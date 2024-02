Landslagsuppehållet är över och tisdagen bjuder på efterlängtad SHL-hockey. Sex fighter från norr till söder får sällskap av två matcher från den Schweiziska toppligan. Med flera överstreckade favoriter finns många valmöjligheter i jakten på gröna bockar och utdelning. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. Färjestad - HV71 1

Färjestad gick på landslagsvila med tre raka segrar i ryggen och visade upp ett stabilt försvarsspel med endast två insläppta mål. Mitells mannar har vittring på seriesegern och på hemmaplan är de svårslagna. Gästerna från Jönköping har sett prestationerna dala mot slutet i takt med att effekten av tränarbytet avtagit. Dock blev det en rejäl utskåpning av Oskarshamn (10-1) senast och det bör ha gett nytt självförtroende i slutspurten om att säkra nytt kontrakt. Mycket talar för hemmaseger och det syns på den hårt streckade utgångsettan. Fler tecken välkomnas i jakt på storkovan.

2. Luleå - Malmö X

Om Luleå ska nå topp sex är tre poäng ett måste denna afton. Bakåt har det sett stabilt ut under hela säsongen, men längre fram i banan har maskineriet hackat. Likaså för bortalaget Malmö, som trots skador och avstängningar lyckats skrapa ihop åtta poäng på sina fyra senaste matcher. För skåningarna är varje poäng dyrbar i kampen om att undvika negativt kval och poängskörden på slutet har gett laget lite andrum. Mycket talar för att samtliga poäng stannar i Norrbotten, men jag tycker ändå Malmö med Carl Persson i spetsen sprattlat till lite på slutet.

3. Frölunda - Timrå 1

I Scandinavium drabbar två av ligans formstarkaste lag samman under tisdagskvällen. Hemmalaget har plockat full pott de senaste fem matcherna och Ruohomaa har kommit in fint i förstalinan mellan Friberg och Strömvall. Göteborgarna är svårslagna på hemmais, men kommer säkerligen ställas på prov när Dahlén och company kommer på besök. Timrå hade innan nederlaget mot Växjö sex raka treor. Gästerna ser ut att få stöd av många ute i stugorna, vilket gör att ettan i ett tidigt skede ser ut att kunna bli en godkänd spik till en fin procent.

4. Skellefteå - Leksand 1

Nittio mil från Göteborg tar tabellfyran Skellefteå emot femman Leksand i ett högintressant möte. Lagen möttes i Dalarna för knappt två veckor sedan och den gången tog Skellefteå en övertygande bortaseger (5-1). Med seriens bästa powerplay är västerbottningarna giftiga framåt. Gästerna är knappast nöjda med insatsen när lagen senast ställdes mot varandra och kommer att vara revanschsugna. Jag tycker Skellefteås formkurva går stadigt uppåt samtidigt som att Elvenes och Cehlarik inte riktigt har samma form som för cirka sju-åtta matcher sedan. Spikar ettan här!

5. Oskarshamn - Linköping 1

Det blev ett nytt bottennapp för Oskarshamn när de föll tvåsiffrigt (1-10) i Jönköping senast. Något annat än negativt kvalspel finns det lite som tyder på och en viss uppgivenhet genomsyrar lagets prestationer. Linköping har varit en positiv överraskning med offensiv spets i Ty Rattie som leder den totala poängligan. Marcus Högberg fortsätter hålla hög klass i kassen och bör vara redo för spel trots landslagsspel mot Finland under söndagen. Risken att tvåan blir kraftigt streckad är överhängande. I Be-Ge Hockey Center välkomnas fler tecken i hopp om en knall.

6. Örebro - MoDo 1

Örebro tog två imponerande bortasegrar mot Leksand och Luleå innan uppehållet och har tagit ett kliv upp från bottenstiden mot säkrare mark. Trots segrarna har det offensiva spelet hackat och de farliga chanserna har stundtals ekat med sin frånvaro. Modo har inte lyckats hitta någon ny förstacenter och den toppade hockeyallsvenska truppen har haft det motigt mot slutet. Karlins mannar jagar fortsatt sin första trepoängare sedan årsskiftet. Hemmalaget ska ses som favoriter, men inget jag litar på till så hög procent. Uppehållet kanske gjorde Modo gott? Vi helar i hopp om skräll.

7. Davos - Zug 2

Leon Bristedt har haft en godkänd vinter, likt resten av Davos som befinner sig just utanför topp sex med nio matcher kvar att spela av grundserien. Det guldressade laget har sex poäng upp till sjätteplatsen med tre matcher färre spelade än Lugano. Tre poäng hade således smakat mumma i jakten på en biljett till kvartsfinalerna. Gästerna ligger på en komfortabel tredjeplats inför kvällens match och ska betraktas som det starkare laget. Zug har tagit fler poäng på resande fot denna vinter. Här målas det från öst först och främst.

8. Lausanne - Biel 1

Dessa aktörer möttes innan landslagsuppehållet och den gången drog Biel det längsta strået och vann en målsnål tillställning (2-1) på övertid. Lausanne kommer till kvällens match med tre raka torsk, men är i grunden ett bättre hockeylag än gästerna som tampas i de lägre skikten av tabellen. Fjolårets stora succé och målkung i SHL, Antti Suomela, har gjort det bra i Lausanne där han nästan snittar en poäng per match. Här får hemmalaget stå ensamma om ettan håller sig runt femtio procent.

Superspiken! - Skellefteå

SAIK ser brutalt starka ut för stunden och trots ett litet uppehåll så tror jag det fortsätter. Man är otroligt bra över hela banan och har flera femmor som levererar. Ettan känns fin då Leksand inte är lika stabila som man var för ett par veckor sedan.

Skrällbudet! - Oskarshamn

Oskarshamn åkte på en rejäl käftsmäll innan uppehållet mot HV71 och har haft en vecka på sig att slicka såren. Under sextio minuter kan allt hända och när Linköping ser ut att bli duktigt överstreckade jobbar vi emot gästerna i jakt på utdelning.

1. Färjestad - HV71 1X2

2. Luleå - Malmö 1X2

3. Frölunda - Timrå 1

4. Skellefteå - Leksand 1

5. Oskarsh. - Linköping 1X2

6. Örebro - MoDo 1x2

7. Davos - Zug x2

8. Lausanne - Biel 1

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-819100

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.