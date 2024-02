Februari öppnar upp med ett fantastiskt Powerplay där samtliga inslag plockas från SHL. Sju matcher samt en spelarduell mellan Ejdsell och Russell tar det hela i hamn. Ett par mäktiga tecken sticker ut lite extra. Framförallt är spiken i Luleå välgrundad och skrällarna i Skellefteå, Timrå samt Karlstad är häftiga. Analysen finns nedan för allmän beskådning - let’s go!

Spelstopp: 18:59

1. Frölunda - Leksand 1

Leksand lider av backbrist. Norén gick sönder mot Skellefteå och sedan tidigare är Lindholm satt ur spel. Det innebär att ledningen kallat hem både Fred Nilsson från Mora och Lucas Lagerberg från Tingsryd inför resan till Göteborg. Att Véronneau därtill är sjuk är knappast till någon fördel. Jag tror ändå inte vi kan räkna bort masarna. Leksand har haft en förmåga att knyta näven och leverera så fort det vankats match bortom Tegera och inget annat lag i ligan är poängmässigt lika framgångsrika som dalaklubben. Frölunda mår bra för stunden, men gjorde en slätstruken insats förra gången som det lirades hemmamatch och helt utan chans är absolut inte LIF i Göteborg. Alla tecken skjuter vi in tidigt.

2. Rögle - Växjö 2

Rögle ser anspända ut och har dessutom varit offensivt genomblöta den senaste tiden. Möjligen kan 1-0-triumfen borta mot Örebro få fart på Rögle som någonstans är ämnade för större uppgifter än att simma runt i bottenträsket. Ett par offensiva frågetecken finns fortsatt. Växjö i Catena Arena brukar vara en passande uppgift för de grönvita dock. När lagen senast fajtades på samma plats i höstas så drog värdarna det längsta strået i och med en 3-1-seger och sett till hur Jönssons mannar lirade hemma mot Luleå finns ingenting som tyder på att smålänningarna ska pressa på och gå ifrån målmässigt. Här är det lite skrällvarning.

3. Skellefteå - MoDo 1

Skellefteås första period borta mot Leksand var ett spelmässigt haveri. Trots en tung maspress framför Linus Söderström och 18-5 i skott till dalaklubben hade Ohlsson och gänget 0-0 på tavlan. En pausvila med förfriskningar och gott snack väckte laget som körde över LIF i Tegera Arena. 5-1-triumfen var ett styrkebesked och nu ska de gulsvarta hem till Norrland och defilera hem en ny trea mot bottenlaget MoDo. Gästerna har i sina bästa stunder absolut kapacitet att röra om i grytan. Karlins mannar skrinnar ut i desperat jakt på nytt kontrakt. För den som spar tecken är givetvis ettan en väldigt trolig spik. Jag plockar med tvåan som rensar lite då man förmodligen antingen gör en väldigt bra insats eller så får man stryk med klara siffror.

4. Timrå - HV71 1

Timrå har vilat i veckan och slapp tillsammans med Malmö att lira tisdags-hockey. Ante Karlsson har därmed fått ett par dagars träning tillsammans med sina killar och förhoppningsvis är också Pettersson samt Mieho tillgängliga för spel under torsdagen (körde individuellt under onsdagen). Sett till hur TIK uppträder just nu står laget inte och faller med ett par frånvarande pjäser. Kollektivet är kanon och topparna med Dahlén och gänget i farten briljerar. HV71 som bekant knappt av hur det går till att vinna matcher på resande fot. Dessutom blev Lindboms mannar nollade mot Färjestad senast och känns återigen som det givna botten 2-laget i ligan. Man gjorde dock en okej insats överlag mot FBK senast och kunde lika gärna vunnit. Bra procent på krysset och tvåan.

5. Luleå - Örebro 1

Örebro väntar fortsatt på klartecken när det kommer till Danick Marel. Den forne NHL-spelaren har kritat på ett tokdyrt avtal med ÖHK och nog är det en chansning som ett desperat Närke-lag tar sig för i och med 29-åringens intåg. I övrigt ska det inte vara någon större fara sett till gästernas trupp där endast Berglund ser ut att saknas mot Luleå. Hemmalaget hade trots ett gäng skador förmågan att vinna i Växjö under tisdagen. En väldigt fin insats från Bulans gäng och till torsdagens drabbning ska Marcus Hardegård finnas åter i spel igen. Även Niklas Olausson tränar fullt och kan finnas spelbar med lite flyt. Här vinner Luleå igen mot ett av seriens mest formsvaga lag.

6. Oskarshamn - Malmö 2

Det blåser ganska behagliga vindar nere i den rödsvarta delen av Skåne. Malmö har två raka vinster med sig till bortamatchen mot Oskarshamn och i mina ögon är rödhökarna det mest välmående laget bland de som är mest utsatta i botten. MIF har fått tillbaka ett gäng skadade spelare på slutet och även kompletterat truppen med Robin Alvarez. Även Oket har beställt in förstärkning. Finländske Nenonen är på plats i Be-Ge Hockey Center och klev rakt in i IKO:s första PP-uppställning när laget tränade under onsdagen. Jag räknar kallt med att Filander kommer att matcha sin nya stjärna hårt och i fem mot fem-spelet tyder det mesta på att han går in med Palola och Johnsson. Det är ett hemmalag som inte håller defensivt och allt som värdarna tar sig för handlar om att stå redo inför kvalet. Vi spikar tvåan och hoppas det löser sig.

7. Färjestad - Linköping 2

Färjestad har haft en del bekymmer hemma som borta på slutet. 2-0-segern mot HV71 var en häftig skalp där Vargarna ska tacka en otroligt skicklig Lagacé i kassen för poängen. Nordamerikanen storspelade och stod bland annat för en plock av yppersta världsklass. När Mitells grabbar nu är hemma är det ett målspöke framåt som behöver knäckas. Faktum är att värdarna inte gjort mål på över sex perioder i Löfbergs Arena och flera offensiva spelare lirar med blött krut i bössan. Det går inte att säga om Linköping. Gästerna spelade till viss del “high chaparral-hockey” mot Oskarshamn i en batalj som bjöd på nio mål totalt och därtill massor av chanser. Bortalaget har förmågan att blixtra till med sina offensiva stjärnor samtidigt som Högberg mycket väl kan spika igen kassen fullständigt. Med detta sagt är det tidigt läge att gå brett i Karlstad. Med troligen korrekt procent gäller 1X2 från start.

8. Victor Ejdsell - Patrick Russell 2

Vi stänger igen butiken med en klassisk head-to-head från nyss nämnda strid i Karlstad. Två grabbar som säsongen igenom visat vilket brett offensivt register som finns även om Ejdsell, sedan kommande flytt till Schweiz slogs fast, varit väldigt begränsad runt sitt målskytte. Det kan jag inte säga om Russell. Dansken är, framförallt på bortaplan, utomjordiskt vass just nu och får stort förtroende av coach Östman. Den vågade klipper bandet helt till ettan och kör X2 fullt ut i Löfbergs Arena, övriga helgarderar.

Superspiken! - Luleå

Jag tror Örebros dåliga form fortsätter. Man är ineffektiva framåt och skapar få målchanser framåt. Luleå är otroligt strikta med sin defensiv och lär kunna hantera Örebro på ett stabilt sätt.

Skrällbudet! - Linköping

Färjestad har trots vinsten senast mycket att bevisa. Lagace räddade klubben den gången och nu möter man ett av seriens bästa offensiva lag. Pass upp!

1. Frölunda - Leksand 1x2

2. Rögle - Växjö 1x2

3. Skellefteå - MoDo 12

4. Timrå - HV71 1x2

5. Luleå - Örebro 1

6. Oskarshamn - Malmö 2

7. Färjestad - Linköping 1x2

8. V.Ejdsell - P.Russell x2

Henrik Hedenskog

