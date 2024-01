William Eklund gjorde “NHL-debut” som center. Då klev svensken fram med en vacker assist när San José besegrade Seattle med 2-0.

San José valde att sätta in William Eklund som center. Svensken fick chansen på positionen för första gången under sin NHL-karriär. Bredvid sig hade han Alexander Barabanov och Anthony Duclair.

Och i efterhand är det nog ingen som ångrar det beslutet.

Det var i den tredje perioden som 21-åringen från Haninge visade upp sin teknik. Med ett individuellt nummer dribblade han sig förbi i princip alla Seattle-spelare och tog sin i offensiv zon. Pucken hittade sedan fram till Marc-Edouard Vlasic som sköt 1-0.

