Powerplay-tips: Tre Kronor favorit i Beijer Hockey Games

Beijer Hockey Games går denna gång av stapeln i Värmland och premiärrundan för de fyra landslagen liras mellan Tjeckien och Sverige i Löfbergs Arena samtidigt som Nobelhallen huserar Schweiz - Finland. Två inslag som givetvis finns med på torsdagens Powerplay-kupong. En Allettan-fajt samt fem häftiga NHL-matcher tar därefter kupongen i mål. Let’s go!

Spelstopp: 17:59

1. Tjeckien - Sverige 2

Tjeckiska ledaren Radim Rulík har valt att bygga om rejält runt sin landslagstrupp till samlingen på svensk mark. Det innebär bland annat att David Tomásek inte finns spelbar inför “hemmapubliken” i Karlstad. Tiotalet spelare är nya sedan senaste samlingen och förutom nyss nämnda FBK-spelare är inte David Kase med. Den tidigare Mora- och för den delen Philadelphia-spelaren har sent fått kasta in handduken. Tre Kronor har gjort två riktigt bra EHT-turneringar så långt och Hallam har ett vasst lag till förfogande. Under rådande förutsättningar har jag svårt att se oddset på tvåan stanna ovanför dubbeldeg och chansen att procenten till höger balanserar upp sig framåt spelstopp gör att spiktvåan i mina ögon känns ytterst intressant.

2. Schweiz - Finland X

Schweiz suktar fortsatt efter säsongens första Euro Hockey Tour-triumf. Efter en slätstruken Karjala Cup-turnering spelade alpnationen upp sig rejält i Swiss Hockey Games och pressade bland annat Finland till sudden i Zürich. När dessa båda nationer drabbas samman i Nobelhallen är jag tidigt ute med att hissa schweizisk varningsflagg. Att Lejonen saknar Kossila och Oksanen är brutalt tunga tapp i min bok och ett i övrigt väldigt “svenskt” lag (åtta gubbar lirar i SHL) kan få bekymmer med ett revanschsuget Schweiz. Tidigt skickar vi in helgarderingen i Karlskoga.

3. Hudiksvall - Vallentuna 1

Hudiksvall har ramlat på tröskeln till Hockeyallsvenskan två säsonger i rad och sannolikheten att även årets uppdrag går i stöpet. Efter ett par mindre bra insatser har värdarna hittat en vinnande väg på slutet. 1-0-skalpen borta mot Piteå var stark även om laget offensivt hade det kämpigt. Vallentuna hittas längre ner i tabellen, men truppen är okej och avståndet upp till toppen är inte speciellt lång då alla lag verkar kunna slå alla i årets Allettan Norra. Procenten är hög, men det här är dagens bank. Det ska vara klasskillnad spelmässigt.

4. New Jersey - Calgary 1

Calgary gjorde en förträfflig och smart match mot Boston häromsistens. 4-1-viktorian mot Bruins i TD Garden var Flames tredje raka vinst på resande tass och nu ska Markström och company besöka Newark för att möta ett New Jersey på lite frammarsch. Hemmalaget tvålade nämligen till tunga Colorado för bara någon dag sedan och såg bra ut. Kollektivet levererade då samtliga enheter fick vara med och bidra i 5-3-segern. Svårtippad fajt där jag helst inte vill lämna något åt slumpen. 1X2.

5. Philadelphia - Winnipeg 2

Formtoppar kommer och går. Winnipeg befinner sig just nu inne i en dipp och är i Pennsylvania för en kortare roadtrip. Jets lirade mot Pittsburgh under natten mot onsdag och ska denna gång ta sig till Wells Fargo Center i Philly för att testa lyckan mot Flyers. Fyra raka förluster är givetvis ingen rolig trend, men nu är det dags att förändra detta. Hemmalaget tog en viktig skalp mot Florida senast efter att Ersson spikat igen buren och Cates samt Konecny levererade framåt (2-1-seger). Det går ändå inte att förbise arrangörsklubbens trötta trend dessförinnan då målen sprutat in bakåt och fem raka nederlag ramlat in. Jag håller Winnipeg som det i grunden bättre laget och ser dem som rätta favoriter, men helgarderar med tanke på formen.

6. Boston - Vancouver 2

När Jeremy Swayman inte riktigt lever upp till hypen och samtidigt tunga pjäser som Pastrnák och Marchand inte levererar framåt blir det svårt för Boston att vinna. Trion stod inte riktigt att känna igen senast då Calgary gick ifrån till en 4-1-seger. Vancouver är ett av ligans hetaste lag och Elias Lindholm fick brutal träff i sin debut (två mål) då Canucks vann med 3-2 mot Carolina. Jag gillar vad jag ser av Vancouver för tillfället och tvåan känns fin sett till procenten också. Jag chansspikar tvåan, men den som har råd tar givetvis med fler tecken.

7. Florida - Washington 1

Dags att jobba in en skräll av stora mått. Washingtons säsong i stort är tveksam även om Caps titt som tätt har sprattlat till och visar upp ett vasst anfallsspel. Formen är ytterst tveksam samtidigt som truppen i mångt och mycket är intressant med Mantha, Strome, Ovie med flera. Florida gick inte riktigt att känna igen hemma mot Philadelphia senast där offensiven var trubbig och för femte gången på sex raka försök förlorade Panthers en hemmamatch. Även om alla tecken åker med är högersidan en av bongens nycklar till de större slantarna. Florida löser normalt sett en vinst här, men formen är ett frågetecken.

8. New York Islanders - Tampa Bay 2

Vi stänger igen butiken från Belmont Park i New York. Tampa Bay har visat sig från sin bästa och mest offensiva sida på slutet. Lightning har inför klubbens resa till “The Big Apple” lyckats vinna åtta av sina nio senaste fajter. Hedman och company ska natten mot torsdag möta NY Rangers i Madison Square Garden innan det mindre än ett dygn senare är dags för Islanders att stå på motsatt sida. Värdklubben lyckades slå tillbaka Toronto i Kanada häromsistens och gjorde en gedigen bortamatch. Det var dock ett av få glädjeämnen för klubben just nu då förlusterna stått som spön i backen under vintern. Det har emellertid sett ljusare ut under Roys ledning och som procenten fördelas i dagsläget åker ettan med som stöd till tvåan.

Superspiken! - Hudiksvall

Man behöver inte orda mycket om detta utan det är en match Hudik bara ska vinna. Underliggande siffror gör att ettan dessutom känns ännu bätte. Högt streckad, men här är det dumt att ödsla tecken.

Skrällbudet! - Vancouver

Boston är givetvis ett väldigt bra lag, men förlusten senast mot Calgary sätter ändå lite tankar i huvet. Gästerna ser otroligt starka ut i många matcher och Lindholm fick en smakstart senast tillsammans med Pettersson. Jag tror mycket väl man stör Boston idag och chansspikar tvåan.

1. Tjeckien - Sverige 2

2. Schweiz - Finland 1x2

3. Hudiksvall - Vallentuna 1

4. New Jersey - Calgary 1x2

5. Philadelphia - Winnipeg 1x2

6. Boston - Vancouver 2

7. Florida - Washington 1x2

8. NY Islanders - Tampa Bay 12

Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL.