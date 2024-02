Adam Fantilli fick en skridskoskena över vaden i helgens möte med Seattle Kraken. Nu missar supertalangen större delen av den resterande säsongen.

I helgen ådrog sig Adam Fantilli en skärskada efter att han träffats av Seattle-forwarden Jared McCanns skridskoskena i samband med en närkamp.

Via sin hemsida meddelar Columbus Blue Jackets att 19-åringen nu förväntas bli borta i åtta veckor till följd av skadan, vilket innebär att han missar stora delar av den resterande säsongen. Skadan uppstod trots att Fantilli bar flera lager av skydd, däribland strumpor i kevlar, enligt insidern Chris Johnston.

Fantilli went down the tunnel after this play pic.twitter.com/CFFmfK7ZDO