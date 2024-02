ANNONS

Sean Monahan är en av Montréals poängbästa spelare den här säsongen. Nu trejdas centern till Winnipeg Jets.

Med ett utgående kontrakt har Montréal Canadiens center Sean Monahan tidigare under säsongen pekats ut som ett potentiellt trejdbyte för de Stanley Cup-jagande lagen framåt deadlinen.

Nu flyttar 29-åringen.

Via sin hemsida meddelar Montréal att man trejdat bort Monahan till Winnipeg Jets i utbyte mot ett draftval i förstarundan i sommarens NHL-draft samt ett villkorligt tredjerundeval 2027.

Ligger trea i interna poängligan

Monahan har haft en framgångsrik säsong med Montréal, där han producerat 35 poäng på 49 matcher och således ligger trea i den interna poängligan i klassikerklubben. 29-åringen skrev i somras på ett lagvänligt ettårskontrakt med en lönetaksträff på strax under två miljoner dollar, vilket under säsongen gjort honom till ett alternativ för toppklubbarna i ligan som kämpar med att hålla sig under lönetaket.

Winnipeg blir Monahans tredje NHL-klubb i karriären, varav även den tredje hemmahörande i Kanada. Mellan 2013 och 2022 spelade han i Calgary Flames, där han säsongen 2018/19 producerade 82 poäng på 78 matcher innan han tillsammans med ett förstarundeval i 2025 års NHL-draft trejdades till Canadiens sommaren 2022 i utbyte mot “future considerations”.

