Smäll efter smäll mot huvuden leder till heta diskussioner kring både SHL och allsvenskan.

Nu berättar Staffan Kronwall att han vill se en regeländring.

– Annars måste vi ta bort tacklingar, vilket jag tycker skulle vara jättesynd för sporten, säger TV4-experten till hockeysverige.se.

Jérémy Groleau, Linus Omark, Isac Brännström, Ludvig Jansson, Albin Grewe… Listan blir längre och längre med spelare som delat ut så kallade offensiva tacklingar och fått straff för det. Alltså att en spelare kommer bakom puckförande spelare för att försöka vinna puck eller dela ut en tackling. Puckförande spelare står då upp och det blir en smäll som tar mot huvudet på spelaren som försöker vinna puck.



Ingen vill såklart ha skador inom sporten, i det här fallet hockeyn, men är det här rätt väg att gå, att allt ansvar enbart ligger på en av spelarna i en tacklingssituation? Hockeysverige.se bad att få Staffan Kronwalls syn på hur han ser på just den här delen i hockeyn.



– Jag är av den uppfattningen att alla tacklingar som sker nord/syd måste få vara okej även om den träffar huvudet, säger den tidigare storbacken till hockeysverige.se och fortsätter:

– Om vi bara ska ta i bedömningen att den träffar huvudet måste vi ta bort tacklingar. Det tror jag är en farlig väg att gå för ishockeyn.

“Utbildningen idag är precis det Grewe gjorde”

Staffan Kronwall fortsätter:– När en spelare åker framåt och tacklingen sker framifrån kommer du i vissa fall träffa huvudet först. Många skridskoåkare, framför allt när dom är trötta, leder med huvudet när man kommer i en sträckt position. Då är det egentligen oundvikligt att en kontakt sker direkt mot huvudet eller via bröst till huvudet.– Ska vi gå på den vägen vi är inne på nu, att så fort det är kontakt med huvudet, förstår jag att folk svänger ifrån. Hur ska man kunna dela ut en tackling nord/syd utan att riskera att träffa huvudet? Det är nästan omöjligt med den hastighet sporten spelas i idag och åk-ställningarna många har. Jag gillar inte alls det här.– Sedan ska det såklart tilläggas att det inte är någon som vill se skador i någon sport. Det är ingen som siktar mot huvudet med flit. Jag kommer aldrig tro det utan är av den åsikten att man vill dela ut en schysst tackling. Ibland tar den i huvudet, men det finns inget uppsåt attJag kommer aldrig acceptera att folk tror att någon medvetet försöker skada någon annan.– Hela grejen och syftet med en offensiv tackling är överraskningsmomentet. Okej, det är också ett sätt att skydda sig då man tar emot tacklingen. Vill du överraska, få motspelaren att tro du ska gå på pucken för att sedan sätta tvärstopp någon meter och sätter in en offensiv tackling…– Den här offensiva tacklingen, som Peter Forsberg var en av första att implementerats och många tagit efter, har ”wowats”. Något som jag tycker är en häftig del av spelet. När den jagande spelaren jagar är han ofta framåtlutat och väldigt ofta tar då tacklingen i huvudet. Är man inte på sin vakt blir man överraskat och får smällen mot huvudet. Jérémy Groleau fick ett matchstraff efter en offensiv tackling mot Anton Lander . Det skulle vara intressant att höra vad Anton Lander säger där. Jag tror att han är så pass ärlig mot sig själv och spelet och tänkerHan skulle såklart också säga att den tar i huvudet. Regeln säger att man inte får tacklas i huvudet och då är det utvisning.– Jag skulle säga att det är en problematik i hur man ser på tacklingar nord/syd. Regeln säger att tar den i huvudet blir det matchstraff, vilket är svårt att argumentera emot eftersom den tar i huvudet. Då kanske det är regeln som behöver ses över för jag tror det är många som känner att det borde finnas ett spelsinne när man göra sådana här bedömningar, att det inte ska vara matchstraff automatiskt när det är kontakt mot huvudet. Jag vill tro att dom flesta är på den banan, att om det är nord/syd måste det få vara okej.– Det sker olyckor och är man inte på sin vakt ute på isen… Man måste vara beredd på alla situationer ute på isen. Jag förstår frustrationen hos alla som sitter där hemma och tittar. Jag delar den frustrationen i mångt och mycket.

Djurgårdens tränare, Michael Holmqvist, sa i en intervju med hockeysverige.se att Albin Grewe gjorde precis det man lär ut till unga spelare på hockeygymnasierna för att dela ut en offensiv tackling och även skydda sig.



Staffan, borde vi ändra i utbildningen?

– 100 procent ja. Utbildningen idag är precis det Grewe gjorde. Sedan tar den i huvudet. Det finns ingenting i utbildningen som säger att den ska ta i huvudet, men utbildningsmaterialet visar klart och tydligt att han gjorde precis som man visar där. Nu mötte Grewe en spelare som var utsträckt och den tog i huvudet.

– Den stora problematiken är att vi måste ner i leden och utbilda spelarna att vara beredda i alla situationer. Skär man in i mitten vid blålinjen måste du veta att en backcheckande spelare eller bortre back är där. Det är en ”no go zon”. Gå du in i den zonen riskerar du att utsätta dig själv för fara.

– Precis som när du går runt mål i anfallszonen, det är också en sådan yta. Du måste veta att en back släpper till den andra backen eller en forward som kommer kliva ner på andra sidan och vill tackla dig. Ungefär som Anton Lindholm i Leksand gjorde på Henrik Björklund i Färjestad.

– Det här måste man veta som spelare på SHL-nivå. Det utbildningen måste ner till J18, J20, U16… Att vi utbildar innan kraften blir för stor och spelarna väldigt staka och snabba. Att vi kan hantera och utbilda spelarna tidigare så när dom kommer upp är medvetna om dom är ”no go zonerna”.



Du var inne på det tidigare, vill du se en regeländring eller annan praxis i bedömningarna kring nord/syd-tacklingar där det förekommer kontakt mot huvudet?

– Ja, det vill jag. Vid nord/syd-tacklingar är det oundvikligt träffa huvudet. Annars måste vi ta bort tacklingar, vilket jag tycker skulle vara jättesynd för sporten.

– Det vilar ett extremt stort ansvar eller som i fallen vi har pratat om nu, den som jagar pucken. Om vi ska tillåta offensiva tacklingar, vilket jag tycker att vi ska, tycker jag absolut att vi måste finna en regelförändring, avslutar Staffan Kronwall.

