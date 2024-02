Full omgång från Hockeyallsvenskan är vad som gäller denna fredag. Samtliga sju matcher tar plats på Powerplay-kupongen som också kryddas av ett toppmöte från Allettan Norra. Ett svårtippat derby i Stockholm, en kanonspik i Karlskoga samt en mustig knall i Nybro. Där är några av inslagen vi nu ska sätta tänderna i. Haka på!

Spelstopp: 18:59

1. AIK - Djurgården 1

Det är inget snack om vilket av dessa sällskap som i onsdags imponerade mest. Djurgården gjorde jobbet hemma mot Nybro (3-1), men förutom målen var det begränsad offensiv framfart för Järnkaminerna. AIK skickade in en comebackande Bibeau mellan stolparna och lät Fitzgerald kliva in i en enhet med Troock och Nord. Utfallet blev att burväktaren höll nollan och centertanken från Kanada löste dubbla påsar i 3-0-segern. Inför idel AIK-fans på Hovet känns det som Gnaget borde ha fina chanser att vinna. 1X öppnar även om hela spannet är att rekommendera.

2. Björklöven - Kalmar 1

Björklöven har bekymmer för tillfället och är ett lag först på en tionde plats om vi tittar 30 omgångar bakåt i tiden. Matcher i Winpos Arena har därtill varit tuffa för Umeå-klubben att vinna säsongen lång och nu kommer dessutom värdarna från två riktigt trötta insatser borta mot Östersund och hemma mot Tingsryd. Kalmar hemma blir en galet viktig fajt för IFB:s fortsatta existens som ett topp sex-lag och även om KHC har gjort det strålande på slutet blir det en hemresa i moll för nykomlingarna. Hemmalaget har vunnit samtliga tre matcher inbördes i år, men det har verkligen varit grus i maskineriet här. Ettan först, men måla sedan på om man har råd.

3. Nybro - Brynäs 1

Brynäs hade stora bekymmer att komma till vassa lägen och därmed slå hål på Endre i SSK-målet. 2-0-segern var sett till matchen inte helt rättvis om vi tittar på underliggande siffror. Nu tar sig Gävle-klubben söderöver för att möta ett av seriens bästa hemmalag för stunden. Gästerna kommer göra detta utan både Rödin och Blomqvist som kastat in handduken för sjukdom. Vikingarna från Småland gör sällan mycket väsen av sig på resande tass, men i Liljas Arena är det ett välmående lag som bara torskat en gång sedan mitten av december. Jag gillar 1X massor och kastar in tvåan som sista kort i leken.

4. Södertälje - Västervik 1

Ingen Videll, Eriksson eller Norbe. Ett offensivt stukat Södertälje kunde inte rå på Brynäs borta och föll för andra matchen i rad. Nu väntar jumbon Västervik i Scaniarinken och även om det finns hopp om att båda två sistnämnda spelarna är med mot smålänningarna är det inte bekräftat i skrivande stund. Västervik har fått förlika sig med att det kommer bli kvalspel längre fram i vår och ett mer avslappnad VVIK har inget att förlora utan enbart allt att vinna i kringelstaden. Med en tvåan som mycket väl kan komma att spelas till priser strax söder om tio prollar är det läge att mata på med garderingar och hålla en extra tumme för en praktknall i Scaniarinken. Den som måste gå kort går givetvis på ettan, men vi jagar lite större pengar.

5. Mora - Tingsryd 1

Mora gjorde en slätstruken insats i en trött Gränbyhall under onsdagen. 1-2-torsken är bara att lägga åt sidan och istället blicka mot Tingsryd hemma. En fajt där förhoppningsvis en hög med tidigare sjuka spelare är tillbaka. Tingsryd är på väg hemåt efter en tripp norröver. Stoppet i Umeå tidigare i veckan kantades av segerdans. 4-1-triumfen i Winpos Arena var en urstark insats från de grönvitas sida, men nu ställs besökarna mot ett Mora som bara förlorat tre gånger under ordinarie tid i Smidjegrav. Masarna har dessutom vunnit sex av dessa båda lags åtta senaste drabbningar. Ettan kan med gott samvete spikas, men vi backar upp med ett kryss då Tingsryd ibland kan vara lite luriga.

6. Västerås - Östersund 2

Västerås har i dagarna värvat in Niklas Lundström för att vara med och tampas om målvaktsposten. I mina ögon en småskev transfer. Det är knappast mellan stolparna som VIK:s problem hittas. Inför Östersund hemma i ABB Arena har Helmerssons mannar torskat tio av sina elva senaste matcher och mot Karlskoga lyste värdarnas direkt usla boxplay-spel genom. Därtill har tunga pjäser som Topping, Hutchison, Lopponen och Mingoia lämnat under gårdagen. ÖIK kommer att lira negativt kval längre fram i vår. Östersund har ändå gjort det okej på slutet och här skickar vi in en riktig chansspik. Hemmalaget har problem och det har skett mycket föränddringar under veckan. Även om man värvat in två finnar så har tre av lagets bästa forwards försvunnit och formen är brutalt dålig. Vi spikar tvåan, men den som vill målar från höger till vänster.

7. BIK Karlskoga - Almtuna 1

Ett knivskarpt Powerplay samt ett par fina individuella aktioner blev Karlskogas segerrecept borta mot Västerås. En galet skön triumf för ett pressat hemmalag som under fredagen ska ha bra möjligheter att fortsätta på inslagen väg. Almtuna gör det riktigt bra trots en väldigt sparsam budget vilket inneburit försäljning på ett par toppgubbar (läs Harlestam och Ragnarsson). En åttondelsbiljett ska Uppsala-klubben lyckas nypa även om det inte blir några poäng i Nobelhallen. Vettig spiketta till rimlig procent för tillfället.

8. Väsby - Piteå 1

Piteå drog det längsta strået då dessa båda herrskap stångades förra veckan i Norrland. Då vann de rödsvarta med 2-1. Väsby toppar serien just nu, men vi ska inte låta oss luras. Brödernas hockeyklubb har till skillnad från fredagens motståndare spelat tre matcher fler och för stunden skiljer bara målskillnad mellan klubbarna. Jag tror dock att man tar gruvlig revansch från förra mötet och tillskottet av Carl Wassenius är något som kan vara skillnad på kvalserien eller inte. Piteå kan inte matcha lika hårt på bortaplan som man kan hemma och jag räknar med att Väsby kommer att ha en starkare offensiv på hemmaplan. Vi spikar till fin procent och hoppas vi klarar oss på det.

Superspiken! - BIK Karlskoga

Almtuna gör det bra med det man har för stunden, men en resa till Karlskoga en fredag i regnet är inte jättekul. Hemmalaget slåss för slutspelsplats och har verkligen allt att spela för. Spik!

Skrällbudet! - Västervik

Södertälje har två matcher i rad haft stora problem med målskyttet. Nu är motståndet av den art att alla räknar med seger för SSK. Här finns dock en opponent som redan vunnit över kringlorna i år. En värdemässigt magisk högersida testas i hopp om knall.

1. AIK - Djurgården 1x2

2. Björklöven - Kalmar 1x2

3. Nybro - Brynäs 1x2

4. Södertälje - Västervik 1x2

5. Mora - Tingsryd 1x

6. Västerås - Östersund 2

7. Karlskoga - Almtuna 1

8. Väsby - Piteå 1

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.