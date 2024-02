ANNONS

Oskarshamn förnedrades i jumbomötet mot HV71 och förlorade med 10-1.

Efteråt fick lagkaptenen Oscar Engsund gå ut och möta de tillresta bortafansen.

– Som det ser ut här så förstår jag verkligen reaktionerna, säger Engsund till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

De ligger sist i SHL med ett stort avstånd upp till säker mark och situationen blir bara sämre och sämre för IK Oskarshamn.

Efter att ha förlorat fem raka matcher åkte jumbon till Jönköping för ett jumbomöte mot HV71 men IKO åkte då på en förnedrande förlust då HV vann med hela 10-1.

Lagkaptenen Oscar Engsund ger sin syn på matchen för hockeysverige.se.

– Jag tycker ändå att vi kommer in med en bra känsla innan matchen. Vi har ett bra “go” i laget och vet att HV är en potentiell motståndare i kvalserien. Men vi kommer ut och är mjäkiga och inte alls på hugget. Vi släpper in ettan direkt och sedan två till. Där känns matchen körd och vi kan inte riktigt studsa tillbaka, säger Engsund och fortsätter:

– Vi blir bara stirrande på puck. Vi agerar inte utan blir mest åskådare på något sätt. Jag har inget bra svar på varför det blir så.

Oskarshamn fick en mardrömsstart på matchen då de låg under med 3-0 redan efter tre minuter och tvingades till ett målvaktsbyte. Efter två perioder stod det 6-1 till HV71 och Oskarshamn pratade då om att “vinna tredje perioden” men de kom då ut väldigt platt.

HV vann skotten med 19-3 i tredje perioden medan Oskarshamn drog på sig fem tvåminutersutvisningar i ren frustration.

– Det är inget bra det heller. Vi ville komma ut exakt så att vi skulle få med oss någonting positivt men vi klarar inte av det heller. HV är mer påkopplade än vad vi är. De leker hockey med oss utan att egentligen vara så bra, säger Engsund.

Drömstart för HV71! Tre mål på 3 minuter 😲 pic.twitter.com/4v2F364sDV — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) February 3, 2024

Oscar Engsund bemötte fansen: “De tycker inte att vi spelar för klubbmärket”

De tillresta bortasupportrarna var rejält besvikna efteråt och hade samlat sig i närheten av Oskarshamns buss för att uppsöka spelarna och ledarna. Oscar Engsund gick då ut för att “lugna” fansen och bemöta supportrarna efter 10-1-förlusten.

– Det var upprört vilket jag förstår. De tycker inte att vi spelar för klubbmärket vilket jag kan förstå som det ser ut här i dag. De ville egentligen bara skicka med bra hälsningar och att de stöttar klubben. De vill att vi ska få in det i gruppen att vi ska kämpa för varandra, fansen och alla hemma i Oskarshamn. Jag förstår deras reaktioner efter dagens insats.

Vad säger du som kapten till fansen efter den här prestationen?

– Nu var det mestadels att lyssna på vad de har att säga och sedan försöka få med dem att vi verkligen försöker kämpa för klubbmärket. De vet det innerst inne också men som det ser ut här så förstår jag verkligen reaktionerna.

– Det är tufft att säga saker efter en sådan här förlust. Man är tom inombords och vet inte riktigt vart man ska ta vägen. Det är riktigt tungt just nu.

Redan inställda på kval: “Hitta tillbaka till glädjen till hockeyn”

Målen bara rann in bakom målvaktsduon Marek Langhamer och Emil Kruse. Det är tydligt att försvarsspelet är Oskarshamns stora problem. Under deras sex matcher långa förlustsvit har Oskarshamn släppt in hela 35 mål (ett snitt på nästan sex insläppta mål per match). Totalt under den här säsongen har jumbon släppt in 156 mål på 40 matcher vilket är överlägset sämst av alla lagen i SHL.

Vad är det som inte fungerar i försvarsspelet egentligen? Är det kommunikationen som brister eller mer av ett systemfel?

– Jag tror att det är mer kommunikation och arbetsvilja, åtminstone i dag i varje fall. Det är något vi måste jobba på, att offra oss för varandra. Jag tror inte ens vi har så mycket blockade skott i dag. Vi hjälper verkligen inte våra målvakter och jag tycker synd om dem som blir lämnade själva egentligen. Vi måste verkligen kolla över vår defensiva sida.

Oscar Engsund vände hem för Oskarshamn – men hemkomsten har inte blivit som han tänkte sig. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

I och med lördagens förlust blir Oskarshamns situation än mer dyster. Med tolv matcher kvar att spela har de 15 poäng upp till säker mark, ett avstånd som kan öka beroende på hur det går i övriga matcher under kvällen och söndagen. Samtidigt är det nu bara 36 poäng kvar att spela om och det krävs ett smärre mirakel för att de inte ska tvingas spela kval.

Laget är själva också inställda på kvalspel med tanke på den jobbiga sitsen.

Hur ska ni förbereda er på bästa sätt inför kval?

– Det är väl att nästan hitta tillbaka till glädjen till hockeyn igen. Vi vill spela vårt spel och göra det fullt ut, inte som vi håller på med nu. Vi vet att alla där inne i omklädningsrummet är bra hockeyspelare i grund och botten, annars skulle vi inte vara här. Vi behöver få det självförtroendet igen och kunna spela hockey, just nu spelar vi inte ens hockey utan gör något helt annat.

– Det är det vi måste hitta och sedan har vi ju ganska mycket tid för att få igång kropparna igen och förbereda sig så bäst man bara kan. Men framför allt att hitta spelet igen.

“Hoppas att de inte tappar hoppet om oss”

Inför årets säsong vände Oscar Engsund hem till IK Oskarshamn som är hans moderklubb. Han skrev då på ett sexårskontrakt och blev direkt utsedd till ny lagkapten för att leda laget in i en ny era. Det har dock blivit tvärtom då laget ligger hopplöst sist och spelar för sin överlevnad i SHL.

Du pratar om att hitta glädjen igen och man förstår att det är en stor press när ni är i den situationen som ni är i. Känner du att det blir en extra stor tyngd på dina axlar i det läget?

– Både ock tycker jag. Det var inte så här jag hade tänkt det när jag vände hem. Jag tycker att Oskarshamn står för något fint, det är en liten klubb och en liten stad som har tagit SHL med storm. Många vill inte ha oss här uppe men vi har visat säsong för säsong att vi kan spela här uppe.

– Sedan har det gått som det har gått i år men det är inte slut än. Så får man inte tänka utan det är bäst av sju matcher som vi ska spela i slutet. Vi har definitivt inte gett upp även fast det ser ut så.

– Det är riktigt jobbigt att se sin klubb, där man växt upp, lida så här enormt. Att se fans, nära vänner och allting… Det känns som att man känner nästan varenda människa i stan så det är tungt att se hur besvikna, ledsna och arga många är.

– På samma gång är det även fint att se hur stöttande de är. De står ändå bakom klubben och vi har haft fullsatt varje match trots att det har gått som det har gått. De ställer upp som bara den och det är all kärlek till dem. Vi behöver dem verkligen så jag hoppas att de inte tappar hoppet om oss.

De senaste två åren har lagen som kommit sist i SHL, Timrå och Malmö, klarat sig kvar i kvalet då de i mångt och mycket har kunnat förbereda sig bättre för kvalet än det andra laget. Det är något som Oskarshamn nu vill återupprepa.

Hur ska ni göra för att vända er säsong de här sista tolv matcherna innan kvalet?

– Historiken har ju varit sådan men det kan vi inte luta oss mot och tro att det ska lösa sig. Men absolut kan det ligga något i det att vi kan vara bättre förberedda än det andra laget som krigar för att komma på säker mark. Det kan ju vara så att vi är mer mentalt förberedda på det som komma skall, avslutar Oscar Engsund.

