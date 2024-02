ANNONS

Fred Nilsson blir Leksand trogen. Under tisdagen meddelade SHL-klubben att 21-åringen förlänger sitt kontrakt.

Fred Nilssons nya avtal med Leksand sträcker sig över säsongen 2025/26.

– Det känns väldigt bra att ha skrivit på för två nya år. Jag trivs fantastiskt bra i Leksand, både som by och organisation. Den gemenskap som finns i och runtom laget är något jag inte varit med om tidigare och det är en stor ära att få fortsätta representera Leksands IF, säger Nilsson till klubbens hemsida.

Hoppas på samma resa som succébacken

Nilsson skrev på ett try out-kontrakt med Leksand inför säsongen och imponerade så pass mycket under försäsongen att han belönades med ett ettårskontrakt. Under säsongen har Nilsson spelat 22 matcher i SHL samt åtta matcher på lån i Mora.

– Han är en rörlig back som är stark i närkampsspelet, positionssäker och noggrann i passningsspelet. Får Fred fortsätta utveckla dessa delar kommer han växa ytterligare som spelare och vi är väldigt nyfikna på hur långt han kan nå. Jag kan se en liknande resa som den Alexander Lundqvist gjort där vi ska ge Fred tid att utvecklas och växa som spelare, säger general managern Thomas Johansson.

TV: Rasmus Dahlin om nya fyrnationsturneringen