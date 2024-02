ANNONS

Släkten är värst. När Björklöven behövde det som mest klev Niklas Svedberg fram.

34-åringen storspelade mot Brynäs - och stod för en riktig monsterräddning i 5–1-segern.

– Han stoppar den med insidan av stöten, en helt galen räddning, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg.

Så sent som 28 januari byttes Niklas Svedberg in mot Brynäs och spikade igen för att säkra segern. Det var även hans första match i Björklöven-tröjan. Under måndagen var det dags för ett möte med den tidigare klubben igen - och återigen bjöd han på storspel.

Brynäs tryckte på för en reducering i den andra perioden och Svedberg klev fram när det behövdes som mest. En pass framför mål såg ut att lämna nätet öppet, men 34-åringen gav inte upp. En räddning som gjort en fotbollsmålvakt nöjd såg till att hålla siffrorna till 2–0 till hemmalaget.

– Svedberg räddar! Han stoppar den med insidan av stöten, en helt galen räddning, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg i sändningen innan experten Fredrik Söderström fyller i:

– Det är en alldeles magnifik räddning. Kolla så snabbt han är över. Han offrar klubban för att ta den där. Det gör ont, men han är tillbaka, säger Söderström.

När det sedan blev stopp i spelet åkte Svedberg ut mot båset för att få behandling av handen, mer specifikt handflatan där pucken träffade.

– Det är ispåse och lite kylsprej, men det kommer nog kännas att greppa den där klubban sen, säger Lars Lindberg i TV4.

WOW! Svedberg kastar klubban och räddar pucken 🤯 pic.twitter.com/vbiUgqyrFY — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) February 5, 2024

Björklöven hade tagit ledningen med 2–0 i den första perioden och tagit initiativet efter ett förlösande första mål. I den andra tryckte Brynäs på ordentligt efter tre utvisningar på kort tid, men med en storspelande Svedberg och ytterligare en fullträff framåt gick man till nästa paus med en 3–0-ledning.

– Jag tycker inte att vi har haft energin riktigt hela säsongen. Vi hade ett jävligt bra snack efter Östersundsmatchen då vi var usla. Jag tycker att vi har börjat bli ett lag. Vi har kul när vi kommer till jobbet, det är otroligt viktigt, säger en av målskyttarna Fredric Weigel om lagets form

Brynäs-kaptenens ilska: “Förjävligt”

I Brynäs-lägret var det däremot stor ilska efter andra perioden.

– Jag vet inte, jag tycker vi ger dem tre mål. Förjävligt. Vi spelar bara i sarghörnen. Det är för dåligt. Vi måste in på mål, säger kaptenen, Johan Larsson i TV4.

När han sedan får frågan om powerplay-spelet som inte gav utdelning trots 5 mot 3-spel kommer ett snabbt svar.

– För dåligt. Icke godkänt, säger Larsson.

I den tredje perioden fick Björklöven en bra start. Innan två minuter var spelade utökade Gustav Possler och därefter kunde man egentligen spela av matchen. Jack Kopacka reducerade med cirka fyra minuter kvar, men inget ytterligare mål kom från Gävlelaget. Istället kom 5–1 i tom bur, även det från Possler. Det blev slutresultatet.

Höll internt möte i krisen

Björklöven som haft det extra tufft just på hemmaplan tar därmed en efterlängtad seger. I och med segern kliver man tillfälligt upp på en femteplats. Kanske är detta en vändning som påbörjats efter det interna möte man hade efter 1–4-förlusten hemma mot Östersund i slutet av januari.

– Framförallt har vi tagit alldeles för lite poäng, speciellt på hemmaplan. Jag tycker att vi har ägt stora delar av matcherna, men ivern att göra något offensivt har straffat oss bakåt. Vi har försökt ordan till det här. Det är klart det blir brus utanför. Vi har en stor fanskara och många som vill att vi ska vara i toppen, sa sportchefen Per Kenttä när han gästade TV4:s studio.

Däremot ser det inte ut att bli några förstärkningar inför fortsättningen.

– Just nu tror jag vi får överleva den här tiden tills de (frånvarande spelarna) är tillbaka. Det är inte så att de är borta resten av säsongen. De börjar snart vara tillbaka i spel. Inom en till två veckor ska alla vara tillbaka förutom Nick Schilkey som kommer i slutet av serien.

