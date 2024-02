Nordamerika och Finland delar broderligt på rampljuset på måndagsnattens Powerpla. I praktiken är det den läckra NHL-kvartetten som stjäl en tydlig majoritet av uppmärksamheten. Med det sagt hägrar slutspelstider i både Liiga och Mestis. där insatserna är höga på flera håll.

Spelstopp: 00:59

1. New York Rangers - Calgary 2

Efter två superba defensiva insatser av New York Rangers mot Tampa och Colorado med Jonathan Quick som sista utpost fick Shesterkin chansen att visa upp sig mot Chicago. Mot det blekare motståndet slappnade Rangers-försvaret av och ryssen går knappast att hänga för det sena och onödiga tapp som innebar att det krävdes förlängning för att skilja lagen åt (4-3). I Calgary låter sig inte Jacob Markström påverkas av de trejdrykten som omgärdar honom. Svenskens nuvarande form är säsongens bästa och det har smittat av sig på laget. Dra från den värdefyllda högersidan först och främst.

2. Philadelphia - Arizona 1

Samuel Ersson klev fram i de dubbla segrarna mot Florida (2-1) och Winnipeg (4-1), där Philadelphia visade att de visst klarar sig utan Hart. Därefter fick svensken lite välförtjänt vila när Flyers tog emot Seattle. Vikarierande Petersen gjorde väl ingen stormatch, men det räckte för att bärga två pinnar (3-2). För Arizonas vidkommande var Connor Ingram extremt olycklig i matchupptakten senast mot Vegas. Den forne Löven-keepern läckte som ett såll under sina dryga tolv minuter på isen Coyotes kunde aldrig resa sig igen (2-3). Med spelvärdet till höger missar jag inte X2, även om heltäckt är att föredra.

3. New Jersey - Seattle 1

Jack Hughes återkomst har inte blivit någon supersuccé för New Jersey än. I de dubbla förlusterna mot Calgary (3-5) och Carolina (0-1) har familjens mellanbror varit företagsam och nätrasslet har hängt i luften, men utan resultat. Siegenthaler har gått på is sedan en tid tillbaka och lär inte vara långt ifrån comeback. Seattle hamnade i ett stim runt jul, men skador gjorde att de tappade rytmen och trots att de flesta hittat tillbaka har Kraken gått tungt. 0-2 mot Sharks var ett fiasko och 2-3 mot Philly var inga smickrande siffror. Lättare kommer det inte att bli i Prudential Center där ettan är en tänkbar singel på ett revanschsuget Devils.

4. Vegas - Minnesota 2

Det blev Vegas som satte stopp för Edmonton i jakten på ett nytt segerrekord. Adin Hill var omutlig mellan stolparna samtidigt som Chandler Stephenson gick i bräschen offensivt (3-1). Samme man noterades för en ny balja i den märkliga tillställningen mot Arizona där Golden Knights gjorde tre kassar på sex skott inom loppet av tolv minuter och sedermera hade någorlunda kontroll (3-2). För Minnesotas del visade Marc-André Fleury att släkten är värst genom att mota 34 puckar i 3-2-segern mot Pittsburgh. Samspelet mellan Boldy och Kaprizov låg bakom en uppsjö av farligheter och den sistnämndes avgörande var på intet sätt orättvist. När ettan streckas löjligt hårt är X2 ett lockande drag.

5. Ilves - Jukurit 1

Ilves är ett jagat byte i toppen av tabellen, som ännu inte låtit sig stressas upp. 4-1 mot Kärpät och 7-1 mot Pelicans var månne siffror i överkant. Den gedigna defensiven är dock svår att anmärka på och utöver att vara solid har backsidan dessutom tydliga spetsar. Sami Niku har höjt nivån sedan han anslöt från JYP och NHL-meriterade Adam Clendening har till skillnad från andra stora namn som testat vingarna i Liiga och gjort ett positivt avtryck med sin puckskicklighet och fina skridskoåkning. Jukurit då? Ja, Olli Jokinens gäng är ett av lagen som intagit jaktläge. Hemma i Mikkeli ser de snudd på ostoppbara ut. Med resväskan packad har de blågula däremot darrat mot betydligt enklare motstånd än detta. Vänsterfattning från start!

6. Ässät - SaiPa 1

Med alla spetsspelare släppta spelade SaiPa förvånansvärt jämnt mot ett Tappara som onekligen tog lätt på uppgiften där 0-1-förlusten är att betrakta som hedersam. Ju mer desperata motståndarna blir, desto mindre poängchans har den håglösa jumbon. Ässät jagar slutspel och behöver alla pinnar de kan få. Grovjobbaren Erholtz visade framtassarna i landslaget, unge Hämeenaho bara växer och Niklas Rubin är en av seriens främsta burväktare. Stenhård streckning till trots ser jag ingen anledning att tvivla på hemmalagets förmåga. Banketta!

7. JYP - Lukko Rauma 1

Tolv matcher kvarstår för JYP att avverka och hoppet om slutspel lever. Hemmaliret har varit ett aber hela säsongen, men två raka segrar ger skäl till optimism. Med sylvasse Jerry Turkulainen under huven är herrarna från Jyväskylä svåra att räkna bort. Lukko är tveklöst klassen bättre i grunden, men är allt annat än en favorit att luta sig mot. 1-6-kollapsen mot KooKoo talar för sig själv. Därtill medverkade stjärnor som Reunanen och Repo i det finländska landslag som vann Beijer Hockey Games. Favorittvåan är sista tecken att plita ned.

8. Kiekko-Pojat - Koovee 1

Matematiskt riskerar Koovee fortfarande att åka ur Mestis. I praktiken ska det oerhört mycket till för att det ska bli verklighet och att poängkungen Janne Seppänen släpptes till Österrike är däremot en tydlig signal om var gästernas ambitionsnivå ligger. Det är två unga lag som gör upp i Joensuu, men hemmahörande Kiekko-Pojat tar priset. Bara en spelare i hela truppen är född före millennieskiftet. Det är den “rutinerade” lagkaptenen Miska Hattunen. Poängmässigt är det estländaren Kombe och formstarke tjecken Dvorak som går i bräschen. Värdarna bör gälla som tydliga favoriter och upp till 60 prollar är ettan ett hett spikbud.

Superspiken! - Ässät

Hård streckning till vänster är bara att tugga i sig. SaiPa har skeppat den lilla kvalitet som fanns i laget och ska nu vara en munsbit för ett slutspelsjagande Ässät. Niklas Rubin bommar igen när “Pata” tar tre komfortabla pinnar.

Skrällbudet! - Minnesota

Vegas har inte visat upp stabiliteten som krävs för att motivera att ettan streckas till skyarna när potenta svenskgänget Minnesota kommer på besök. Kaprizovs kompani har toppchans på poäng och X2 rensar friskt.

1. NY Rangers - Calgary 1x2

2. Philadelphia - Arizona 1x2

3. New Jersey - Seattle 1

4. Vegas - Minnesota 1x2

5. Ilves - Jukurit 1x

6. Ässät - SaiPa 1

7. JYP - Lukko Rauma 1x2

8. Kiekko-Pojat - Koovee 1

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-819100

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.