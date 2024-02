Tisdagens Powerplay är både nattugglans och hockeyälskarens våta dröm. Mycket bättre än en natt proppad med förstklassig NHL-underhållning kan det inte bli. Philadelphias svacka gör att striden om den åtråvärda tredjeplatsen i Metropolitan tätnar. Dessutom har Edmonton möjlighet att tangera ett mäktigt rekord.

Det var blågult längst fram i ledet när Pittsburgh gick på lite ledighet med en god känsla i gänget. Marcus Pettersson krönte en sedvanligt fulländad defensiv insats mot Montreal med 1+1 och Rickard Rakell fortsatte den senaste tidens individuella uppryckning genom att noteras för dubbla framspelningar. Winnipeg har tappat lite fart i tabelltoppen i samband med att Mark Scheifele gått skadad. Ledargestalten är nu tillbaka i bygget efter sin underkroppsskada. Jets har dessutom bytt till sig Montreals Sean Monahan i syfte att stärka centersidan. En tydlig signal om att laget satsar för vad som komma skall. I skrivande stund är matchen korrekt streckad. Då vill jag absolut inte missa X2, även om heltäckt är att föredra.

2. Boston - Calgary X

Efter att Bergeron och Krejci tackade för sig i och med uttåget i fjol har Boston varit på jakt efter en toppcenter. Med tanke på att både Sean Monahan och Elias Lindholm försvunnit från marknaden är utbudet minst sagt begränsat och om Bruins väljer att agera innan deadline är det sannolikt i en annan lagdel. Den senaste tidens resultat antyder att behovet av förstärkning inte är särskilt stort, men faktum är att spelet lämnat en hel del övrigt att önska. Calgarys förhoppning är att göra en slutspelspush med nye Andrei Kuzmenko i en ledande roll. GM Craig Conroy flaggar för att ryssen kan behöva lite tid för att anpassa spelet. Jag ser det dock inte som omöjligt att han flyger direkt i Huberdeaus och Sharangovichs sällskap. Den överstreckade ettan garderar jag per omgående i hopp om en knall.

3. Washington - Montreal 2

Spencer Carbery får inte fart på detta Washington. I perioder när resultaten varit positiva har ofta omänskliga räddningar från Charlie Lindgren mellan stolparna krävts. Framåt har Ovechkin varit en skugga av sitt forna jag och han har nog helt enkelt gjort sitt. Han är ändå i delad ledning i den interna poängligan och det säger allt. Montreal har släppt Monahan för ett attraktivt draftval och med det signalerat det alla vetat under en längre tid att detta inte är säsongen då Canadiens satsar. Där finns en ung och intressant stomme, samt lirare likt Slavkovský med framtiden för sig. Alex Newhook kan mycket väl vara aktuell för en comeback efter drygt två månader efter fotledsskadan. Då adderas ytterligare ett potent verktyg till Habs-lådan. Jag prioriterar läckra X2 och den som har råd garderar helt.

4. Florida - Philadelphia 1

Fem raka förluster har fått Philadelphias aktie att störtdyka. Den första kom med Carter Hart mellan stolparna, men därefter har den tydliga målvaktsettan saknats på grund av den omtalade JVM-skandalen. Det sätter Flyers i en prekär sits där Samuel Ersson och Cal Petersen är målvaktsalternativen och ingen av dem håller som förstaspade. Florida hamnade i en lite svacka när Barkov saknades, men så fort Selke-favoriten återvände från skada tog Gustav Forsling och company sig i kragen och började vinna. Att ettan blir poppis är bara att tugga i sig. Panthers vinner!

5. Buffalo - Dallas 2

Dystra nyheter kommunicerades från Buffalos läger under söndagen. Halvsvenske backen Mattias Samuelsson har opererats för en överkroppsskada och blir borta resten av säsongen. Därtill gick Jack Quinn sönder igen i den sista matchen innan uppehållet mot San José och missar åtta veckor, vilket är två tunga avbräck. I Dallas är tongångarna muntrare. Miro Heiskanen gjorde comeback från sin utdragna frånvaro i övertidsvinsten mot Ducks och fyllde direkt det stora tomrum som han lämnade efter sig. Ett skadefritt Stars kan nu accelerera mot striden om förstaplatsen i väst. Dallas är bra och spikas här till rimlig procent.

6. Carolina - Vancouver 1

Kuzmenko out och Elias Lindholm in. Vancouvers uppmärksammade bytesaffär med Calgary kostade lite mer än så på längre sikt, men här och nu är det dessa två som spelar roll. Ryssen hade hamnat i skuggan av den produktiva förstalinan och Lindholm var det kanske bästa centeralternativet som fanns tillgänglig för en trade. Med det sagt – svensken har en blek säsong i ryggen och en hel del att bevisa. Carolina har frågetecken för Svechnikov som tränade utan kontakt under söndagen. Formen är annars gryende och den stora akilleshälen, målvaktssidan, blir inte längre lika exponerad. Solida Canes ska vara numret större hemma i PNC Arena, men Nucks är bra denna säsong. Helgardering här för mig!

7. New Jersey - Colorado 2

Jack Hughes fysiska status innebar att han fick nöja sig med att ratta Team Hughes tillsammans med brorsan Quinn under All-Star-helgen. Det blev inget spel, men på måndagskvällen syntes New Jersey-stjärnan för första gången på is sedan skadan han ådrog sig för ganska exakt en månad sedan. Det var dock iförd non-contact jersey, vilket innebär att han är mycket tveksam till spel redan här. Hans blotta närvaro är dock en tydlig boost för hela Devils-lägret. Colorado är i farten under tisdagsnatten mot Rangers, en som lär dränera en hel del av Avalanches energi. Att gästerna i så stor utsträckning förlitar sig på förstafemman gör det tuffa matchandet än värre. Den lågt streckade ettan kan till och med vara ett spikbud för den vågade. Avs favoriter dock och vi kör på en etta-tvåa här.

8. Vegas - Edmonton 2

Målvaktskrisen i Vegas är ett minne blott sedan Adin Hill återvänt till spel. Skadan tycks heller inte ha påverkat honom nämnvärt och ingen ringrost har funnits för beskådan i Hills övertygande insatser mot Islanders (3-2) och Rangers (5-2). Räkna med ytterligare en fin prestation mot ett vrålhungrigt Edmonton. Sexton raka segrar är ett ofattbart facit, men McDavid och hans entourage kommer inte att nöja sig förrän rekordet är deras. Jag tror att viktoria nummer sjutton, som tangerar Pittsburghs mer än 20 år gamla rekord, kommer T-Mobile Arena. Singlad tvåa!

Utan Mattias Samuelsson är ett rent ihåligt Buffalo-försvar bara för Hintz och Robertson att skrinna igenom. Med Heiskanen tillbaka ser Dallas oförskämt starka ut. Stars är en favorit att luta sig mot i KeyBank Center.

Skrällbudet! - Montreal

Caufield och Suzuki skapar oreda, Slavkovský blixtrar till och Newhook kanske hinner tillbaka. Montreal har en rad potenta vapen i sin arsenal när de beger sig till Capital One Arena. Svajiga Capitals lever farligt!

