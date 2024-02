#Canucks line rushes first time through at Sunday’s post All-Star break practice in North Carolina:



Suter-Miller-Boeser

Mikheyev-Pettersson-Lindholm

Joshua-Blueger-Garland

Höglander-Åman-Lafferty



Hughes-Hronek

Cole-Myers

Zadorov-Juulsen

Extras: Karlsson, Friedman, PDG