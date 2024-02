SHL kliver in i den sista omgången denna helg innan landslagshockeyn tar vid kommande vecka. Sex matcher från den svenska toppen går av stapeln under lördagen och givetvis huserar Powerplay-kupongen samtliga av dessa. I övrigt ser vi också en match från Hockeyallsvenskan och en Hockeyettan-dust innan vi stänger igen butiken för denna gång. Åtta gröna bockar är som alltid målet och första anhalt blir Göteborg där Frölunda och Luleå ska stångas.

Spelstopp: 15:14

1. Frölunda - Luleå 1

Efter resan till Davos under jullovet har Frölunda växlat upp rejält. Rönnbergs gäng styr och ställer i mer eller mindre varje match som spelas och blickar vi femtontalet matcher bakåt i tiden är göteborgarna seriens bästa lag. VF vann hemma mot Leksand senast och ska av bara farten kunna montera ner Luleå inför fullsatt salong. Gästerna har visserligen fått tillbaka en del tidigare frånvarande spelare, men 1-2-förlusten mot Örebro i torsdags var ingen jättebra insats och återigen kan Luleå få problem. Ettan gillas skarpt med tanke på Frölundas form och framförallt styrka på hemmaplan. Krysset plockas med pågrund av Luleå defensiva styrka.

2. Linköping - Rögle 1

Rögle kan inte göra mål verkar det som. Tunga anfallare som Tambellini, Zaar och Abols skrinnar runt med massor av blött krut i bössan och även under lördagen ser RBK ut att få en tuff match till mötes. LHC föll mot Färjestad borta, men visar fem trepoängare på egen is under sina sju senaste fajter och även denna gång är det fördel LHC. Stabil etta trots något hög streckning. Den som vill och har råd garderar här för någon gång vänder det för Rögle, men ettan i första hand.

3. HV71 - Oskarshamn 1

Oskarshamn skickade in nye Nenonen i hetluften direkt och finländaren fick gå i en lina tillsammans med bland annat Zohorna mot Malmö. En godkänd debut får sägas, men det kunde knappast glädja 31-åringen då 1-5-förlusten innebar femte raka nederlaget för superjumbon. Filander och company ställs denna helg mot en trolig motståndare i ett kommande negativt kvalspel. HV71 har ett par avbräck defensivt att ta hänsyn till och överlag gör inte HV någon speciellt glad för stunden. Coach Lindbom fick se sitt lag ta stryk i Timrå häromdagen och då samtidigt både MoDo och Malmö vann är avståndet upp till säker mark nu fem poäng. HV 71 är också väldigt starka på hemmaplan och trots att detta är ett derby så känns ettan givet i första hand. Vettigt singelstreck!

4. MoDo - Färjestad 2

Efter Skellefteås urladdning i period två och tre mot Leksand i tisdags fanns vissa farhågor inför mötet med MoDo under torsdagen. Karlins modoiter kunde också nyttja ett något urtömt SAIK och vann till slut med 3-2 efter straffar. Starkt av nykomlingarna som därmed satte stopp för en fem matcher lång förlustsvit. Risken finns dock att det välkomna segerspåret blir ytterst kort. Färjestad ser hungriga ut igen och med Lagacé tillbaka i fin form har FBK en trygg keeper för första gången på lång tid. 5-2-segern mot Linköping senast var egentligen aldrig något snack. FBK vinner i Hägglunds Arena där tvåan spikas utan större darr på ribban.

5. Växjö - Timrå X

Serieledarna mot SHL:s mest formstarka för tillfället och det vankas ett häftigt möte i Vida Arena under lördagen då Växjö och Timrå brakar samman. Jacob Johansson har varit galet bra för sitt rödvita TIK-gäng säsongen lång och när herr Johansson bara släppte en puck bakåt och man framåt skickade in fyra mål så löste Ante Karlssons mannar sin sjätte raka trea. Just nu spelar gästerna på en nivå som kan ta laget väldigt långt och därmed vill jag hissa varningsflagg i Småland, trots att hemmalaget heter Växjö. Alla tecken spelas tidigt ut i hopp om fortsatt toppform på Timrå.

6. Leksand - Örebro 2

En av dagens flera smällkarameller uppe i Leksand. Sedan Filip Larsson fick veta att det blir debut i Tre Kronor har LIF-keepern inte orkat svara upp till de högt ställda förväntningarna. En kombination med ett sämre målvaktsspel samt en hög med skador på ledande backar har gjort 1-5 mot SAIK och 1-3 mot Frölunda till en bitter verklighet för masarna. Möjligen är Lindholm spelklar mot ÖHK, men Alsing dras med en liten fraktur i tån och Norén ser fortsatt ut att saknas samt Lundqvist fick kliva av mot VF senast. Örebro tar sig till Dalarna med gott hopp om livet efter en ny seger (2-1 mot Luleå). Niklas Eriksson är därtill en mästare på att finna kreativa lösningar när det kommer till att montera ner Leksand (klubbens näst meste spelare genom alla tider) och här flyger ettan iväg på tok för högt. Våga hoppas på än smäll här.

7. Södertälje - Västerås 2

Det vankas en snabb retur mellan dessa båda herrskap då den hockeyallsvenska lunken går vidare. Redan under fredagen stångas nämligen SSK och VIK i Västerås och för Gulsvart gäller det att finna en vinnande väg inför ett kommande slutspel då gurkstadens hockeyhjältar är på tok för ojämna. Södertälje mår bättre, men saknar givetvis Linus Vidells kreativa handleder. Att Alba är tillbaka från avstängning är positivt, men här blir ändå Bogrens mannar på tok för upphaussade av det svenska folket. En tidig helgardering är på sin plats då besökarna underskattas rejält i Scaniarinken.

8. Tranås - Kristianstad 2

Vi avrundar lördagen med att kasta oss över till Allettan och en spännande strid i mittens rike av den södra serien. Tranås har fått med sig ett par riktigt fina resultat under januari. Bland annat imponerade 3-2-segern borta mot suveräna Vimmerby enormt då ett skadeskjutet TAIF hittade ett sätt att lösa en andra vinst i följd. Hemmalaget står fortsatt utan ett gäng lirare under lördagen. Stjärnan Diaco är inte riktigt spelklar ännu utan förväntas gå på is först nästa vecka. Skåningarna spelar ingen vidare hockey för stunden och har tappat sin tätposition efter att bland annat förlorat tre av sina fyra senaste matcher på resande tass. Med tanke på alla skador i hemmalaget och KIKs normala grundkapacitet så känns tvåan given här, dessutom till en väldigt låg procent. Spik!

Superspiken! - Färjestad

Färjestad har återigen fått upp ångan och gör bra saker på isen just nu. MoDo gjorde en kanonmatch mot Skellefteå senast, men kommer få veta att man lever under lördagen och tvåan i Hägglunds Arena kan gott stå på egna ben.

Skrällbudet! - Timrå

Timrå har vunnit sex raka matcher i SHL och samtliga enheter spelar med ruggig pondus och kvalité i det som spelarna tar sig för. Inte ens Växjö går säkra mot Antes armé. Kul tvåa.

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.