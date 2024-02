et är dags att skilja agnarna från vetet. Streckstriderna både i Hockeyallsvenskan och Allettan intensifieras och under onsdagen ska vi ge oss i kast med matcher från båda dessa serier. Jag har plockat ut flera fina skrälldrag samt ett par spikar för att bygga en välmående kupong. Målet är som alltid är åtta gröna bockar samt en stabil utdelning. Redo? Då kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. BIK Karlskoga - AIK 1

AIK har av någon anledning skrinnat under radarn mer eller mindre hela säsongen, men är att ta på allvar nu. Efter derbysegern mot Djurgården befinner sig Gnaget som tvåa bakom Brynäs i tabellen. Bortamatch mot Karlskoga står på agendan denna gång. och det är ett svårt motstånd minst sagt för detta svartklädda gäng. Hemmalaget gjorde 10-0 på Almtuna i Nobelhallen senast och skickade dessförinnan på Västerås en 6-4-snyting i ABB Arena. Noterbart är att värdarna pumpat in sju mål i powerplay över dessa 120 minuter. 1X är min första tanke, men finns stålarna så är heltäckt bricka att föredra.

2. Almtuna - Södertälje 2

En tuff ekonomisk situation gjorde att Almtuna släppte två av sina främsta spelare tidigare under vintern. Harlestam befinner sig numera i onsdagens motståndare, Södertälje och därutöver är som bekant Ragnarsson i Djurgården sedan en tid tillbaka. Dessutom har Ljungkrantz lämnat tidigare för spel med Färjestad gör Uppsala-klubben ännu blekare. SSK mår som alla vet väldigt mycket bättre. Truppen är byggd för att på allvar utmana uppåt i år och nu väntar ledningen med spänning på att Linus Videll ska närma sig comeback. Än är det för tidigt, men bygget är stöpt i klass från topp till tå och borta mot ett svagt Almtuna är det klar fördel SSK. Det ska vara klasskillnad och tvåan spikas trots hög procent här.

3. Djurgården - Mora 1

I kampen om hemmaplansfördelen i en stundande kvartsfinal hittar vi detta delikata möte från Hovet. Djurgården sitter i förarsätet just nu i topp fyra-kampen, men Mora skuggar bara pinnen bakom och har dessutom klar plusstatistik på Järnkaminerna i år. Värdarna är dock rejält revanschsugna efter derbyförlusten mot AIK senast. Norman gör eventuellt comeback, men däremot saknas kapten Krüger. Att stockholmarna under vintern varit mer eller mindre omutliga hemma är såklart en styrka och ger dem en fördel på hemmaplan. Procenten lockar lite på Mora ändå som är vassa i sina bästa dagar och jag täcker med alla tecken.

4. Östersund - Brynäs X

Brynäs har satt sig i ett utmärkt läge inför fortsättningen. Tigrarna från Gävle befinner sig mer eller mindre ohotade i toppen av den hockeyallsvenska tabellen. Med drygt en handfull matcher kvar av grundserien tror jag att BIF-staben ökar på träningsdosen för att bygga inför slutspelet. Här förväntar jag mig också att en ringrostig pjäs som Kelleher får en hel del speltid. Även den nye keepern, Jared Coreau, kommer med största sannolikhet starta mellan stolparna. Östersund är inte helt oävna och har en viktig period framför sig då det rustas för playout-spel mot Västervik. Visst finns fortsatt en liten chans att slippa negativt kvalspel, men huvudsaken för ÖIK bör vara att finna ett vägvinnande spel för att i slutändan skörda en seger i säsongens sista match. Värdet viktar åt vänster och då står jag inte gärna utanför. 1X2.

5. Kalmar - Västervik 1

Kalmar föll som bekant i den mäktiga striden runt topp 6-strecket senast. Löven var i slutändan det klart bättre laget och nykomlingens chans att nå kvartsfinal längre fram i vår kommer gå via en åttondelsrunda. KHC har varit ett stort utropstecken säsongen igenom och de ska vara starkare än gästerna. Västervik har fyllt på truppen inför det som komma skall. Jesper Dahlroth har plockats in från just Kalmar och mannen med det härliga namnet, Cédric Desruisseaux, är ett mycket spännande förvärv. Jag tror oavsett inte att det räcker. Kalmar är bra och jag tror man spelar av detta Västervik ganska enkelt. Ingen anledning att gardera från min sida.

6. Kristianstad - Dalen 1

Dags att skicka in en liten åsnespik på den skånska slätten. Kristianstad har sannerligen kommit igång efter en småtrög start på Allettan-spelet och de grönvita sitter numera i förarsätet av den södra serien. KIK har noterats för fem raka vinster och en sjätte är i antågande. Dalen har inte riktigt rosat samma marknad på slutet efter lagets överraskande pigga start. HCD kommer ändå spela slutspel tillslut och kampen om en plats i en kommande kvalserie fortgår. Ettan är given här, men vi plockar med ett kryss i hopp om en liten knall från gästerna.

7. Tranås - Halmstad 1

Tranås har en fin period i ryggen med sig inför matchen mot topplaget Halmstad. TAIF visar styrka i och med tre raka vinster efter förlängning eller straffar. Dessutom har coach Horsky fått se en tidigare tung frånvarolista minskas drastiskt den senaste tiden. Halmstad är ett av tre lag i serien på 33 poäng (Vimmerby och Kristianstad är de två andra). Hammers styrka att vinna matcher på bortais går inte att förbise. Hallänningarna har inte loosat en fajt utanför Halmstad sedan november och kan skryta med nio raka vinster på resande fot. Möjligen finner vi lite spelvärde runt ettan närmare spelstopp och då är det läge att rulla ut heltäckningsmattan i Stiga-staden. 1X2 känns fullt rimlig för den som inte vågar tro något. Jag gillar dock Tranås skarpt och det är på tiden att Halmstad får sig en förlust. Ettan är lågt streckad och jag lämnar den ensam.

8. Visby/Roma - Vimmerby 2

Visby/Roma testade på en resa till fastlandet nyligen och det blev en tripp som slutade i misär. Två förluster och noll gjorda mål blev öbornas dystra facit. Såväl Halmstad som Kristianstad vann tämligen enkelt och nu är goda råd dyra för Visby. Hemmalaget är bortom slutspel just nu och behöver finna en vinnande väg tämligen snabbt om inte säsongen ska sluta innan februari tickar över till mars. Vimmerby är ett av tre lag som krigar om en topp två-position i tabellen. Något som i slutändan innebär en kortare resa i jakten på kvalseriespel. Tigrarna är mer välmående när det kommer till trupperna i stort och ska kunna jobba till sig en fin trepoängare, men resan till Gotland är aldrig en lätt match. Vi heltäcker här i hopp om att Visbys grundspel kan ge dem en eller flera poäng.

Superspiken! - Södertälje

Almtuna åkte på 10-0 i baken senast mot BIK och möter nu ett minst lika bra. Man har gett upp säsongen och nu har Ljungkrantz även han lämnat laget. SSK är bra och vinner detta.

Skrällbudet! - Östersund

Brynäs blir alldeles för tungt betrodda mot ett svårspelat Östersund i Jämtland. Läge således att jobba emot favoriten från Gävle och hålla en extra tumme eller två för gröngult jubel.

1. BIK Karlskoga - AIK 1x2

2. Almtuna - Södertälje 2

3. Djurgården - Mora 1x2

4. Östersund - Brynäs 1x2

5. Kalmar - Västervik 1

6. Kristianstad - Dalen 1x

7. Tranås - Halmstad 1

8. Visby/Roma - Vimmerby 1x2

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-819100

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.