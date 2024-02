ANNONS

Under natten till lördag, svensk tid, skrevs historia inom damhockeyn. Alla tiders publikrekord för damhockeyn slogs då i PWHL-matchen mellan Toronto och Montréal.

– Det är overkligt, vad som håller på att hända med damhockeyn just nu, säger Montréals storstjärna Marie-Philip Poulin till The Athletic.

Ligan hade marknadsfört matchen som “Battle on Bay Street” när Toronto och Montréal för första gången skulle ställas mot varandra i den nystartade proffsligan PWHL. Mötet lockade utsålda läktare till Scotiabank Arena i Toronto, till vardags hemmaarena för NHL-klubben Toronto Maple Leafs, där inte mindre än 19 285 såg Toronto nolla Montreal med 3–0.

Därmed slogs rekordet för största publiksiffra i en dammatch, ett rekord som tidigare löd 18 013 åskådare i samband med en VM-match mellan Kanada och Finland 2013. Trots förlusten var bortalagets storstjärna Marie-Philip Poulin tagen av publikrekordet.

– Det var så speciellt att se alla skyltar i publiken, att få se små tjejer, killar och familjer. Det är overkligt, vad som håller på att hända med damhockeyn just nu, säger hon till The Athletic.

Flyttades till NHL-arenan

Lördagsnattens match var ursprungligen inte planerad att spela i Scotiabank Arena, men efter att Toronto redan sålt ut samtliga hemmamatcher den här säsongen ville ligan hitta ett sätt att ge fler supportrar än de 2 470 åskådare som ryms i Mattamy Athletic Centre chansen att se matchen.

– Jag vill tro att jag har varit med om pressade och roliga situationer, men även som en medelålders man på tränarbänken så blev jag känslosam. Ni kan bara föreställa er hur några av spelarna, som kämpat så länge för detta, kände sig, säger Torontos tränare Troy Ryan.

I SDHL ligger publikrekordet på 7 765 åskådare, då SM-finalen mellan Brynäs och Luleå 2022 lockade storpublik till Monitor Erp Arena i Gävle.

