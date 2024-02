Tisdagens powerplay-kupong bjuder på en härlig mix av matcher. CHL-finalen i Genéve är huvudnumret för kvällen. När det är färdigspelat i Europa beger vi oss över Atlanten för fyra fighter i NHL med ett hett toppmöte i Madison Square Garden som grädde på moset. Det finns favoriter att både rygga och fälla i jakten på åtta rätt.

Spelstopp: 18:59

1. Servette - Skellefteå X

Det har blivit dags att kröna årets CHL-mästare i Genève när Schweiziska Servette ställs mot Skellefteå. Svenska lag har prenumererat på CHL-titlar och stått som segrare i sex av de åtta upplagor som tuneringien spelats. Ingen av årets finalister har tidigare vunnit, men i Servette spelar Theodor Lennström som tidigare vunnit turneringen med Frölunda säsongen 2019/20. Det är två bra lag som gör upp om bucklan och en jämn match är att vänta. Ovisst, ett kryss kanske i en final?

2. Tingsryd - Västerås 1

Tingsryd hade en tuff helg i Dalarna där det blev dubbla nederlag mot ett skadeskjutet Mora. Nu är laget tillbaka i Småland och får besök av ett Västerås som fortsatt är på jakt efter sin första seger sedan månadsskiftet. Karl Helmersson har en smalare trupp till sitt förfogande efter trading deadline och det är lite som pekar på ett trendbrott för Västerås. Det är tre viktiga poäng som står på spel för att chansen på en play In-plats ska leva. Utifrån förutsättningarna ligger hemmasegern närmast till hands och ettan först här med tanke på Västerås skrala form samt tunna trupp, men vi backar också upp med ett kryss.

3. Herning - Frederikshavn 1

Jesper Thörnberg med ett förflutet i HC Dalen, är med sina 56 poäng på väg mot sin poängbästa säsong i karriären. 32-åringens poängproduktion är en bidragande orsak till att Herning gått bra och ligger på bronsplats i den danska högstaligan. Kvällens motstånd är Frederikshavn som befinner sig i botten av tabellen. Senast lagen möttes i slutet av december blev det storseger för Herning (8-3). Herning är klara favoriter men när ettan ser ut att hamras ned i avgrunden välkomnas fler tecken för den som har råd och vill leta större pengar. Jag tror dock ettan är ohotad här och bankar in en spik.

4. Esbjerg - Aalborg 2

Kvällens andra match i danska Metal Ligaen är ett toppmöte när seriesuveränen Aalborg gästar tabellfyran Esbjerg. Esbjerg har gått starkt på slutet och med fyra raka segrar i ryggen har hemmalaget fått vittring på andraplatsen. Regerande mästarna Aalborg har gått som tåget denna vinter och stormar mot seriesegern. Dock har maskineriet hackat en aning på slutet med två segrar på lagets fem senaste fighter. Trots att formen har sviktat i och med ett par större förluster toppkonkurrenter hålls Aalborg som favorit. Måla från höger och snåla helst inte med tecken.

5. New York Rangers - Dallas 2

Dallas inledde sin bortaturné med att spela jämnt mot Boston och straffar fick skilja lagen åt till fördel för Bruins (4-3), även om man kanske egentligen borde avgjort matchen själva redan efter full tid. Stars som leder Central Division och endast har Vancouver framför sig i den västra konferensen har nu begett sig till Manhattan för att ta sig an formstarka Rangers. Mika Zibanejad kvitterade sent i utomhusmatchen mot Islanders senast när Rangers vände underläge till seger och tog sjunde raka triumfen. Säsongens två möten lagen emellan har båda slutat med vinst för hemmalaget. Bra värde på Dallas här igen, men alla tecken rekommenderas.

6. Florida - Ottawa X

I Amerant Bank Arena ställs toppen mot botten i Atlantic Division. Florida fortsätter att ånga på med nio vinster på lagets tio senaste matcher. Med 9-2 segern i helgen mot Tampa Bay visade Panthers vilka som är bäst i delstaten just nu. När ett blekt Ottawa med förluster mot Chicago och Anaheim i bagaget så talar mycket för att det blir två nya poäng för Panthers. NHL en alldeles för tuff liga för att motivera att ettan streckas till skyarna ändå kan jag tycka. Ottawa är ett helt okej lag när de spelar som bäst. Rulla ut heltäckningsmattan och jobba in X2.

7. Pittsburgh - New York Islanders 1

Viktiga poäng står på spel i Pittsburgh när två lag som jagar slutspelsplatser ställs mot varandra. Pingvinerna har gått tungt på slutet och efter att ha studsat tillbaka borta mot Chicago blev det ny förlust framför hemmafansen mot Kings (1-2). Islanders letar även dem efter formen. I den hypade utomhusmatchen mot Rangers i söndagskväll hittade laget ett sätt att sent tappa en tvåmålsledning till en övertidsförlust. Mycket på grund av ett ihåligt boxplay. Pittsburgh med Crosby i spetsen har en god grundkapacitet och får förtroendet denna afton. Ettan är en tänkbar spik om den håller sig under 50-strecket.

8. Washington - New Jersey 2

Washingtons skadedrabbade säsong fortsätter. Laget ser ut att missa slutspel och Alexander Ovechkin trendar mot en av sina poängfattigaste säsonger i karriären. En som går mot sin poängbästa säsong är Jesper Bratt i Devils. Huvudtränaren Lindy Ruff borde kunna få ut mer av sitt New Jersey sett till vilka spelare han har att tillgå. Det har dock sett bättre ut de senaste matcherna med en 6-3 seger mot Flyers närmast i minnet. Värdet ser ut att bli okej på New Jersey som är det starkare laget och trots ganska låg procent så spikas tvåan här.

Superspiken! - New Jersey

Ovechkin saknar sina lekkamrater och hans kära Washington ställs mot en stark offensiv när ett slutspelsjagande Devils kommer på besök. Tvåan är lågt streckad för tillfället och bör vara således ett hett spikbud.

Skrällbudet! - Ottawa Senators

Florida är en tuff nöt att knäcka och det har många i stugorna tagit fasta på. Men inget lag i världens bästa hockeyliga kan motivera nuvarande streckning. Sens har en bra offensiv i sina bästa dagar och förhoppningsvis kan man kontra bort Panthers.

1. Servette - Skellefteå 1x2

2. Tingsryd - Västerås 1x

3. Herning - Frederikshavn 1

4. Esbjerg - Aalborg 1X2

5. NY Rangers - Dallas 1X2

6. Florida - Ottawa 1X2

7. Pittsburgh - NY Islanders 1

8. Washington - New Jersey 2

