Eric Hjorth bryter sitt kontrakt med Trois-Rivières Lions.

Enligt klubben kommer han att fortsätta sin karriär i Europa.

Inför årets säsong valde Eric Hjorth att återigen lämna Sveriges gränser för spel i Nordamerika.

Men nu står det klart att den 23-årige backen är ute på marknaden. På X meddelar hans klubb, Trois-Rivières Lions, nämligen att de bryter kontraktet med svensken och att han kommer att fortsätta sin karriär hemma i Europa.

Än är det oklart i vilken klubb som karriären fortsätter för Hjorth.

