Det börjar dra ihop sig i SHL och poängen börjar bli allt mer vitala. MoDo tog en skalp uppe i Skellefteå i torsdags, men i helgen tror jag att modoiterna faller tillbaka mot Färjestad. Utöver FBK backas både Linköping och Leksand, som ställs mot ordinärt motstånd på hemmais.

Linköping - Rögle: 1 @ 2,07

Uppskrivna Rögle har fortfarande enorma problem i det offensiva spelet. Lagets främsta målgörare, Rodrigo Abols, har inte hittat nätmaskorna sedan början av december. RBK har inte lyckats göra mer än ett mål i någon av de sju senaste matcherna och till råga på allt har Roger Hansson en hel del skador i truppen. Simon Ryfors saknas bland annat alltjämt och Henry Bowlby är kvar på botbänken.

Det offensiva spelet håller betydligt högre klass hos Linköping. Ellie, Little, Rattie och Russell vet alla vart målet står. Däremot finns det frågetecken kring defensiven, men Högberg är en av seriens bästa keeprar och hemma i “Saaben” är det ytterst sällan LHC gör bort sig. Plumpen defensivt mot FBK senast gör dem nog bara gott skulle jag tro. Det är endast Växjö och Frölunda som har ett högre poängsnitt på hemmais.

Ett uddlöst och sargat Rögle bör LHC ha toppchans att sänka. En bra bit över dubbel deg är taget sju dagar i veckan.

MoDo - Färjestad: 2 @ 1,81

MoDo skaffade sig en stabil poängbuffert i höstas, men på grund av vinterns kräftgång har kvalstrecket närmat sig med stormsteg. Straffsegern uppe i Skellefteå var således oerhört välkommen. Mattias Karlin och company ska såklart ha cred för vinsten i Västerbotten, men att modoiterna ska vara på väg in i någon formtopp känns långsökt. SAIK hade ett tydligt skottövertag (41-23) och klart högre xG, vilket säger en del om matchbilden i torsdags.

Nu väntar ett nytt toppgäng i form av Färjestad, som har tagit sig ur “krisen”. FBK har fått retroaktiv utdelning på slutet och i krossen av Linköping (5-2) var det ledande spelare som Nygård, Ejdsell och Åslund som visade vägen. Att Max Lagacé är tillbaka från skada gör såklart även massor för tryggheten i det defensiva spelet när han faktiskt också visat upp ett väldigt bra spel.

Klasskillnad råder och det tror jag kommer att visa sig i Ö-vik. Tvåan liras till 1,81.

Leksand - Örebro: 1 @ 1,77

Leksand har med all rätt hyllats en hel del under säsongen, men de senaste veckorna har masarna åkt på ett par bakslag. I matchen mot Frölunda (1-3) återkallades både Fred Nilsson och Lucas Lagerberg på grund av den skadedrabbade backsidan. På lördag ser däremot Anton Lindholm ut att vara tillbaka, vilket såklart skulle betyda enormt mycket.

Mot ett bevisligen svagt Örebro ska ett revanschsuget LIF ha goda möjligheter att hitta tillbaka. ÖHK har förvisso fått bukt med försvars- och målvaktsspelet, men i offensiven finns det fortfarande enorma frågetecken. Niklas Erikssons lag skapar extremt få målchanser match efter match – att gästerna inte har gjort över två kassar i någon av de sju senaste matcherna är knappast någon tillfällighet.

Örebro har fått med sig en del resultat på slutet, men det känns som en ren tillfällighet. Spelet hackar fortfarande betänkligt och ett revanschsuget LIF tror jag inte att man rår på. Raka ettan klickas till 1,77.

