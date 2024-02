ANNONS

Efter krossen mot Oskarshamn har HV71 nu två poäng upp till säker mark. Det med tolv matcher kvar att spela den här säsongen. Tolv matcher som avgör om det blir ett nytt ångestkval eller lugn och ro inför nästa säsong.

– Det är inte hållbart över tid och du får aldrig något lugn, säger huvudtränaren Johan Lindbom, som har fått ta över laget mitt i säsongen för andra året i rad, till Hockeysverige.se.

HV71 har haft en tuff period den här säsongen. Efter misslyckandet på tränarsidan med Tomas Montén tog Johan Lindbom över jobbet. Trots det och att spelet stundtals blivit bättre ligger laget fortfarande på en kvalplats, men bara med tre poäng upp till så kallad säker mark.

– Att hitta en stabilitet var nummer ett då jag tog över. Vi hade haft en tuff period, vilket kom efter 0-8 mot Malmö. För mig var det att få in ny energi i laget och hitta ett mer stabilt spel, berättar Johan Lindbom som då han tog över laget mötte en grupp som inte mådde speciellt bra.

– Den var rätt omtöcknad i början. Man famlade lite och hittade inte rätt. Sett ur prestationer började laget serien rätt hyfsat, men fick inte med sig poäng. Klart att det då gick neråt och var lite hängiga huvuden, så nummer ett för mig var, som sagt var, att tillföra energi.

Vilka justeringar valde du att göra inledningsvis?

– Även i början av min tid föll vi igenom ganska kraftigt i många matcher. Att då hitta en tro i defensiven eftersom vi läckte som ett såll. Det tog lite tid att hitta, men det har stabiliserats jämfört hur det var innan.

Ni är fortsatt i ett utsatt läge, vad krävs det för att ni ska bli stabilare förutom att stabilisera defensiven?

– Det är vad som är det svåra, att vi presterar men vi måste hitta effektiviteten också. Jag tycker faktiskt, förutom något bottennapp, att vi efter jul har hittat en bättre stabilitet. Helt klart har vi ändå tagit lite för lite poäng.

HV71 har gjort flera bra matcher utan att få med sig poäng, trots det upplever inte HV71-tränaren att det funnits någon frustration i gruppen kring det.

– Nej, det tycker jag inte. Det har varit en god stämning i gruppen hela tiden. Klart att det är ett större jobb att göra när det går emot och, som man säger, att man verkligen inte får något gratis när man ligger där man ligger.

– Man får kämpa för det och våra misstag blir stora då vi är i den position vi är. Om vi hade legat på säker mark, haft medgång, legat högre upp i tabellen och haft flyt skulle vi bara köra vidare. Nu blir det en process vid varje förlust och det märks ganska tydligt.

“Det här pratar vi om hela tiden”

Känner du själv en viss frustration när inte poängen ramlar in som önskat?

– Klart jag har gjort det, absolut. Vi har haft många matcher där jag tyckt att vi varit värda mer än den utdelning vi fått, vilket varit en en frustration.

– Samtidigt ser vi att vi kan prestera på en hög nivå, men det gäller att, i det läget vi är, poängen måste komma.

Sedan Johan Lindbom klivit in i tränarrummet har kraven på spelarna höjts.

– Det här pratar vi om hela tiden. I alla grupper måste man ställa krav. Sedan säger jag inte att det var låga krav innan.

– Nu är det andra året som jag hoppar in och vi har börjat serierna alldeles för dåligt. Vi har fått jaga och haft uppförsbacke redan efter 10-15 omgångar bägge åren. Det är inte hållbart över tid och du får aldrig något lugn.

– Man vill bygga en grupp som utvecklas under tid, men hamnar man efter från början är det tuffare.

Foto: Bildbyrån. Det har varit en tuff säsong för HV71.

Varför har det sett ut som det gjort i början av serierna båda senaste säsongerna?

– Det kan jag inte riktigt svara på till 100 procent. Jag har lite tankar i huvudet kring det, men jag har inte varit så nära lagen så jag ska inte säga att ”det är gjort eller inte gjort”.

– Jag har inte på daglig basis varit med i omklädningsrummet. Klart att jag varit nära, men inte på det sättet. Det jag kan konstatera är att gruppen inte kommit samman, så är det.

Galna krossen: “Överdrivet stora siffror”

Behövs det in nytt blod i gruppen inför slutstriden i SHL?

– Jag jobbar med spelarna jag har. Skulle det finnas någon som skulle förstärka vårt lag så tittar vi givetvis på det, men så länge vi inte har något nytt ligger inte det på mitt bord att göra något utan det är den här gruppen jag ska jobba med.

10-1 mot Oskarshamn, vad betyder en sådan match för gruppen mentalt?

– Klart att det blir positivare. Rätt målskyttar fick rejäl islossning. På det sättet var det bra, men jag tycker att det var lite överdrivet stora siffror. Det speglade inte matchen.

– Vi hade 3-0 efter tio minuter, men sedan var det Oskarshamn som var bättre än oss i första perioden. Det var ketchupeffekten efter alla mål vi inte gjort innan.

Vad blir nyckeln om ni ska kravla över strecket?

– Att vi verkligen tror på det vi gör. Rent krasst måste vi få med oss poängen och verkligen ge det chansen i varje match. Vi har inte längre tid att ha en dålig dag utan måste verkligen ge 100 procent i varje match.

TV: Succédebut för Elias Lindholm i Vancouver