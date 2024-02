ANNONS

Ingen av dem hade gjort en seniormatch i Sverige inför säsongen. Nu är Tobias Normann och Antoine Bibeau Hockeyallsvenskans bästa målvaktspar. För hockeysverige.se berättar AIK-duon nu om sina resor dit - och målen för säsongen.

JOHANNESHOV/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Tidigare NHL-målvakten, Antoine Bibeau, och norrmannen, Tobias Normann, har klivit fram som Hockeyallsvenskans bästa målvaktspar. AIK-duon har just nu bästa och nästa bästa räddningsprocenten i hela ligan. Normann 93.06 och Bibeau 92.30.



Hockeysverige.se tog en sväng till anrika och slitna Hovet för en intervju med de båda målvakterna.



– Hockey är väldigt stort i Kanada och när jag växte upp tittade jag mycket på NHL. Det var vid den tiden som Patrick Roy fick vinna Stanley Cup med Colorado. När jag såg på hockey ville även jag spela, berättar Antoine Bibeau och fortsätter:

– Precis som många andra barn började jag spela som forward för att senare bli målvakt.



Antoine Bibeau växte upp i Quebec. Både han och staden saknar sitt Nordiques.



– Jag önskar att man fick tillbaka laget. Jag vet att man har försökt under många år, men jag är inte säker på om det kommer att hända.

– Quebec är en fin stad med en ny rink och jag tror att man skulle göra det bra i NHL om man fick tillbaka Nordiques. Det är ändå ett stort beslut att ta.

Antoine Bibeau. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Säsongen 2016/17 debuterade Antoine Bibeau i NHL för Toronto.– Jag minns att det största för mig var att mina bröder och föräldrar var på plats. Dom har gjort många uppoffringar för att jag ska kunna spela hockey. Därför var det stort för mig att ha dom där.– Att spela själva matchen var väldigt speciellt men, som jag sa, att ha familjen där var väldigt coolt.

Under sin tid i Toronto var en av hans målvaktskollegor världsmästarmålvakten, Jhonas Enroth.



– Vi hade en bra relation, men jag spelade inte mycket med honom. När jag var i NHL var han i American Leauge (AHL) och det var vi två som ofta skiftade plats. När han kom ner åkte jag upp.

– Jag träffade honom ett antal gånger och han är en väldigt schysst kille. Han hade en fin karriär i NHL, några fina år i Buffalo och var en målvakt jag såg upp till. När jag var ung och gjorde min första NHL-match hjälpte han mig att förbereda mig inför den.

– Att få vara runt målvakter som Jhonas och Frederik Andersen… Dom var alltid snälla, hjälpte mig mycket och hade jag frågor så svarade dom, vilket gjorde att jag kände mig bekväm.



Har du pratat med Jhonas Enroth sedan du kom till Sverige?

– Nej, jag har inte pratat med honom sedan vi spelade tillsammans. Jag såg att han nu spelade i Örebro. Utifrån den korta tid jag umgicks med honom tycker jag att han verkar vara en väldigt, väldigt bra kille.

En helt annan resa: “Lurad att börja med hockey”

Tobias Normann har gjort en helt annan hockeyresa än sin målvaktskollega.



– Jag blev lurad av farsan att börja med hockey, skrattar Tobias Normann och fortsätter:

– Där jag kommer ifrån (Fredrikstad) hade vi en stor utomhusis. Farsan hade själv spelat hockey, så han tog med mig dit för att åka lite skridskor. Jag var helt värdelös och tyckte det var skit.

– Sedan sa han jag har syskonbarn som kunde åka skridskor eftersom dom hade gått på hockeyskola och lärt sig där. Farsan sa då ”Ska du inte också gå på hockeyskola så du kan åka med dem?” Jag sa okej och började på hockeyskolan. Då blev det hockey och inte bara att åka skridskor. Jag tyckte det var jätteroligt, men var faktiskt utespelare från början.



När blev du målvakt?

– Året vi började spela på helplan, vilket faktiskt var ganska tidigt. Efter det har allt rullat på och blivit roligare och roligare för varje säsong.

Tobias Normann. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Inför säsongen 2017/18 lämnade Tobias Normann hemmaklubben, Stjernen, för spel i Färjestads J18-lag.– Färjestad hade antagligen scoutat mig. Jag hade varit med i U16-landslaget så det kanske var där, men jag vet inte. I alla fall hade dom koll på mig och bjöd in mig till Färjestad en helg under U16-året när jag skulle välja hockeygymnasium.– Dom tyckte att jag gjorde en bra ”profil” och kom sedan med ett erbjudande om att gå på deras hockeygymnasium. Det var inte mycket för mig att fundera på eftersom Färjestad är ett stort lag, såklart i Sverige, men även i Norge. Närheten till Norge gör att många där hemma följer Färjestad.

Under säsongen 2023/24 har han dessutom varit utlånad från AIK till Karlstadsklubben.



– Det var jättestort att få komma tillbaka dit. Jag sa efter första matchen där, att det var vad jag drömde om då jag kom in på hockeygymnasiet och kollade första SHL-matchen i Löfberg, slutsålt och med Lars Haugen i mål.

– När det inte blev mer i Färjestad efter gymnasiet tänkte jag ”va fan, nu missar jag det”. Plötsligt fick jag uppfylla den drömmen ändå, vilket var kul.



Har Färjestad gett några signaler om spel där nästa säsong?

– Nej, det har man inte. Dom sa att jag hade spelat bra, gillade det dom såg, hade haft en fin säsong så långt i AIK och ville följa hur det går för mig vidare, vilket känns jättekul.

Från AHL till Hockeyallsvenskan

Antoine Bibeau spelade förra säsongen i AHL för Belleville Senators.



– Jag spelade nio säsonger i Nordamerika och letade efter något annorlunda. Tanken var att jag skulle stanna kvar där borta till efter den här säsongen.

– Jag kom ändå fram till att åka över och att det skulle passa mig samtidigt som jag ville ha en ny utmaning. AIK var en skulle passa mig bra och jag var glad att få sajna med dom.

– Det har varit bra både på och vid sidan av isen. Jag har fru och en son och livsstilen här passar oss bra, mer stabilitet och allt har så här långt varit bra.

– Jag älskar Stockholm. Fin stad, men just nu lite kallt. Samtidigt är jag van vid det.– ”Fan-basen” AIK har är fantastisk och det var varit väldigt kul att spela här.Antoine Bibeau har så här långt spelat 21 matcher, men är för tillfället skadad.– Säsongen har varit bra. Som lag har vi växt hela tiden. Vi hade en tuff start, vilket jag tror berodde på att vi var många nya spelare. Nu har vi kommit tillsammans och sett över senaste månaderna har vi kommit ihop och hittat en identitet som lag.– Jag tycker att jag och Tobias har hittat varandra bra och ett sätt hur vi ska jobba där vi kan hjälpa laget att vinna.

I senaste matchen, Mora borta, var ingen av Antoine Bibeau eller Tobias Normann med. I stället vaktades målet av Andreas Bosson. Med som reserv åkte junioren, Simon Carlsson.

Tobias Normann:

– Vi har en ny tredjemålis från Forshaga som kom till oss före matchen mot Västervik. Antoine är skadad samtidigt som vi har haft ett tufft schema och många matcher för mig.

– Tränarna kände att jag kunde behöva en vilopaus, få tillbaka lite energi och samtidigt ge Andreas en chans. Han och hela laget gjorde en bra match, så det var succé.



Antoine Bibeau i Stockholmsderbyt mot Djurgården. Foto: Bildbyrån.

Antoine Bibeau, när ser vi dig tillbaka efter skadan?

– Jag kommer gå på is den här veckan så blir det inte i slutet av den här veckan så förhoppningsvis nästa vecka.

– Det var ganska jobbigt att bli skadad då jag och laget rullade på bra. Att stå vid sidan av och se matcherna har varit jobbigt, men laget har gjort det bra och Tobias har gjort ett riktigt bra jobb senaste veckorna.

– Jag ser fram emot att komma tillbaka och få spela med killarna. Jag har kört på hårt med min rehab och är redo att spela.

Sporrat varandra: “En jättebra situation”

Tobias Normann toppar målvaktsligan i Hockeyallsvenskan och har haft en mycket fin utvecklingskurva under säsongen.



– Min säsong har varit bra, såklart. Som ”Bib” sa hade vi alla en tuff försäsong. Då kände jag ”är jag tillräckligt bra för att spela i Hockeyallsvenskan?” Tankarna började komma, men samtidigt kändes det väldigt bra under träningarna. Jag fick lite självförtroende utav det.

– När serien började gick ”Bib” sönder ganska tidigt. Då blev det att AIK hade mig samtidigt som vi hade ett tajt schema och jag fick åtta matcher i rad innan han var tillbaka.

– Då var det ”Nu är det bara att köra”. Det gick väldigt bra och jag växte in i att jag faktiskt kan spela på den här nivån. Efter det, då han kom tillbaka, har vi sporrat varandra, tävlat och allt det där. Nu har jag fått lite fler chanser då ”Bib” gått sönder igen.

– Jag tycker att det här är en väldigt bra plats och miljö att vara på. Hela gruppen är driven och träningsvardagen är riktigt bra. Alla vill framåt samtidigt som jag och ”Bibs” tävlar varje dag. Han är en jättebra kollega.



Ligger mycket av din utveckling i konkurrenssituationen mellan er båda?

– Ja, han kommer med tips och erfarenheter… Det är en jättebra situation. Samtidigt har jag även fått spela mycket. Jag kunde inte fått en bättre kollega.

– Även Heino (Christopher Heino Lindberg) har också gjort ett jättebra jobb. Han sa tidigt ”Du är bra på det här och det här, men om vi fixar de här grejerna kommer du ta stora kliv”.

– I grejerna han sa till mig tidigt på säsongen har jag också tagit kliv. Jag har fortfarande många kliv kvar att ta, men det är kul att allt jobb jag har lagt ner här har lönat sig. I alla fall så här långt.

Christopher Heino-Lindberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ska leda AIK till uppflyttning: “Målet är SHL”

Antoine Bibeau upplever att det är en ganska stor skillnad på att spela på rinkarna i NHL/AHL jämfört med här i Sverige.– Det största skillnaden är att spela utifrån att det är stor is här och att jag då inte ska spela lika aggressivt som jag gjorde i Nordamerika. Vi gjorde några små justeringar och det tog bara ett par veckor innan jag kommit in i det.– Heino har varit bra och lätt att jobba och prata med. Vi har pratat en del teknikproblem och justerat dem, men även om saker rent mentalt. Han har också spelat och vet vad man som målvakt går igenom.– Han har ofta svar på våra frågor, har varit till en stor hjälp för oss och rolig att jobba med.– Vi brukar spela hans sånger och jag älskar hans musik, säger Antoine Bibeau med ett skratt och fortsätter:– När jag hade uppvärmning inför en match spelade jag hans sånger och jag älskade det. Det är alltid roligt att vara närheten av honom.

I vilken division spelar AIK nästa säsong?

Antoine Bibeau:

– Målet är SHL. Vi har ett lag som kan konkurrera om det. Det är många bra i den här ligan och när du kommer till ett play off kan allt hända.

– Samtidigt är det inget vi har fokus på. Hela säsongen har vi pratat om att bara ta en match, en dag i taget och bli bättre för varje dag. Det är också var jag tycker är bra med det här laget, att vi inte tittar på den stora bilden utan, som sagt var, hela tiden tagit en match i taget och varje kväll jobbar för att ta tre poäng.

– Det här har gjort att vi hela tiden tagit steg, klättrat i tabellen och gett oss en bra position inför slutet av serien. Vi vet att vi kan vinna över alla lag i den här ligan så vi ska fortsätta göra det vi gör. Målet är SHL, men det är inget vi pratar om speciellt mycket.



Tobias Normann:

– En bra grej ytterligare är att vi ännu inte hittat vårt spel till 100 procent. Jag tycker att vi fortfarande har flera nivåer i oss.

– Trots det är vi i en bra position i tabellen och har spelat bra mot alla lag. Jag tror att det är en styrka hos oss att vi har flera nivåer och kroppar kvar att hämta. Vi har alla möjligheter att gå hela vägen.

