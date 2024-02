ANNONS

Joona Voutilainen har inte kunnat spela på en dryg månad på grund av skada. Nu närmar sig Björklövens målvakt sin comeback.

– Det känns bra, säger han till Folkbladet.

Inte sedan 4–6-förlusten mot Djurgården den 24 januari har Joona Voutilainen kunnat vakta kassen för Björklöven. En skada har hållit den finske burväktaren borta från spel, men när grundserien nu går in på sitt upplopp närmar sig 27-åringen sin comeback.

I veckan har målvakten tränat för fullt med laget.

– Det är bra! Kul att vara tillbaka med laget igen och träna på hårt, säger Voutilainen till Folkbladet.

– Det känns bra. Några fler träningar... sen så!

Kan göra comeback i morgon

Voutilainen skulle kunna vara redo för spel redan till morgondagens match mot Västerås.

– Troligtvis, men det är upp till coacherna vem som ska spela. Men jag ska fortsätta träna hårt och göra mig redo för min nästa match, säger han.

Joona Voutilainen har spelat 28 matcher för Björklöven den här säsongen och står noterad för en räddningsprocent på 92,0 procent samt ett snitt på 2,42 insläppta mål per match. Under slutskedet av säsongen kommer finländaren utöver JVM-målvakten Melker Thelin även konkurrera med veteranen Niklas Svedberg om speltiden, sedan 34-åringen hämtades in till Umeåklubben i slutet av januari.

