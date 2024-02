ANNONS

Rykten om att Isac Lundeström är på väg hem till Luleå har spridits.

Nu svarar NHL-svensken själv på det hela.

– Det är mitt förstalternativ den dag jag vänder hemåt, säger 24-åringen till NSD.

Det ser inte ut att bli spel i Luleå nästa säsong för Isac Lundeström. Den 24-årige forwarden från Gällivare har under de senaste veckorna ryktats vara på väg att göra just den flytten, men i en intervju med Norrländska Socialdemokraten skjuter han nu ner det hela.

– Det är hemma för mig, och jag har många kompisar där. Så det är mitt förstalternativ den dag jag vänder hemåt. Jag är rätt säker på att jag kommer spela för dem igen någon gång, bara jag får vara skadefri. Det vore kul nu när intresset i stan är så stort, men det känns långt bort, säger Anaheim Ducks svensk till tidningen.

Tidigare har även Lundeströms agent Martin Nilsson rasat mot det hela i Sportbladet.

– Helt oaktuellt!!! Citera mig! Att någon ens tror att en ordinarie

NHL-spelare som är 24 år är på väg hem till SHL säger allt om samtiden

vi lever i, sa han nyligen.

Utgående kontrakt

Isac Lundeström sitter just nu på ett utgående kontrakt och har ännu inte kunnat visa upp sig särskilt mycket denna säsong. En skada under försäsongen har gjort att han missat hela 36 matcher och därmed står kvar på endast fyra poäng (2+2) vid All Star-uppehållet.

– Det var tufft. Jag trodde först att det vaden, men när jag for in och kollade upp det visade det sig att hälsenan var av. Som tur var fick jag en operationstid ganska snabbt. Trots att det var semestertider. I och med att jag inte gipsades kunde jag också börja träna ganska tidigt, säger han till NSD.

Han menar dock att skadan inte stressat upp honom angående det utgående kontraktet.

– Jag är rätt lugn av mig. Jag brukar skoja med Nisse (Lundkvist) om att det var tur att det var jag och inte han som råkade ut för det där. Han är mer lättstressad än mig, säger han med ett skratt till tidningen.

Senast Lundeström spelade i Luleå var under 2018/19, då på lån från Anaheim. Tidigare har han gjort över 100 SHL-matcher i tröjan

