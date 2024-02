Sju brännheta matcher från Hockeyallsvenskan får plats på onsdagens PP-kupong. Toppfajten från Gävle är såklart matchen med stort M, men det ska även bli intressant att syna Björklöven hemma mot ett bottenlag återigen. Ångestmötet i Västerås kommer även att bjuda på något alldeles extra. I Vimmerby liras det Allettan-match mellan stadens tigrar och gästande Hammers som en sista krydda på bongen och analysen är klar.

Spelstopp: 18:59

1. Brynäs - Södertälje 1

Brynäs håller på att spika truppen inför slutspelet. Clara är numera inte “ensam” om sin post mellan stolparna då kanadensaren Coreau har anslutit. BIF har också fått in Simon Robertsson på lån från Skellefteå och även fått se Tyler Vesel snöra på sig skridskorna igen. Gävle-klubben mår bra, något annat går det inte att säga. Södertäljes backsida har varit ett återkommande bekymmer. Kringlorna vinner sina matcher, men att Krupic nu anslutit från Västerås var inget annat än nödvändigt. SSK ser fina ut med brännhete Mackan Eriksson framåt och hoppet lever såklart om att Linus Videll snart ska hinna bli spelbar till slutspelet. Borta mot Brynäs slår ändå besökarna ur underläge och grejar laget en pinne i Gästrikland får man vara nöjd. 1X duger.

2. Djurgården - Nybro 1

Djurgården är seriens bästa hemmalag och har sedan “Honken” tog över styret växt och växt som lag och i slutändan den tydligaste utmanaren till Brynäs om en SHL-plats kommande säsong. Krüger är åter i spel efter skada och truppläget ser på det hela taget helt okej ut. Nu ställs Järnkaminerna mot ett Nybro som inte verkar ha för avsikt att ge sig. Nykomlingarna fortsätter skörda poäng. Samuelssons bygge är robust med några mindre skönhetsfläckar. På det hela taget går det inte säga annat än att smålänningarna tagit ligan med storm och förtjänar den slutspelsplats som just nu ligger under fötterna. Värdet till höger ska vi inte förbise och jag plockar med krysset som backning till ettan.

3. Almtuna - Mora 2

Mora vann två raka matcher i helgen och kunde trots en del manfall bland annat besegra Brynäs hemma i Smidjegrav med 5-2. Urstarkt av masarna som till matchen i Uppsala har tillbaka både Steen och Vesterheim som varit iväg med det norska landslaget den senaste veckan. Almtuna har sett om sitt hus rejält. Uppsala-klubben kan inte förlita sig på publikintäkter då folket inte vallfärdar till Gränby. Med en skral ekonomi har spelare som Harlestam och Ragnarsson lämnat för ligakonkurrenter med stålar som kompensation. AIS har inga större sportsliga krav på sig och mot ett taggat Mora som slåss för topp fyra i tabellen lyser hemmapoängen med sin frånvaro. Jag spikar tvåan.

4. Västerås - BIK Karlskoga 2

Varken Västerås eller Karlskoga mår speciellt bra. VIK har underpresterat säsongen igenom och nu har frustrationen gått från spelartruppen till att kanaliseras mot tillresta supportrar. Något som kunde skönjas i Västervik förra veckan då ordväxling bröt ut mellan de olika lägren. Hur Helmersson ska råda bot mot VIK:s förfall vet jag faktiskt inte. Spelet ser överlag inte bra ut och självförtroendet inom gruppen tycks vara bortblåst. BIK är dock inte bättre. Gästerna radar upp nederlag. Sex förluster på lika många matcher väcker drösvis med frågor runt besökarnas status. Jag avundas den som vågar ta ställning i ABB Arena. För egen del är det bara att helgardera detta ångestmöte och traska vidare. Tvåan först om man ska välja ett tecken.

5. Östersund - Kalmar 1

Östersund har under vintern sett över sin trupp och gjort förändringar som visat sig framgångsrika. Anderberg, Jokinen och Hirsch är tre spelare som inkommit för att stabilisera jämtarna och så har det också blivit. ÖIK har fått med sig poäng från åtta av de elva senaste matcherna och hemma mot Kalmar finns fina chanser att återigen segra. Nykomlingarna gör det efter sina förutsättningar riktigt bra. Formen är god hos KHC, men bortaspelet sviker titt som tätt. Det är inte lätt att resa till Östersund just nu, vilket smålänningarna får erfara. Fint spelvärde på ettan framförallt här, men helgardering föredras.

6. Björklöven - Tingsryd 1

Björklöven blandar och ger. Truppen är på pappret en av seriens allra bästa, men svårigheterna att vinna matcher på ett mer jämnt plan finns och mot lagen på nedre halvan av tabellen gör sällan Björklöven någon glad. Meyer har lämnat Löven för spel i Salzburg och vid sidan av isen har Voutilainen och Schilkey kämpat med skador. Tingsryd är som väntat ett sällskap för botten, men formen är tämligen god och senaste besöket i Winpos Arena slutade med seger. Jag kan inte se förbi en riktigt spelvärd högersida utan garderar hela vägen över i hopp om en skräll.

7. Västervik - AIK 1

AIK är fortsatt något vingklippta inför trippen till Västervik. Eric Norin, Muzito Bagenda, Maione och Kontos är alla borta från spel. Gnaget har hopp om att trion Bibeau, Fitzgerald och McGrew finns spelbara, men det är oklart om det blir redan mot VVIK. Gästerna är en trevlig outsider i kampen högst upp i toppen av den hockeyallsvenska tabellen, men borta mot Västervik tror jag att stockholmarna kan få problem. Värdarna har sedan en tid tillbaka släppt ner axlarna och bara kört. Något som de rödblåvita tjänat på då segrar trillat in mot både Nybro och Västerås. I ACT-hallen har Västervik plockat poäng i majoriteten av lagets matcher. Även om alla tecken spelas ut är det en värdemässigt mustig etta som lockar allra mest.

8. Vimmerby - Halmstad 1

Vi stannar kvar i Småland och drar igen säcken med en häftig toppmatch i Allettan. Vimmerby har visat sig vara bäst av samtliga lag i den södra serien. Tigrarna öser på och har kopplat ett grepp om en av två viktiga platser i den absoluta toppen. Halmstad har också varit pålitligt. Ett herrskap som gjort det bra flera säsonger i följd och som även i år konkurrerar med de allra bästa i kampen om den enda hockeyallsvenska platsen. Halmstad är bra, men här tror jag bara Vimmerbyblir för tuffa. Hemmalagets bredd lyser och jag tror man löser detta under ordinarie tid. Spik!

Superspiken! - Mora

Ett välmående Mora ska kunna fixa tre poäng i Uppsala då ett inte alltför märkvärdigt Almtuna står på andra sidan. Spik!

Skrällbudet! - Västervik

AIK kommer få slita hårt för brödfödan i ACT-hallen och ett Västervik som sett allt bättre ut på slutet har bra chans att nypa poäng. Kul skrälldrag.

1. Brynäs - Södertälje 1x

2. Djurgården - Nybro 1x

3. Almtuna - Mora 2

4. Västerås - Karlskoga 1x2

5. Östersund - Kalmar 1x2

6. Björklöven - Tingsryd 1x2

7. Västervik - AIK 1x2

8. Vimmerby - Halmstad 1

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.