St. Louis Blues har valt att kalla upp Calle Rosén. Nu går den 30-årige backen mot sin första NHL-match för säsongen.

Calle Rosén har spelat hela säsongen i AHL-laget Springfield Thunderbirds. Där har det på 44 matcher blivit 25 poäng.

Nu ser det också ut som att säsongens första NHL-chans kommer. St. Louis har nämligen valt att kalla upp svensken till NHL-laget.

