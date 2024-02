ANNONS

Marcus Krüger klev av i derbyförlusten mot AIK.

Efteråt ger Djurgården lugnande besked om kaptenen.

– Det ska vara bra, säger tränaren Michael Holmqvist.

Djurgården förlorade sitt tredje raka Stockholmsderby mot AIK och har inte gjort mål alls i de två senaste derbymatcherna.

Som om inte 3-0-förlusten var nog så tappade de även lagkaptenen Marcus Krüger som klev av efter en tackling.

Det blev stor irritation i Djurgården efter tacklingen som dock inte ledde till någon utvisning. Efter matchen ville dock Michael Holmqvist inte kommentera tacklingen eller domarnas beslut.

– Vad ska jag säga? Jag kommer inte säga någonting om den egentligen, säger Holmqvist till TV4.

Irriterat när Marcus Krüger åker på en smäll i mittzon. Ingen utvisning i den situationen ❌ pic.twitter.com/tm3pBkykhH — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) February 16, 2024

Experten: “Utvisning – men ingen femma”

Experten Fredrik Söderström tycker inte att det ska vara matchstraff men menar att Djurgården förlorar matchen i och med tappet av Krüger.

– För mig förloras den här matchen av ett par saker, bland annat tacklingen på Krüger. Djurgårdare tycker garanterat att det ska vara en femma och lång avstängning. Jag vet också att det finns sådana som tänker ”vänd på det”, tänk om det hade varit Albin Grewe som delat ut en sådan smäll. Då hade folk stått upp och pratat om honom som en ondsint spelare, säger Söderström och fortsätter:

– Jag tycker att det är en utvisning men inte att det är en femma. Det är inte ett överfall utan det är ett tjuvnyp, en sen tackling och en interference. Den tar illa men förhoppningsvis inte så illa att Krüger är borta. Men efter det tappade Djurgården stinget i matchen.

Michael Holmqvist delar inte synen att Djurgården förlorar på grund av att Krüger lämnade.

– Krüger är en viktig spelare för oss, absolut, men jag tycker att spelare fortsätter köra. Vi ställer oss inte på hälarna bara för att vi blir av med Marcus utan grabbarna fortsätter jobba hårt. Sedan ger vi bort tre mål men jag gillar ändå hur vi fortsätter köra även om Marcus försvinner. Han är en våra absolut viktigaste spelare så den svider såklart.

Holmqvist: “Finns inga regler här”

Djurgården har blivit nollade i två raka matcher mot AIK och Holmqvist vill att laget agerar annorlunda i anfallszon framöver.

– Vi ger bort tre mål och sedan blir det tufft. Vi har lite att jobba på i offensiven och att kunna ta oss in på mål. Vi behöver vinna racet in mot mål även om det är jäkligt tufft för det finns inga regler här. Det greppas, tas och crosscheckas men det gäller att ta sig in ändå.

Avslutningsvis får DIF-tränaren en fråga om hur det är med Marcus Krüger efter tacklingen.

– Det ska vara bra, svarade Michael Holmqvist till TV4.

TV: Jaromir Jágrs första NHL-mål i karriären