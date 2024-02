Veckans första Powerplay tar avstamp i en hockeyallsvensk dubbel. Smålandsderbyt i ACT-hallen i all ära, men den verkliga höjdaren är prestigemötet mellan Björklöven och Brynäs. I övrigt är NHL tillbaka efter All-Star-helgen och bjuder på fem fighter fördelade på två nätter. Låt oss ta upp jakten på åtta rätt!

Spelstopp: 18:59

1. Björklöven - Brynäs 2

Almtuna har vuxit ut till ett mardrömsmotstånd för Björklöven denna säsong. I fredags spelade det ingen roll att både Harlestam och Ragnarsson sålts, eller att Löven tog ledningen tre gånger om. Niklas Svedberg släppte in kvitteringspucken med 28 sekunder kvar att spela och i en utdragen straffläggning blev Stråhles soldater utan extrapoäng. Generellt har spelet sett bättre ut i de största matcherna, men värdarna har en hel del att bevisa. Brynäs lät Damian Clara vila och J20-keepern Steinbergs göra debut senast mot Tingsryd. Det var knappast den unge lettens fel att gästrikarna tog det lite väl lugnt i slutronden och därigenom slarvade bort en pinne. Det var ett enormt styrkebesked från förstalinan som låg bakom tre av kassarna i 4-3-segern. Tvåan först och främst här.

2. Västervik - Nybro 2

Västervik letar febrilt efter sätt att förstärka truppen innan deadline och i syfte att vara så väl rustade inför det negativa kvalspelet som möjligt. För något annat om play out känns avlägset. Det har funnits positiva glimtar mot slutet, men helheten är för svag. Vare sig det handlar om onödiga utvisningar, pucktapp eller offensiv oförmåga blir det tydligt att VIK i princip alltid är nivån sämre än motståndet. Samma visa är att vänta är Nybro kommer till ACT-hallen. Tommy Samuelssons val att låta ungtuppen Noah Erliden göra debut mellan stolparna i det glödande derbyt mot Kalmar var vågat. Dessvärre för Erliden var det en afton att glömma (5-6). Under söndagen har Maxim Golod försvunnit efter en intern konflikt. Läget i Vikings är därmed dystert, men ett bättre tillfälle att vänta mungiporna uppåt än detta får de inte. Trolig tvåa, men procenten lockar på både ettan och krysset. Är det någonstans Västervik har chans så är det på hemmaplan. Helgardering!

3. New York Rangers - Colorado 1

Filip Chytil är ensam på New York Rangers skadelista, men vi talar om ett mycket kännbart tapp. Bakom Zibanejad och Trocheck osar det inte klass om Rangers centersida, vilket gör tjeckens bakslag i rehabiliteringen extra tungt. Colorado har snappat upp veteranen Zach Parise som vill kröna en fin karriär med en Stanley Cup-buckla. Skulle skadeläget i Avalanche lätta ytterligare är de tveklöst en av huvudkandidaterna. Redan nu är Lehkonen åter och Avs mer än kapabla att stöka till det för värdarna i Madison Square Garden. Med utgångspunkt till vänster nyttjas bredast möjliga pensel.

4. Toronto - New York Islanders 2

William Nylander har bondat med Justin Bieber och vunnit en-mot-en-segmentet av skicklighetstävlingen under All-Star-jippot, som av en händelse gick av stapeln just i Scotiabank Arena. Den intas nu åter av Maple Leafs som kommer med dubbla segrar mot Winnipeg i ryggen. Fjädrar i hatten för Sheldon Keefe, som saknar breddspelare i form av bland annat Kämpf och Järnkrok när New York Islanders hälsar på. Boxplay-specialisten Simon Holmström har svalnat en gnutta och stundom saknar stjärnbacken Dobson den backning han förtjänar. Med Sorokin i kassen och Barzal som potent offensivt hot går det dock inte att skriva av Isles när procenten till vänster sticker iväg. Jag chansspikar Islanders som fått vila här. Toronto har haft sina stjärnor iväg på allstar-jippot och lär ha haft en rejäl fest under lördagsnatten. Sömnigt i Toronto troligtvis och Islanders har bättre chans än procenten visar. Den som har råd plockar med alla tecken givetvis då Leafs har hög potential i grund och botten.

5. Kajaanin Hokki - Ketterä 2

Botten ställs mot toppen i avslagna Mestis. Kajaanin Hokki är mer motiverade än topplagen då nedflyttning till skillnad från uppflyttning är en möjlighet. Värvningen av Jordan Stallard är ett försök att råda bot på lagets problem. Han har spetskvaliteter, men är inte särskilt brydd över att göra hemjobbet. Andra intressanta nedslag i hemmatruppen är Leevi och Eetu Selänne. Pappa Teemu behöver ingen introduktion, men den utmärkta genpoolen till trots är sönerna relativt begränsade lirare. Tabelltvåan Ketterä är inne i en märklig formdipp. I 1-3-förlusterna mot KOOVEE och IPK har Martikainens mannar varit klart bättre, utan att få lön för mödan. Här ska det vara klasskillnad. Runt 65-70 procent är tvåan bara att spika av.

6. Carolina - Vancouver 1

Kuzmenko out och Elias Lindholm in. Vancouvers uppmärksammade bytesaffär med Calgary kostade lite mer än så på längre sikt, men här och nu är det dessa två som spelar roll. Ryssen hade hamnat i skuggan av den produktiva förstalinan och Lindholm var det kanske bästa centeralternativet som fanns tillgänglig för en trade. Med det sagt - svensken har en blek säsong i ryggen och en hel del att bevisa. Carolina har frågetecken för Svechnikov som tränade utan kontakt under söndagen. Formen är annars gryende och den stora akilleshälen, målvaktssidan, blir inte längre lika exponerad. Solida Canes ska vara numret större hemma i PNC Arena, men Nucks är bra denna säsong. Helgardering här för mig!

7. Pittsburgh - Winnipeg 2

Det var blågult längst fram i ledet när Pittsburgh gick på lite ledighet med en god känsla i gänget. Marcus Pettersson krönte en sedvanligt fulländad defensiv insats mot Montreal med 1+1 och Rickard Rakell fortsatte den senaste tidens individuella uppryckning genom att noteras för dubbla framspelningar. Winnipeg har tappat lite fart i tabelltoppen i samband med att Mark Scheifele gått skadad. Ledargestalten är nu tillbaka i bygget efter sin underkroppsskada. Jets har dessutom bytt till sig Montreals Sean Monahan i syfte att stärka centersidan. En tydlig signal om att laget satsar för vad som komma skall. I skrivande stund finns tydligt spelvärde till höger. Då målar jag tvärs över och håller tummarna för bortapoäng.

8. Buffalo - Dallas 2

Dystra nyheter kommunicerades från Buffalos läger under söndagen. Halvsvenske backen Mattias Samuelsson har opererats för en överkroppskada och blir borta resten av säsongen. Därtill gick Jack Quinn sönder igen i den sista matchen innan uppehållet mot San José och missar åtta veckor, vilket är två tunga avbräck. I Dallas är tongångarna muntrare. Miro Heiskanen gjorde comeback från sin utdragna frånvaro i övertidsvinsten mot Ducks och fyllde direkt det stora tomrum som han lämnade efter sig. Ett skadefritt Stars kan nu accelerera mot striden om förstaplatsen i väst. Dallas är bra och spikas här till rimlig procent.

Superspiken! - NY Islanders

Stjärnorna i Toronto kommer till spel efter uppehållet, men har de har nog också haft en kulochlång natt som avslut efter Allstar-eventet. I synnerhet kommer Calle Järnkrok att saknas. Då kan ett gediget Islanders med vasse Sorokin i kassen störa. Vi spikar tvåan, lite på chans givetvis.

Skrällbudet! - Winnipeg

Gästerna har stärkt sitt lag med Monahan och rustar för ett slutspel. Pittburgh är alltjämnt väldigt ojämna i sina prestationen och Jets kan definitivt hota bra här. Krysset och tvåan ska med alla dagar i veckan.´

1. Björklöven - Brynäs 12

2. Västervik - Nybro 1x2

3. NY Rangers - Colorado 1x2

4. Toronto - NY Islanders 2

5. Kajaanin Hokki - Ketterä 2

6. Carolina - Vancouver 1x2

7. Pittsburgh - Winnipeg 1x2

8. Buffalo - Dallas 2

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket?

Ring Stödlinjen: 020-819100

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.