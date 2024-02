Det är hockeylördag och full SHL-omgång när vi kliver in på målrakan av seriespelet. Flera högintressanta fighter med ett sexpoängsmöte i Linköping och ett hett derby i Västernorrland. Powerplay-kupongen fulländas med en match från Hockeyallsvenskan. Favoriterna är många och minst en bör plockas bort i jakten på åtta rätt. En mycket svårspelad omgång, men vi hoppas återigen vi har de gröna bockarna med oss.

Spelstopp: 15:14



1. HV71 - Skellefteå 2

HV71 tog tre blytunga poäng hemma mot Luleå senast och det är i Husqvarna Garden som majoriteten av lagets poäng har spelats in. Skellefteå inledde bortaturnén med en övertidsseger i Linköping (3-2) där Jonathan Pudas klev fram som matchvinnare. Lagkaptenen och hans mannar har börjat växla upp inför det stundande slutspelet och är förhandsfavoriter i Jönköping. Med det sagt kommer värdet med stor sannolikhet hamna på Johan Lindboms gäng. Jag streckar ändå från höger och fortsätter så långt plånboken räcker.

2. Malmö - Örebro 2

Det är tight i botten av tabellen och i Malmö möts två av lagen som är indragna i streckstriden. Hemmalaget gick för seger i Timrå, men fick tillslut nöja sig med en poäng trots att Janne Kuokkanen på nytt nätade för skåningarna. I Ängelholm fick Örebro och Jonathan Lekkerimäki målskyttet att lossna när laget knep tre poäng efter en uddamålsseger mot Rögle (3-2). En tajt matchbild är att vänta när mycket står på spel, men som jag var inne på senast när Örebro spikades i Ängelholm så är laget kraftigt förbättrat senaste matcherna. Vi chansar på tvåan än en gång, spik!

3. Linköping - Luleå 1

I Linköping stundar en sexpoängsmatch när Luleå kommer på besök. Hemmaseger skulle innebära ett litet ryck i spurten om en slutspelplats, men vinner gästerna däremot krymper avståndet lagen emellan till endast två pinnar. Linköping visade senast att de kan stå upp även mot topplagen, men det räckte inte hela vägen mot Skellefteå. Trots utebliven seger lär insatsen ha stärkt självförtroendet och hemmalagets chanser till seger bör ses som goda. Streckas LHC runt 45 procent lockas jag av spikettan.

4. Leksand - Växjö 1

Leksand har trillat ner från topp sex och trots en bra start på matchen mot Färjestad föll laget tungt efter fyra raka baklängesmål (1-4). Lördagens motstånd är av samma svårighetsgrad som sist och då det är Växjö som gästar Dalarna. Växjös klarast lysande forwardsstjärna, Marcus Sylvegård, saknades i Göteborg på grund av sjukdom. Resten av laget såg ut att sitta kvar på bussen när Lakers hamnade i ett tidigt 0-3-underläge mot Frölunda. Växjö får dock ett stort förtroende av det svenska folket, därmed lockar ettan mest. Tänkbar chansspik i Tegera Arena när vi måste gå kort, men det känns vettigt att plocka med fler tecken. Leksand bör vara rejält revanschsugna.

5. MoDo - Timrå 1

Det fjärde och sista surströmmingsderbyt stundar och de tre tidigare mötena har alla slutat med hemmaseger. MoDo har hittat sätt att vinna hockeymatcher igen och efter slutsignalen mot Oskarshamn presenterades nyförvärvet Kyle Topping av ”Hinken”. Centern kommer inte vara spelklar till kvällens fight och för MoDo kommer mycket handla om att få stopp på Timrås starka offensiv. Filip Hållanders sticka fortsätter vara het och Jonathan Dahlén ville inte vara sämre när han hängde säsongens sextonde balja mot Malmö. Ovisst och här får man gå på känsla. Jag går på ettan först och främst, men täcker upp med tvåan ifall man har en dålig dag.

6. Rögle - Färjestad 2

Trots att Rögle tog ledningen mot Örebro kunde inte de grönvita knyta ihop säcken och avståndet ner till lagen som jagar är nu skrämmande litet. Lättare blir det inte när de nya serieledarna kommer på besök. Färjestad, med Lindbom tillbaka i kassen, spände musklerna rejält när de städade av Leksand i Tegera Arena. På pappret bör Rögle nästan kunna mäta sig med tabellettan, men de tre tidigare mötena denna vinter har alla slutat med FBK-seger. Det reflekteras även på procenten med en hårt streckad tvåa och jag tror också det är befogat, men till uppemot 65%, nej. Tvåan känns given, men värdet är högt på ettan och krysset också.

7. Oskarshamn - Frölunda 2

Det fanns ljusglimtar i Oskarshamns spel borta mot Modo i torsdags. Efter ett billigt 0-1-mål gav Langhamer sitt lag en ärlig chans till poäng i Ö-vik. Framåt skapades en del lägen, men trubbigheten i avsluten ledde till jumbons åttonde raka nollpoängare. Detsamma går inte att säga om Frölunda och Malte Strömwall som hade efter drygt nio minuters spel gjort ett äkta hattrick mot de regerande mästarna när Frölunda tog sjunde raka segern. Tvåan är högst trolig, men allt över 70 procent går inte att motivera. Alla tecken ska vara med i hopp om en kuppongrensare.

8. Mora - Tingsryd X

Dessa kombattanter spelar back-to-back denna helg och Moras frånvarolista var fortsatt lång när pucken släpptes i Smidjegrav Arena under fredagskvällen. Tingsryd bjöd upp till dans och masarna fick slita sig svettiga för att plocka tre pinnar (2-1). Smålänningarna har varit ett av seriens bättre lag på bortais denna säsong, men mot Mora som är numret större har de grönvita haft det kämpigt. Med risk för att många stirrar sig blinda på gårdagens resultat välkomnas ett potentiellt rensarkryss. 1X2

Superspiken! - Örebro

En liten vansklig superspik, men sanningen är att gästerna sett ganska bra ut de sista matcherna och man har god chans igen. I ett jämnt möte så lockas man den låga procenten på tvåan och med tanke på att de fortsatte vinna senast så bör man ha bra chans ännu en gång.

Skrällbudet! - Tingsryd

Back-to-back uppe i Dalarna och ett Mora som återigen gått på ganska kort om folk. Tingsryd gör inte bort sig och kan mycket väl få med sig poäng i detta returmöte. Det var en jämn match igår och denna gången kan det var TAIFs tur.

1. HV71 - Skellefteå 1X2

2. Malmö - Örebro 2

3. Linköping - Luleå 1

4. Leksand - Växjö 1

5. MoDo - Timrå 12

6. Rögle - Färjestad 1X2

7. Oskarshamn - Frölunda 1X2

8. Mora - Tingsryd 1X2

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.