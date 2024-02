Timothy Liljegren missade att motståndarspelaren kommit in på isen efter en utvisning. Då utnyttjade New York Islanders läget – och Liljegren fick en avhyvling av tränaren Sheldon Keefe.

– Spelar man i ett powerplay i NHL så ska det inte hända, säger Keefe.

Två minuter efter att Toronto Maple Leafs kvitterat nattens möte med New York Islanders fick Toronto se bortalaget återta ledningen. Detta efter att rookieforwarden Kyle MacLean kommit i ett friläge från utvisningsbåset där hemmalagets svenske back Timothy Liljegren missat att motståndarforwarden kommit ut ur båset samtidigt som Islanders fick tag i pucken.

Missen togs inte emot väl av Torontos tränare Sheldon Keefe.

– Det har inget att göra med vilken tid vi är på året. Det här är NHL. Det där är ett pojklagsmisstag. Spelar man i ett powerplay i NHL så ska det inte hända, att någon kommer ut bakom dig direkt från utvisningsbåset, säger Keefe enligt reportern Dave McCarthy.

