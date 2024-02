I december fick D.J. Smith sparken av Ottawa Senators.

Men nu har han fått ett nytt NHL-jobb – Smith blir assisterande tränare för Los Angeles Kings.

För en och en halv månad sedan meddelade Ottawa Senators att de sparkar huvudtränaren D.J. Smith efter en svag start på säsongen. I stället har bland annat Daniel Alfredsson klivit in i Ottawas bås.

Smith är dock inte arbetslös någon längre tid.

Nu har den 46-årige coachen nämligen hittat ett nytt NHL-jobb då han presenteras som ny assisterande tränare för Los Angeles Kings.

We have named D.J. Smith as an Assistant Coach.



He joins assistant coaches Trent Yawney and Derik Johnson, goaltending coach Mike Buckley, and video coordinator Samson Lee on interim head coach Jim Hiller’s staff.



📲 https://t.co/sBxoaMbjkj#GoKingsGo pic.twitter.com/7xW0dkqeWf