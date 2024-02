ANNONS

Malmös säsong har blandat och gett, men en som det har lyft för är lagets ytterforward Carl Persson. Han har redan tangerat sin personbästa måltotal under en SHL-säsong, och är på god väg att slå sitt poängbästa också. Ett ökat självförtroende är en av de främsta anledningarna, berättar han själv för Hockeysverige.se.

– När du har bra självförtroende så blir det mer att du litar på din instinkt och kanske gör det där oväntade ibland.

Den här säsongen har innhållit blandade resultat för IF Malmö Redhawks. Man har slutspelsplatsen inom räckhåll, men är samtidigt indragna i bottenstriden.

En ljusglimt för laget har varit forwarden Carl Persson. 28-åringen har redan tangerat sin bästa målnotering på 13 mål i SHL, och är i nuläget fyra poäng ifrån att göra sin poängbästa säsong.

Enligt honom själv är en av huvudanledningarna ett ökat självförtroende.

– När du har bra självförtroende så blir det mer att du litar på din instinkt och kanske gör det där oväntade ibland. Det gäller bara att hitta en väg och sträva åt det hållet varje dag. Det kan vara en kamp, och har varit det i mitt fall känner jag. Jag har väl inte varit så effektiv som jag velat vara, men det är som sagt något man måste ta sig igenom. Det gäller att ha ett stort tålamod i den här sporten, och där tycker jag att jag har blivit mycket bättre.

– Sen tycker jag väl att jag har haft ett bättre fokus inför varje uppgift, vilket jag skulle säga har hjälpt mig.

Bättre fokus på vilket sätt, inför träningar eller inför matcher?

– Inför träningar också, men speciellt inför matcher skulle jag säga. Tidigare säsonger så har jag kanske lite mer väntat på att det ska komma, men nu har jag istället agerat och försökt göra grundjobbet hela tiden. När man väl gör det kontinuerligt, så brukar det andra följa med. Det har väl varit den största kampen för mig individuellt, att inte titta så mycket på statistik utan fokusera på den match och den träning som är närmast.

“85 procent mentalt”

Persson berättar att han inför de senaste två säsongerna har tränat lite mer på is än tidigare. Han har jobbat extra på eftermiddagarna med en skillscoach som de har tillgång till via klubben. Det, i kombination med utveckling på den fysiska delen, har hjälpt till med Malmöstjärnans personliga framgång.

Men framförallt är det den mentala biten som ligger bakom utvecklingen, enligt honom själv.

– Jag har varit mer på is och gnuggat lite mer på de tekniska grejerna. Och även på den fysiska fronten så tar jag steg hela tiden. Men det är väl 85 procent mentalt också skulle jag säga, det är den största faktorn. Är inte huvudet där så är det svårt för resterande kropp att göra rätt saker.

Carl Persson försöker njuta så mycket som möjligt av hockeyn just nu. Foto: Bildbyrån.

Du har själv varit stekhet det senaste med tio poäng på tio matcher, vad beror det på?

– Det är väl framförallt de senaste fyra, fem matcherna som det har trillat in ganska mycket. Det beror nog främst på att jag har satt mina lägen, som det har varit lite strul med tidigare under säsongen. Jag har varit lite mer kylig i vissa lägen, och när det väl trillar in lite så växer självförtroendet. Då vågar du kanske hålla i pucken lite mer och göra lite fler avgörande passningar.

– Det är kul att spela såklart, speciellt när vi har vunnit lite mera på slutet. Man får njuta så länge det varar.

Carl Persson är nu inne på sin sjätte säsong i Malmö-tröjan och har blivit en del av stommen i laget, något som han själv även känner av.

– Jag har varit här i nästan sex säsonger nu. Vi är några stycken som har varit här ett bra tag och vi är varandra nära. Vi försöker bygga en vinnarmentalitet, lämna historien bakom oss och blicka framåt. Vi försöker hitta ett nytt Malmö.

Kände du ett större ansvar att kliva fram när exempelvis bröderna Sylvegård försvann?

– Jag har ju fått en större roll i år, vilket också motiverade mig mycket inför säsongen. Det var lite knackigt i början när det inte gick så bra för min del, men jag tycker ändå jag höll huvudet högt och kämpade mig igenom det. Jag försökte hela tiden tänka på att göra grundjobbet, fortsätta tro på mitt spel och använda mina styrkor. Jag har fått lite betalt för det här på slutet. Jag hoppas jag fortsätter hålla mig ödmjuk och fortsätter göra bra saker.

Har bildat en succékedja

Den senaste tiden har han bildat en vass kedja tillsammans med Fredrik Händemark och Lauri Pajuniemi. Enligt Persson är det mixen av offensiv och defensiv skicklighet som har gjort kedjan så framgångsrik.

– Händemark är en väldigt bra tvåvägscenter. Han är bra i alla delar och en väldigt trygg center att spela med, bra på att teka också. Jag och “Paju” kan vara där framme och forechecka och störa försvararna lite. Sen så har det trillat in ganska mycket på den offensiva delen. Jag tycker det har varit en rolig tid att spela ihop.

Är detta det roligaste du haft i hockeykarriären?

– Just den här formen som jag haft det senaste, den har jag inte haft i SHL tidigare, så det är klart jag njuter av att jag får resultat med mig. Det är ju det roligaste som finns att hjälpa laget att vinna och att vara en stor faktor där.

– Det är en av de roligaste tiderna skulle jag säga. Som jag var inne på innan, man får njuta så mycket som möjligt nu när det går med en litegrann, för man vet ju hur snabbt det kan vända i denna sporten.

Om lagets situation, med både slutspel och kvalstrid som möjlig utgång, berättar Persson att de försöker hålla sig till sitt spelsystem och göra det bättre för varje dag. Att det handlar om att kämpa och göra jobbet varje dag, och inte lämna något åt slumpen.

– Vi försöker vara här och nu så mycket som möjligt. Vi tar en dag och en match i taget. Vi har fokus på slutspel, men är också medvetna om vad som händer där nertill (i tabellen) såklart, avslutar Carl Persson.

