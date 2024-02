Sju matcher och därmed full omgång från Hockeyallsvenskan står på fredagens meny som kryddas med en Allettan-strid från Visby. Ett gäng tunga favoriter har letat sig in denna afton och vi ska försöka fälla några av dem. Spikarna pressar vi in på isen i Uppsala, Kalmar och Gävle. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. Västerås - Södertälje 1

Västerås har under hela vintern fäktats mot sjukdomar och skador, samtidigt som vikarna försökt finna någon form av identitet. Inför helgens två matcher mot Södertälje finns en del problem på den gulsvarta himlen. Skedung och Dmytriw har ådragit sig smällar mot huvudet och finns mest troligt inte med. Även gubbar som Hutchison, Mingoia, Pettersson och Bohm är osäkra eller out här. Ett överlag formsvagt hemmalag hade behövt full personalstyrka. Södertälje har således ett ypperligt läge att rida vidare på vågen från segern hemma mot Kalmar i onsdags. Visst är Alba borta här (avstängd, men tillbaka till lördagens batalj) och så även Videll men kollektivet som de blågula besitter är starkt och i grunden bättre än Västerås. Många osäkra kort i denna matchen och en helgardering känns given.

2. Östersund - Djurgården X

Östersund gör många bra saker just nu och även om det med stor sannolikhet blir att försöka rädda kontraktet via ett kvalspel är kurvan pekande uppåt. ÖIK vann mot Björklöven i onsdags efter att Ljunggren agerat stabilt mellan stolparna. Ett annat vinterförvärv i Jere Jokinen fick inleda målskyttet i Winpos Arena. Djurgården får återigen klara sig utan sin flåbuse Albin Grewe. En tackling mot huvudet på Isac Skedung innebär att DIF-liraren är borta fem matcher. Järnkaminerna vann matchen mot Västerås senast utan att för den delen glänsa. Krüger, Norman och Ytterell är inte disponibla här och jag tror inte att stockholmarna kommer få någon enkel resa till tre poäng. Tidigt ska vi blicka brett. Gärna med garderingar hela vägen över.

3. Kalmar - Nybro 1

Häftig fajt väntas i Hatstore Arena då nykomlingarna Kalmar och Nybro brakar samman. Gästerna triumferade hemma mot Almtuna i onsdags (4-3) där bland annat nyförvärvet Semjonovs pressade in en 3-1-puck i powerplay. Vikingarnas trupp känns robust överlag, men jag sätter ett frågetecken till lagets naivitet på resande fot. Här finns fortsatt en del att jobba med för Samuelsson och staben. Kalmar spelade bra mot Södertälje, men Engstrand i buren var riktigt dålig i denna match. 2-0 blev under mellanperioden i Scaniarinken till ett 2-4-underläge och matchen var därmed körd. Mer lyckosamma är KHC hemmavid och matchen är ganska öppen, men fin procent på ett hemmastarkt hemmalag gör att vi kanske går kort och chansspikar ettan.

4. Mora - BIK Karlskoga 1

Mora var ett av två lag som hade spelledigt i onsdags. Ett masgäng som fick gnugga powerplay, snacka taktik och kika på när Karlskoga och Brynäs fajtades i Nobelhallen. Värmlänningarna lirade fin hockey i en period för att därefter gå ner sig och inte vara i närheten av att hota. BIK lyckades få in en tröstpuck mot serieledarna, men mer än så blev det inte. Mot ett hemmalag med fem raka vinster med sig till denna strid och dessutom flera ledande spelare i finfin form tror jag inte att de tillresta har något att säga till om i slutändan. Ettan är trolig här, men också väldigt hög procent vilket gör att en helgardering rensar bra bland kupongerna.

5. Brynäs - Tingsryd 1

Tingsryd var det andra laget som inte behövde lira hockey tidigare i veckan. TAIF-herrarna firade i söndags en härlig seger hemma mot ett stirrigt Djurgården (4-1) men därefter har det runnit en del vatten under den grönvita bron. Gästerna har bland annat fått se Semjonovs lämna för spel i Nybro och lagets kanske bästa back i Lucas Lagerberg är troligen inte heller med då ynglingen har kallats tillbaka av Leksand. Brynäs visade klassen mot Karlskoga under åtminstone två perioder i Nobelhallen och av bara farten ska ett mycket bättre BIF fixa en seger även nu. Hård streckning till trots, ettan är likväl given.

6. Almtuna - Björklöven 2

Björklövens 1-4 förlust hemma mot Östersund innebär att Stråhles gäng har tagit en trepoängare i Winpos Arena sedan 22 november och sex av lagets sju senaste strider i Umeå har slutat med förlust. Spelet på bortaplan har dock varit ganska bra. Poäng har ramlat in vid 17 av 21 tillfällen bortom sin egen ishall och Almtuna är i mina ögon ett stabilt byte för ett bättre Löven. AIS ser småtrötta ut och har redan tappat Ragnarsson till Djurgården för en tämligen begränsad slant, därtill ryktas Harlestam till Södertälje. Frågan är såklart hur motiverade Almtuna-spelarna verkligen är då flera ledande lirare lämnar en efter en under säsongen. Björlöven hade lite gubbar borta senast, men spelade en okej hockey där puckarna bara inte vill in. Procenten är taacksam idag med tanke på formen och jag spikar de gröna här.

7. AIK - Västervik 1

Innan vi stänger igen den hockeyallsvenska butiken gör vi ett sista stopp på Hovet. Två herrskap som så sent som i onsdags slogs ska än en gång fäktas om poäng. I Västervik stod Gnaget som segrare och det känns mycket troligt att man tar ytterligare en trea. De svartklädda från huvudstaden är stora favoriter, men Blomqvists mannar är ojämna och under 2024 har inte stockholmarna mäktat med att vinna fler än två matcher i följd. Västervik vet att man ska spela playout. Det bör innebära en mer avslappnad relation i det man tar sig för och risken finns att hemmalaget underskattar sitt motstånd. Jag garderar med ett kryss i hopp om ett litet rens.

8. Visby/Roma - Skövde X

Efter tre raka förluster tog sig Visby/Roma samman och vann något oväntat borta mot Mariestad i helgen. En välpolerad insats på svårspelad mark där man tillslut vann med 5-3. Skövde befinner sig precis ovanför i tabellen och på rätt sida slutspelsstrecket ska sägas. Formen hos gästerna är tveksam, men senast klubbarna gick upp i klinch vann SIK med 3-2 och spontant känns fajten extremt oviss. Helgarderingen känns nödvändig då jag trots mina kunskaper i Hockeyettan knappt kan ge er en vinnare.

Superspiken! - Björklöven

Gästerna kommer ifrån en klantig förlust hemma mot Östersund. ÖIK kunde tacka sin målvakt för den segern och jag är tämligen säker på att Björklöven tar revansch direkt. Almtuna blandar och ger, men har skeppat iväg sin bästa spelare. Bra tvåa till fin procent.

Skrällbudet! - BIK Karlskoga

Ettan i Mora är såklart första tecknet, men BIK har gjort en otrolig andra halva av säsongen och stormar uppåt i tabellen. Jag blir inte förvånad ifall man nyper poäng uppe i dalarna.

1. Västerås - Södertälje 1x2

2. Östersund - Djurgården 1x2

3. Kalmar - Nybro 1

4. Mora - BIK Karlskoga 1x2

5. Brynäs - Tingsryd 1

6. Almtuna - Björklöven 2

7. AIK - Västervik 1x

8. Visby/Roma - Skövde 1x2

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.