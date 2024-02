Det är onsdag vilket i detta fall innebär full hockeyallsvensk omgång och ett gäng utsökta matcher har letat sig in. Med tanke på bongens utformning finns det skrälldrag till höger och vänster. Det är ingenting vi till missa och analysen är klar. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. Brynäs - Djurgården 1

Brynäs problem med Björklöven och det kan bita Brynäs i baken längre fram i vår då ett kommande slutspel mycket väl kan innebära att bjässarna stöter på varandra någonstans på vägen. Gällstedt har ett strålande bra lag på pappret till förfogande och ett par mindre vägbulor är passerade. Nu tror jag att vi får uppleva en raksträcka för BIF mot seriesegern och därmed en perfekt position inför stundande knockout-spel. Djurgården hade på sin sida hade svårt att besegra Tingsryd i helgen och fick rejält med pisk senast laget var på besök i “Monitorn”. En värdemässigt fin etta kan gott singlas i Gävle då hemmalaget tar snabb revansch.

2. Björklöven - Almtuna 1

Almtuna har lyft sig mot alla odds. Uppsala-klubben har under en kortare period tappat ledande Ragnarsson bakåt och fina Harlestam framåt. Att de rödklädda blir uppköpta och sönderryckta verkar inte påverka gruppen i negativ bemärkelse. AIS har på kort tid vunnit fyra av fem matcher och i fredags fick Björklöven smaka torsk i Gränby, dock efter en sen kvittering och straffar. Umeå-grabbarna har den senaste natten kunnat sova riktigt gott efter 5-1 segern mot Brynäs. Löven har dock haft ganska lätt för de bättre lagen i serien men betydligt tuffare mot klubbarna längre ner i tabellen. AIS har faktiskt sopat hem samtliga tre inbördes fajter denna säsong. Jag tror någonstans att Björklöven bara vinner den här matchen, även om värdet är fint på krysstvåan. Löven har haft ett internet snack och bör således ha bättre inställning framöver.

3. Västerås - Kalmar X

Västerås målas upp som tämligen stora favoriter hemma mot Kalmar. Detta trots att spelet ser sådär ut och formen överlag är usel. Helmerssons mannar har torskat nio av sina elva senaste fajter och under tisdagens träning saknades Bergman, Skedung, Bohm och Dmytriw samtidigt som både Hutchinson och Jakobsson inte deltar i alla övningar med laget. Kalmar kommer närmast från två raka vinster och har därmed klivit förbi Västerås i kampen om den sista åttondelsplatsen. Jag har ingen lust att gå kort om tecken i ABB Arena utan kladdar på med 1X2 redan från start.

4. Tingsryd - Västervik X

Tingsryd har grejat full pott på de tre tidigare inbördes matcherna i år. Ser vi på det krasst är dessa tre vinster just nu skillnaden mellan kval och icke-kval. Med andra ord skiljer det inte jättemycket i slagstyrka och jag tror vi kommer få se ett sprudlande Västervik som gärna vill leva vidare på segerkänslan efter 4-3-skalpen mot Nybro senast. Tingsryd har matchats stenhårt på slutet i och med matcher mot Djurgården och Brynäs och känslan är att de grönvita är något slitna. Precis som i Västerås ser jag ingen anledning att gå kort om tecken utan kladdar på med 1X2 och håller en extra tumme för en eller två för bortapoäng.

5. BIK Karlskoga - Södertälje 1

Efter att Karlskoga nöp sin åttonde raka seger den 26:e januari mot Västerås (3-2) slog plötsligt BIK-motorn av. Värmlänningarna hoppade tillbaka in i gamla trötta hjulspår och när Södertälje står på motsatt sida för dagen är det risk för att hemmalaget synar en femte torsk i följd. SSK är ett topplag av en anledning i år, men spelet bortom Scaniarinken har varit sisådär. Tänder hemmalaget på alla cylindrar under onsdagen finns gott hopp om poäng. Ettan är en fin chansspik, men jag plockar med krysset som lite extra krydda.

6. AIK - Östersund 1

Östersund har skördat 15 av sina totalt 39 inspelade poäng under säsongens åtta senaste matcher. Det innebär ett poängsnitt på nära 1,9 per match över nyss nämnda period och fortsätter besökarna att roffa åt sig poäng i denna takt finns det faktiskt chanser att passera Tingsryd, som just nu befinner sig som tolva i ingenmansland. AIK borta är en tuff, men inte omöjlig uppgift. AIK har haft en tendens att kunna falla tillbaka lite efter en urladdning. Gnaget triumferade i Dalarna via en 3-2-seger och befinner sig rättvist som ett topp fyra-lag. Att de svartklädda ska målas upp som tokstora favoriter finns däremot inte på kartan. Jag tycker detta är en betydligt jämnare dust än vad spelbolag samt svenska folket vill få det till. Helgardering med knalljobb i siktet gäller.

7. Nybro - Mora 1

Mora fick precis innan nedsläpp se Johan Persson kasta in handduken (sjuk) och efter förlusten i Smidjegrav har masarna nya personalproblem att ta hänsyn till. En trio norrmän är borta. Steen och Vesterheim är på landslagsäventyr och Brandsegg-Nygård är skadad. Även herrar som Modigs, Ilestedt och Levinsson finns vid sidan. I en desperat jakt på kroppar har Mora fått in Arvid Eljas från Leksand. Nybro letar fortfarande efter formen. Defensiven har över tid sprungit läck samtidigt som anfallsspelet är pålitligt och hemma i Liljas Arena sköter Vikingarna sig väl. Jag gillar ettan under de rådande förutsättningarna och pressar in en spik här. De är starka hemma samt att Mora saknar ett helt gäng med spelare.

8. Vimmerby - Kristianstad 1

Vimmerby visar klass gång efter annan i Hockeyettan och målas upp som en utmanare om en plats i kommande års hockeyallsvenska. Smålänningarna har tagit poäng i alla matcher utom en sedan Allettan Södra drog igång och på hemmais är det sedan oktober bara ett tillfälle då Tigrarna har kammat noll. Kristianstad är på pappret ett starkare hockeylag, men när vissa lagdelar inte riktigt funkar och kollektivet till viss del brister så är konkurrensen stenhård, vilket vi också fått se. Skåningarna är bara fyra i tabellen och risken att de grönvita missar en viktig topp två-position när serien summeras är stor. Jag tror att hemmalaget löser alla tre poäng här, men är medveten om gästernas kapacitet. Helgardering är fullt vettig.

Superspiken! - Brynäs

Brynäs har haft svårt med Björklöven hela säsongen, men är överlag ett tillräckligt bra lag för att snabbt studsa tillbaka även om motståndet för dagen heter Djurgården. Ettan till stabil procent är en spik vi förlitar oss på.

Skrällbudet! - Östersund

Östersund ser riktigt bra ut just nu och trots ett svårt läge i botten av tabellen vägrar jämtarna ge sig och AIK på Hovet går inte säkra. Tvåan är tidigt ett tecken jag spelar ut.

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.