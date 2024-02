Torsdagen är kommen och en full SHL-omgång står uppdukad till kvällen. Powerplay-kupongen bjuder på flera intressanta fighter där toppstriden i Scandinavium sticker ut, likaså HV71-Luleå med tillhörande målduell. En svårnavigerad omgång med stor potential. Häng med i jakten på gröna bockar!

Spelstopp: 18:59

1. Leksand - Färjestad 2

Domaren hann knappt släppa pucken i Skellefteå innan Leksand hade tagit ledningen. Men efter dubbla baklängesmål i den första perioden föll dalalaget med uddamålet (2-1) och har laddat om batterierna när tabelltvåan kommer på besök. Färjestad tog fjärde raka segern när värmlänningarna planenligt besegrade HV71 på hemmais i tisdags. Nu är det endast en poäng som skiljer upp till Växjö på förstaplatsen, dock med en match mer spelad än serieledarna. Med risk för att tvåan favoriseras i stugorna sträckas det så kan det vara läge att gardera för den som har råd. Jag tror dock Färjestads form lyser över Leksand idag och väljer att spika värmlänningarna då jag bara tror dem vinner.

2. Frölunda - Växjö X

Det såg länge ut som Frölundas segersvit skulle brytas i tisdags, men med nio sekunder kvar på klockan kvitterade Klingberg matchen och vann sedan efter straffar. Nu ställs göteborgarna mot tuffast tänkbara motstånd när Växjö står på andra sidan. Serieledarna vilade i tisdags och det finns ett litet frågetecken om Kossila och company kommer hitta in i matchtempo från start när pucken släpps i Scandinavium. Här saknar gästerna dessutom skarpskytten Sylvegård (sjuk) Ett toppmöte som på förhand är svårt att sia om, måla från vänster i ett ovisst möte.

3. Linköping - Skellefteå 2

Linköping hade inga större bekymmer att städa av Oskarshamn på bortais och tog därmed tre viktiga poäng i kampen om en slutspelsplats. Ikväll får Östmans mannar bekänna färg när laget ställs mot tuffare motstånd. Det defensiva spelet kommer vara nyckeln i denna match när två offensivt starka lag ställs mot varandra. På sista utposten besitter LHC ett ess i rockärmen. Marcus Högberg har gång efter annan denna vinter stått på huvudet och gett sitt lag chansen till tre poäng. När värdet ser ut att hamna till vänster är 1X en intressant lösning, även om jag inte kan släppa tvåan.

4. Rögle - Örebro 2

Än kan inte supportrarna i Ängelholm andas ut då Rögle fortsatt är indragna i fighten kring kvalstrecket. Hemmalaget har haft det tufft med målskyttet och de ledande spelarna har inte klivit fram och likaså gäller för Örebro. Erikssons mannar föll hemma mot Modo senast när laget fortsatt hade det förtvivlat svårt att göra mål. Det är tre oerhört viktiga poäng som står på spel i Catena Arena denna afton och jag tycker inte det finns mycket värde i ettan då den stiger uppemot 60%. Örebro har ändå sett förbättrade ut sista tiden och trots förlsuten senast så gör man en bra match. Värdet är helt klart högersidan och i en öppen match på förhand spikas tvåan. Den som har råd garderar givetvis, men jag tycker detta är en rolig spik.

5. Timrå - Malmö 1

Timrå föll på målsnöret i Scandinavium, men trots poängtapp fanns det mycket positivt i spelet mot Frölunda som Ante Karlsson kan bygga vidare på. Malmö hade däremot inte mycket att sätta emot mot Luleå, trots att lagets poängkung, Janne Kuokkanen, var tillbaka och nätade på nytt för skåningarna. Det är givet att hemmalaget bör hållas som favoriter i detta möte, men när ettan seglar upp över 70 procent börjar det kännas i magen. Här rullas heltäckningsmattan ut i jakten på utdelning.

6. MoDo - Oskarshamn 2

Modo knep sin första trepoängare sedan årsskiftet när laget bortaslog Örebro i tisdags. Tre välbehövliga poäng in på kontot och stärkt självförtroende i jakten på ett nytt SHL-kontrakt. Ikväll ställs ångermanlänningarna mot Oskarshamn, som förberedelser för det negativa kvalspelet senare i vår. En måstematch för hemmalaget och som gästerna har uppträtt mot slutet tyder mycket på att Karlin får jubla. Det är dock lättare sagt än gjort och Modo har haft problem med att stänga matcher under säsongen. När ettan blir hårt ansatt hamnar värdet till höger och här strösslar jag med tecken i hopp om en knall.

7. HV71 - Luleå 1

Jönköpingsborna håller andan och många minns nog comebacken i fjol när smålänningarna gick om Brynäs i slutspurten av grundserien. Än behöver det inte bli så dramatiskt men trepoängarna måste börja trilla in för HV som inte hade mycket att sätta emot Färjestad senast. Insatsen var dock relativt bra, men man måste få bukt med sitt försvarsspel. Luleå, som haft det knackigt med målmaskineriet, fick det att lossna hemma mot Malmö och likt värdarna är ”Bulans” mannar i behov av tre pinnar. Gästerna är starkare på pappret, men med nuvarande procent ger jag HV71 förtroende. De är dessutom väldigt starka på hemmaplan och André Petersson börjar hitta formen. Dagens chansspik!

8. André Petersson - Linus Omark X

Mycket av HV71:s offensiva spel går genom André Petersson som ständigt är ett offensivt hot på isen. Dessvärre kunde han inte följa upp fullträffarna mot Oskarshamn i Karlstad senast där han fick nöja sig med en assistpoäng. Omark är även han inblandad i mycket av det som händer framåt i banan för sitt Luleå, men några mål från 37-åringens sticka blev det inte i 5-2 segern i tisdags. Båda har hängt tolv kassar vardera denna säsong, men notera att André har spelat färre matcher. Att bägge lämnar isen mållösa är inget långskott, men är det någon som gör mål så är det André. 1X!

Superspiken! - Färjestad

Leksand letar efter formen och gästerna har hittat den efter en tuffare tid. Offensivt starka Färjestad har dessutom fått tillbaka sina målvakter och det märks tydligt på deras spel. Bra grundkapacitet i Leksand, men formen är inte där. Tvåa!

Skrällbudet! - Malmö

Malmö kommer med två torsk i bagaget och framför hemmafansen har prestationerna varierat denna vinter. Mycket talar för att Timrå tar samtliga poäng, men gästerna från har fått sin frälsare (Kuokkanen) tillbaka och ska inte betraktas som chanslösa.

1. Leksand - Färjestad 2

2. Frölunda - Växjö 1X2

3. Linköping - Skellefteå 1X2

4. Rögle - Örebro 2

5. Timrå - Malmö 1X2

6. MoDo - Oskarshamn 1X2

7. HV71 - Luleå 1

8. A.Petersson - L.Omark 1X

