Thea Johansson och Damkronorna hade 3-0 mot Schweiz. Men det slutade ändå med förlust. Nu är Sverige ute efter revansch.

– Förlusten vi åkte på mot Schweiz kommer tyskorna drabbas av, säger forwarden inför dagens möte.

Det blev en märklig match under gårdagen mellan Sverige och Schweiz. Damkronorna tycktes ha en kassaskåpssäker seger när man ledde med 3-0 en bit in i andra perioden, men Schweiz vände och vann med 4-3 efter att defensivt ras från svenskornas sida. Lina Ljungblom gjorde två av målen och Thea Johansson ett.

– Vi jobbade hårt och tog ledningen. Sedan gjorde vi två snabba mål, vilket alltid är skönt, berättar Thea Johansson som själv gjorde ett mycket snyggt mål då hon rundade kassen och lade pucken mellan benskydden på den schweiziska målvakten.

– Alltid skönt att gå ifrån med några mål, men chockade blev vi nog alla att den pucken smet in.

Vad hände med laget i andra halvan av matchen när ni släpper till fyra mål bakåt?

— Jag tror inget direkt hände utan vi trummade på bra, men dom använde kontringarna och ”odd man rushes” emot oss. Schweiz var effektiva, men vi hade också våra chanser.

Hur ser du på din prestation i matchen?

– Jag tycker att den var helt okej och det är alltid kul att göra mål, men jag vet att jag och vi kan göra mer. Det är bara att lära av den här matchen och gå vidare.

“Jag har en bra känsla”

Vad tar du med dig för erfarenheter tar du med dig från matchen?

– Att alla lag i den här turneringen är ett tufft motstånd och att det går snabbt i hockey.

– Man kan aldrig vika ner sig eller ge motståndarna något extra, utan det gäller att ligga nära och inte ge motståndarna någon tid.

Nu väntar Tyskland, vilka förväntningar har du på den matchen?

– Jag förväntar mig en matchbild där vi kommer visa att vi har en revanschlust. Förlusten vi åkte på mot Schweiz kommer tyskorna drabbas av.

– Jag tror att vi kommer komma ut otroligt taggade och redo att spela en bra hockeymatch i 60 minuter, vilket vi vet att vi kan göra.

Just med tanke på förlusten mot Schweiz, hur är känslan i kroppen inför tyskmatchen?

– Jag har en bra känsla och vet att vi kommer komma ut fruktansvärt taggade när vi ställer skridskorna på isen 13.30 och med ett nytt motstånd, avslutar Thea Johansson.

