. X2 är riktigt häftiga skrälltecken vi ska få med.

1. HV71 - Timrå 1

2. MoDo - Skellefteå 1x2

3. Malmö - Linköping 1x2

4. Luleå - Oskarshamn 1x2

5. Örebro - Leksand 1

6. Rögle - Frölunda 1

7. Växjö - Färjestad 1x2

8. M.Sylvegård - D.Tomásek 1x2

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket?

Ring Stödlinjen: 020-819100

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.