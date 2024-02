Det är drösvis med back-to-back-matcher vi ska grotta ner oss i denna lördag. Både Hockeyallsvenskan och Hockeyettan ståtar nämligen med matcher flera dagar i följd. Vi har flera riktigt vassa spikbud och läs vidare för att se var skrällarna hittas. Nu åker vi!

Spelstopp: 15:59

1. Sverige - Schweiz 1

Det är ett tungt favoritskap som Tre Kronor ska försöka bära upp under lördagen. Sam Hallams mannar triumferade bekvämt mot Tjeckien (4-1) i torsdags och nu möter de blågula ett mediokert Schweiz. Risk för lite underskattning kanske? Nej, det tror jag inte, men ett annat resultat än ettan rensar kraftigt här. Schweiz var spelmässigt bra med mot Finland senast och med tanke på hur vackert spelvärde vi kommer få runt högersidan ska vi såklart inte stå utanför. 1X2, men Sverige är tunga favoriter.

2. Nybro - Västerås 2

Västerås vinter har varit ett enda stort mörker. VIK underpresterar brutalt och är nere i Småland för matcher mot Västervik och Nybro som i slutändan kan få stora konsekvenser huruvida gästerna fixar en slutspelsplats eller ej. Nybro är också ute på en resa just nu. Vikingarna befinner sig i Uppsala för match mot Almtuna under fredagen och ska snabbt därefter hem till den småländska slätten igen. Man gick dessutom på enbart tre kedjor under fredagens match och orkade inte heller med den sista perioden. Man är starka på hemmaplan, men har som sagt ett kraftigt manfall i truppen. Västerås är revanschsugna och har fått en bättre uppladdning. Spiktvåa!

3. Mora - Östersund X

Östersund har de senaste månaderna sett om sitt hus. Tränarbyte har det blivit men också en rockad på målvaktssidan då Andreas Ljunggren kommit in och medan Alex D’Orio lämnat klubben permanent. ÖIK rustar som bekant för ett kommande kvalspel mot Västervik (allt annat vore smått osannolikt) och defensiven har sett bättre ut och man slog dessutom Björklöven under fredagskvällen. Favoritmotståndet Mora står nämligen på motsatt sida under lördagen och tre tidigare fajter mellan klubbarna har mynnat ut i lika många ÖIK-segrar. Mora kommer ifrån en utklassning av Brynäs på fredagen och kommer säkert vara utpumpade efter den tunga segern. Kanske finns det en risk för lite mildare inställning nu. Man hade ett par gubbar tillbaka emot Brynäs, men värdet är högt på högersidan. Helgardering och ettan är sist in i mixen pågrund av procenten.

4. Brynäs - Almtuna 1

Brynäs har länge suktat efter en ny keeper sedan Anders Lindbäck fick foten. Nu står det klart att Jared Coreau kommer att lira med BIF säsongen ut. Nordamerikanen är inte på plats till helgen, men då finns en annan målvakt i gästrikeklubbens färger – Filip Lindblad. Visby/Roma-grabben är dubbelregistrerad och kommer med stor sannolikhet få avlasta Clara i någon av helgens matcher och det troligen mot Almtuna. Gästerna gör många bra saker och det blir ingen enkel match för Gävle-klubben. AIS har fått med sig poäng från sex av de sju senaste matcherna som spelats och har nypt poäng vid två raka tillfällen bortom Gränby. En helgardering är på sin plats i jakt på utdelning.

5. Hudiksvall - Lindlöven 1

Lindlöven har varit ett stort utropstecken i den norra Allettan-serien och bortalaget kan stolt visa upp en plats på den övre halvan av tabellen. Filip Forsmark har varit en rese i sin centerroll och även Sebastian Falk har firat stora offensiva triumfer. Hudiksvall borta blir däremot en alldeles för tuff uppgift. Hemmalaget visade vilket urstarkt Ettan-lag man är i och med 8-1-krossen mot Vallentuna och toppositionen i serien är nu befäst. Ettan kan säkerligen kliva upp mot 65-70 procent, men det spelar ingen roll. Spika!

6. Sundsvall - Väsby 2

Sundsvall dansar in i helgen med att lira fredagsmatch mot Vallentuna. En strid i Brandcode Center som jag skrev om redan i föregående PP-analys där jag tidigt tog tungt parti för Medelpad-klubben, men där det dock lite oväntat blev förlust mot Vallentuna. Nu väntar tufft motstånd i form av Väsby. Gästerna har till skillnad från Sundsvall haft spelledigt en längre tid och besökarna rustar för att vara med och utmana i ett kommande slutspel. Hamburgerlaget har Wassenius åter i truppen och även Jacob Spångberg är tillbaka. Väsby är ett bra lag, men jag kan ändå inte släppa Sundsvall här. De stod för en bra insats under fredagen trots förlust och kan mycket väl störa här. Tvåan först, men sedan garderar ni från höger till vänster.

7. Piteå - Vallentuna 1

Back-to-back-to-back. Vallentuna gör ett snabbt hattrick på Svenska Spels Powerplay-kuponger då gästerna för tredje dagen i rad deltar. Under torsdagen hade stockholmarna en riktigt trist afton i Hudiksvall med 1-8 i baken. Däremot så lyckades man lite oförtjänt vinna mot Sundsvall underfredagen och anländer till Piteå fullkomligt utpumpade på energi. Ett udda spelschema även om jag förstår att klubben vill avverka så många matcher som möjligt långt i norr på en och samma gång. Piteå är ett bra lag och kommer givetvis att försöka utnyttja detta. Gästerna orkar inte stå emot ännu en match. Banketta!

8. Boden - Hanviken 1

Dagens sista fajt hittar vi i Boden. Två lag som hittas i mitten av tabellen slåss om poäng i HIVE Arena och jag vill slå ett litet slag för Jocke Fagervalls mannar dagen till ära. Hanviken är vingliga bortom sin is i Tyresö och när samtidigt Boden kan skryta med poäng i tolv av tretton på egen is, varav elva av dessa är trepoängare, så förstår ni säkert att en hemmaseger anses som trolig. Gästerna har dock ett fint kollektiv med en bra målvakt. Målsnålt och kanske gnetar man till sig en pinne?

Superspiken! - Hudiksvall

Lindlöven kommer att vara minst ett nummer för litet i Hudiksvall och ettan i “Glysis” är inte mycket att diskutera.

Skrällbudet! - Västerås

Nybro går på kort om folk och har en lång resa hem från Uppsala inför denna match. Västerås är bättre än tabellen visar och Nybro är klart försvagade återigen. Tvåan är en "skräll", men spikas till fin procent.

1. Sverige - Schweiz 1x2

2. Nybro - Västerås 2

3. Mora - Östersund 1x2

4. Brynäs - Almtuna 1x2

5. Hudiksvall - Lindlöven 1

6. Sundsvall - Väsby 1x2

7. Piteå - Vallentuna 1

8. Boden - Hanviken 1x

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.