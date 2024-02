En fullspäckad NHL-kväll gör måndagens Powerplay till en riktig höjdare. Boston - Dallas är ett stekhett toppmöte med ett högintressant drag. På motsatt kust finns god fog för att tro att Vegas får en komfortabel resa mot San Jose. Från Climate Pledge och Enterprise Arena hämtas dubbla duster som kan få stora implikationer i kampen om slutspel. Let’s go!

Otur eller inte, men boten som St. Louis-keepern Jordan Binnington åkte på efter att dennes höga klubbat träffat Luke Evangelista var maxad (5 000 dollar) och därmed saftig. Själva matchen mot Nashville då? Nja, Blues tappade kontakten i slutronden och föll till sist med 2-5. Ineffektiviteten var slående och ser det ut på samma sätt när Toronto hälsar på är en ensidig affär att vänta. Lönnlövens målmaskin Matthews gjorde säsongens sjätte (!) hattrick när stackars Ducks gjordes till slarvsylta (9-2). Upp till 55 procent är tvåan spikvirke.

Fyra raka förluster till trots är det Boston som åtminstone i skrivande stund blir tydliga streckmässiga favoriter i TD Garden, men det har jag svårt att köpa. Med svenska ögon är det mest intressanta som hänt i Bruins annars att fjärdeformationens Oskar Steen placerats på waivers. Det återstår att se om han landar i Providence eller om någon annan väljer att hugga värmlänningen. Dallas har frågetecken för Hakanpää och Lundkvist där bägge uppsatta som dag-till-dag. Därmed är backsidan aningen brandskattad, men skulle det behövas kan Miro Heiskanen som bekant lira vartannat byte. X2 är ett fint drag här. Den som har råd tar med ettan.

Det är inte som att Minnesota står och väger med Pat Maroon och Marcus Foligno. Två tunga och fysiska pjäser, men inte jättemycket mer än så. Duons skadefrånvaro innebär dock att Wild-coachen behöver stuva om längre ned i formationerna. Då väntas Mason Shaw göra en beundransvärd säsongsdebut efter att ha tagit sig tillbaka från karriärens fjärde korsbandsskada. Vancouver saknar även de ett par breddspelare, något som inte nödvändigtvis ska påverka på resan till Xcel Energy Arena. Mot Winnipeg såg vi Nucks komma till ett gäng högkaratiga möjligheter genom Pettersson, Boeser och Suter. Skärpan fanns dock inte riktigt där (2-4). Spelvärde lär uppdaga sig till vänster och det fångar jag helst med en helgardering.

Seattles säsong har utöver den galna januari-formen varit ett tydligt steg tillbaka från den gångna. Nu går det dock att skönja tendenser till att formen stegras på nytt. Grubauer och Daccord har stått för varsin suverän insats mellan stolparna mot Islanders respektive Bruins. Parallellt har Matty Beniers varit drivande när offensiven gjort framsteg. Kraken jagar slutspel i väst och har blott fyra pinnar upp till den sista Wild Card-platsen. I öst är Detroit ett jagat byte. Efter några tyngre resultat var en Reimer-nolla och 5-0 mot Flames precis vad Lucas Raymond och hans lag behövde. Om siffrorna speglade matchbilden? Inte ens i närheten. Red Wings ser ut att få lite för mycket av tipparnas kärlek. Då framstår ettan som ett fräckt spikalternativ här.

Med sina åtta raka förluster är Arizona just nu kallast i NHL. Många har föranletts av riktigt svaga insatser, men inte söndagsnattens snöpliga nederlag mot Colorado. Där följdes lagen åt djupt in i slutronden och trots ett sent avgörande kan Coyotes bära med sig hur de stod upp väl (3-4). I Edmonton har McDavid noterats för tio assist på tre matcher och därmed satt kurs mot toppen av poängligan. Det är inget snack om att Oilers kommer att föra spelet, men bland annat mot St. Louis (3-6) har vi i närtid sett att det inte räcker. Med kraftigt högervridna streck är det heltäckt och skrälljobb som gäller.

När en svärm av rykten har omgärdat Calgary-spaden Jacob Markström har han den senaste tiden levlat upp och stått för säsongens klart bästa prestationer. Dock efter att ha vilats i lagets haveri mot San Jose stod svensken inte alls att känna igen under natten mot söndag. Efter fyra insläppta trots att Flames höll i taktpinnen blev Markström utbytt. Mycket pekar på att Winnipegs bur vaktas av den otroligt skicklige Connor Hellebuyck. Med tveksamheterna som funnits kring Jets målskytte har Hellebuyck varit den i särklass viktigaste pusselbiten när tre segrar i rad har bärgats. Utgå från höger och fyll på efter storleken på plånboken.

Även en trasig klocka går rätt två gånger om dagen. Hur svaga San Jose är den här säsongen är det nog ingen som har missat. Den talangfulla stommen med William Eklund i en bärande roll har dock sprattlat till något mer frekvent mot slutet. Man blev ordentligt utspelade av Columbus senast (3-4) och det kanske talar sitt tydliga språk. För Vegas väntar ordentlig förstärkning och kanske redan till denna match. Shea Theodore har tränat med full kontakt och ser ut att vara tillbaka för första gången sedan november. Förmodligen så hjälper det laget som faktiskt varit ganska svaga den sista tiden och mycket pågrund av att man haft en del skador. Jag är inte alls säker på Vegas här. Underskattning och en viss bekvämlighet kan absolut finnas som en faktor. Helgardering på mig!

Utöver förlusten mot Dallas (2-4) har Carolinas framfart i det närmaste varit obehindrad. Utan att skadegäckade Svechnikov flugit efter comebacken har Canes gått från klarhet till klarhet. Mycket tack vare den patenterade defensiv som man besitter. Chicagos skadelista har redan blivit kortare och trenden är fortsatt positiv. Den allra viktigaste pjäsen, Connor Bedard, återvände i fredags. Hans påverkan var omedelbar och en lovande återkomst följdes upp med Bedard-dominans i 3-2-segern mot Ottawa. Räkna med en grym vår från den spelsugna storstjärnan. Den hårt ansatta ettan kan med fördel ackompanjeras av ett rensarkryss om man vill leta skräll. Jag går dock inte på någon procent på denna match, utan bankar in dagens spik här.

Superspiken! - Carolina

Canes är otroligt solida för tillfället och har en bredd på truppen som få lag har. Hemma är man starka och trots Bedards comeback så tror jag inte Chicago har en suck här.

Skrällbudet! - Arizona

Trots att Arizona lirar back-to-back har jag svårt att skriva under på sättet som Edmonton skenar iväg. Coyotes insats mot Colorado var ett tydligt fall framåt. Till rådande prissättning är det heltäckt matta som gäller, även om såklart Edmonton är rätta favoriter.

