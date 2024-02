ANNONS

De magiska 100 minuterna är spelade. Nu kommer A-lagskontrakt.

Frans Haara belönas efter intåget i Skellefteås SHL-trupp.

– Det är kul att talangfabriken kan leverera än en gång, säger sportchefen Erik Forssell på klubbens hemsida.

Efter en del skadeproblem har Frans Haara till slut samlat ihop tillräckligt många minuter. Bara ett par veckor efter första SHL-målet skriver den snart 20-årige backen på sitt första A-lagskontrakt med Skellefteå.

– Jag har ju haft en del skador så det har varit lite tufft och så, men det här blir som ett kvitto på att man har gjort något bra över tid, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

– Det är en barndomsdröm. Jag har ju följt Skellefteå AIK ända sedan min bror flyttade hit 2011 så jag har alltid velat spela här och det känns bara overkligt att få ett A-lagskontrakt, så det är jättekul.

Redan förra säsongen fick Haara testa på att vara med runt SHL-cirkusen, men 23/24 har han klivit in på riktigt. Hittills har det blivit 13 matcher, två poäng och ett snitt på 8.32 minuter istid per match.



– Det känns jättekul att få skriva ett längre avtal med Frans som har haft en bra utveckling under hela hans tid här och under den här säsongen tagit ytterligare kliv. Han är en duktig skridskoåkare som är bra i spelet med puck, har gjort mycket poäng i vårt juniorlag och även utvecklat försvarsspelet mycket under säsongen, säger sportchefen Erik Forssell på sajten.

