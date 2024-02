Maximilian Kilpinen har varit en av de bästa spelarna i MoDos J20-lag.

Nu matchas 19-åringen i HockeyAllsvenskan då han lånas ut till Östersund.

Östersunds IK saknar ett antal spelare under veckan och stärker därmed upp sin trupp inför de kommande matcherna.

På sin hemsida meddelar ÖIK nu att de lånar in 19-årige MoDo-talangen Maximilian Kilpinen som ansluter till laget i Jämtland. Lånet gäller för den här veckan och Kilpinen kommer att vara med och spela i onsdagens bortamatch mot AIK, fredagens hemmamatch mot Björklöven samt lördagens bortamatch mot Mora.

Kilpinen kommer därmed att få göra debut i HockeyAllsvenskan och spela tre matcher med Östersund innan han återvänder till MoDo Hockey.

Välkommen till ÖIK, Maximilian Kilpinen! 💚💛



Den 19-årige forwarden lånas in från MoDo Hockeys organisation under denna vecka!

Maximilian spelar med oss redan imorgon mot AIK och även under våra två matcher i helgen, innan han går tillbaka till MoDo!



