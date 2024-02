Mats Lusth släpper bok om sitt liv: “Kommer vara ärlig”

ANNONS

Han är en stor profil inom hockey-Sverige och har haft en händelserik karriär.

Nu ska Mats Lusth släppa en bok om sitt liv som kommer ut senare under 2024.

– Idén till att skriva en bok och dela med mig av mitt liv är något jag tänkt på länge, säger 61-åringen till Hockeysverige.se.

Mats Lusth kommer ge ut en bok om hans liv. En bok som kommer innehålla mycket från hockeykarriären, racervärlden, uppväxten i Orsa och privatlivet.



– Jag kommer vara ärlig och berätta i boken om allt kul jag varit med om under åren, men även om en del tuffa stunder, säger Mats Lusth till hockeysverige.se och fortsätter:

– Idén till att skriva en bok och dela med mig av mitt liv är något jag tänkt på länge. Nu är jag snart 62 år och kände att det var dags. Det känns både spännande och väldigt roligt, men vad den ska heta behåller vi för oss själva än så länge.



Boken kommer ut i september 2024 till bokmässan och medförfattare är Hockeysverige.se:s Ronnie Rönnkvist som tidigare skrivit en lång intervju i serien OLD SCHOOL HOCKEY med Mats Lusth.



Samtidigt meddelar Idrottsförlaget, som ligger bakom Mats Lusth bok, att det nu är klart att bok fyra i serien OLD SCHOOL HOCKEY kommer lagom till julen 2024.

Mats Lusth har haft en händelserik karriär. Foto: Ronnie Rönnkvist

