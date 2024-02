ANNONS

Allt fler talangfulla svenska spelare väljer spel i collegeligan, samtidigt som proffsspel i PWHL lockar. Är det det bara av godo – eller kan det också bli ett problem för den inhemska damhockeyn?

– Folk frågar om SDHL kommer bli urholkat, säger Damkronornas förbundskapten Ulf Lundberg.

Hilda Svensson, Mira Jungåker och Jenna Raunio till Ohio, Felicia Frank till Quinnipiac University. Emma Goding till Robert Morris University, Julia Perjus till Mercyhurst University, Moa Söderholm till New Hampshire University och

Nicole Hall till Penn State University.

Samtidigt är Lina Ljungblom draftad av PWHL-klubben Montréal. Vad betyder den här ständiga utvandringen av svenska spelare till Nordamerika? Är det bara av godo eller är det även av ondo?

När förbundskaptenen Ulf Lundberg reste runt förra veckan för att träffa svenska spelare i NCAA och PWHL besökte han 13 spelare. Då var det två spelare i NCAA som han inte besökte. Dessutom har Sverige elva spelare i ligan NCAA III.

Till nästa säsong kommer han med stor sannolikhet att få besöka ännu fler skolor och lag.

– Om vi pratar Ohios verksamhet, som jag besökte i fjol men inte har någon svensk spelare där just nu, är Peter Elander där och gör ett jättebra jobb. Nadine Muzerall är head coach och man har en bra verksamhet och en konkurrens, säger Ulf Lundberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Att varje dag träna i den tävlingsmiljö som är där plus allt som finns runtomkring med all uppbackning och faciliteter tycker jag det är en bra miljö. Jag tror att fler och fler kommer åka över. Både till bästa lagen i NCAA och PWHL.

– Folk frågar om SDHL kommer bli urholkat. Det återstår att se såklart, men man får också tänka att dom här spelarna kan komma tillbaka och förgylla ligan här hemma. Där kan vi göra en liknelse med SHL, att vi har över 100 svenska spelare i NHL varje säsong. Ändå är SHL en fantastiskt bra liga.

Felicia Frank flyttar till Quinnipiac. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Klart det är lite bökigt”

Stör det ditt arbete med Damkronorna att vi kommer ha så många av våra landslagsaktuella spelare där borta?

– Jag kommer få göra flera extremintensiva resor, säger Ulf Lundberg med ett skratt.

– Klart att det är lite bökigt att få loss spelarna. Till den här samlingen var det fyra spelare samtidigt som deras lag spelar matcher under ”breaken”. Till VM är det inga problem och var inte så till turneringen i december heller, men min dialog med coacherna är väldigt viktig.

– Jag tycker att dom där borta är oerhört noga att jobba med individuell utveckling. Det var också en fråga jag hade när jag startade det här jobbet, men det är inte på en höft dom tar in svenska spelare på ”full scholarship” med deras helt otroliga faciliteter och back-upen.

– Man är noggranna och spelarna ska såklart prestera eftersom skolorna och klubbarna investerar i dom här spelarna.

Var det svårt att få loss Emma Söderberg till en samling i februari med tanke på att hon är professionell?

– PWHL spelar inte under den här perioden. Courtney Kessel hade nog gärna sett att Emma, såklart, hade varit kvar där. Kessel förstod också vad landslaget innebär och hur bra vår miljö är.

– Det här var faktiskt kul att höra för resan vi gjort så här långt har verkligen gett eko. Dom hade lite frågor kring att Emma skulle åka, men sedan var det inga tveksamheter.

Ulf Lundberg. Foto: Bildbyrån

“Toppenbra att det finns en proffsliga att sträva mot”

Om vi inte bara ser det till SDHL, är det bra för svensk damhockey på sikt att det åker över så många unga spelare?

– Alla strävar efter att spela i Damkronorna, att få låna den här jättefina gula eller blåa tröjan. VM är numera en gång varje år, vilket är jättebra, men OS vart fjärde.

– Jag tycker att det är toppenbra att det även finns en proffsliga att sträva mot. När bästa spelarna spelar i de här sex lagen, vi får se om det blir utökat, tycker jag att den vardagen och typ av matcher är jättebra för svenska spelare att spela i.

– För mig är det inget tvivel om att dom verkligen vill spela i landslaget. Sedan får vi ”wheela och deala” när det kommer till dom här turneringen när dom samtidigt har matcher på college. Jag hoppas verkligen att PWHL kommer fortsätta internationella breaken. Då tycker jag att det är bra.

Är det här även en bra utveckling för spelarna?

– Ja, och våra två spelare vi har i PWHL nu ger råg i ryggen för flera att kunna komma dit och spela där. Emma (Söderberg) och Johanna (Fällman) har banat väg.

– När vi tittar på kvalitén, nu har jag sett fyra lag live och en del på stream, tycker jag den är bra. Det syns att spelare som Hilary Knight eller (Marie-Philip) Poulin inte åker runt och showar. Det är små smartnessdetaljer som gör att lyckas göra poäng och så vidare. Lägsta nivån är hög där borta.

Borde vi ha ett större och mer omfattande utbyte med Kanada och USA:s landslag?

– Det jobbar vi på. Nu har vi blivit intressanta. Inte minst efter kvartsfinalen i VM förra säsongen.

– Anders Lundberg försöker få till mer matcher mot Kanada och USA utanför mästerskapen.

– Sveriges prestationer har gett eko, vilket jag märkte då jag var där borta och dom har verkligen koll på våra spelare. Pratar vi proffsligan eller NCAA så vill lagen där vinna matcher och då ha så bra spelare som möjligt, avslutar Ulf Lundberg.

