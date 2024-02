ANNONS

Det återstår tolv omgångar av SHL:s grundserie.

Men redan nu är Oskarshamn inställda på att få spela kval.

– Vi ska försöka släppa av trycket på att jaga någonting, säger tränaren Martin Filander till hockeysverige.se.

10-1.

Det blev slutresultatet i eftermiddagens match mellan HV71 och Oskarshamn efter en oerhört svag insats av SHL-jumbon.

Det är Oskarshamns näst största förlust under sin tid i SHL då de förlorade med 12-0 mot Färjestad under debutåret 2019/20. Tränaren Martin Filander var märkbart besviken efter storförlusten.

– Det går inte att säga någonting. Allting är på för låg nivå. Vi behöver dra ett streck över den här matchen och titta framåt. Vi ska se till att förbereda oss under uppehållet för att börja tävla på riktigt igen, säger Filander till hockeysverige.se.

“Vi kommer kunna göra en bra analys under uppehållet”

Oskarshamn hamnade i ett 3-0-underläge redan efter tre minuter men gick in till pausvilan med 3-1. I den andra perioden gjorde dock HV 4-1 efter endast 29 sekunder och efter det föll bortalaget ihop som ett korthus.

Ställningen var 6-1 efter 40 spelade minuter och i den tredje perioden var det nästan bara ett lag på banan då Oskarshamn knappt ens kom ut på isen.

Hur kan det se så platt ut i slutet? Sitter det mentalt hos spelarna och vad säger du i ett sådant läge?

– Jag har inte hunnit prata med spelarna, jag har bara gjort media sedan vi lämnade isen. Vi sitter utvisade mycket av tredje perioden också vilket såklart inte hjälper. Sedan går ju HV på ångorna och har allt självförtroende med sig. Det är två sidor av myntet såklart. Vi är inte på nivå över hela matchen, man behöver inte analysera mer än så tycker jag.

Martin Filander har börjat inse att det kommer bli kvalspel för Oskarshamn. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Försvarsspelet är Oskarshamns största problem för tillfället då de har släppt in 35 mål på de senaste sex matcherna och totalt har 156 insläppta mål vilket är 20 mål sämre än HV71 som är näst sämst sett till försvaret.

Hur kan jobba för att få stopp på blödningen defensivt?

– Det är massor man kan göra såklart. Det jobbar vi ju med mellan matcherna. Det blir ett nytt brejk nu och vi kommer kunna göra en bra analys kring det. Vi kan nöta ganska många pass för att bli bättre, mer stabila och lita på varandra.

– Framför allt ska man vinna sina egna kamper. Det får man göra dag för dag, det är ett hårt jobb som behövs. Det enkla svaret är att man behöver spela med självförtroende och leverans i sin uppgift defensivt, alla på isen, för annars ser det ut så här.

Martin Filander: “Blir att förbereda oss inför kval”

Oskarshamn har 15 poäng upp till säker mark med tolv omgångar kvar av grundserien. Det är ett nästan hopplöst läge vilket klubben också har börjat inse.

Är ni inställda på kval nu?

– Ja, det är vi. Vi har accepterat läget efter förra omgången. Då sade vi att nu kommer det bli att förbereda oss inför det. Vi ska försöka släppa av trycket på att jaga någonting. Effekten av det blev ju inte alls som vi hade hoppats såklart men samtidigt så fokuserar vi på att se till att ha ett så bra spel och självförtroende som vi kan inför det som komma skall i slutet av säsongen. Nu hände det här men vi måste blicka framåt och vara bättre från och med nu.

Hur jobbar ni för att förbereda er på bästa sätt? Handlar det mer om att lägga upp träningen annorlunda eller att skifta det mentala?

– Pressen blir ju annorlunda kortsiktigt. Vi kommer gå ut i varje match och försöka tävla för att vinna och skaffa oss en känsla om att det vi gör funkar bra. Alltså tvärtom hur det blev i dag. Träningarna kommer vara viktiga, vi kommer kunna anpassa oss fysiskt hur hårt vi kör och hur många skador vi ska spela igenom. Men vi kommer gå in för att vinna hockeymatcher i varje omgång.

I situationen som ni är i blir pressen alltid står på tränaren, är du orolig för ditt jobb?

– Nej, jag tror inte det hjälper mig att vara orolig. Jag fokuserar på att göra allt för IK Oskarshamn oavsett vad som händer. Det är min uppgift och jag kommer att stå upp för laget och jobba stenhårt med alla grabbarna här oavsett vad som händer, avslutar Martin Filander.

